Sakshi Malik, Bajrang Punia et d’autres lutteurs reviennent sans immersion de médailles à Ganga

Lors d’un mardi rempli de drames, certains des meilleurs lutteurs indiens accompagnés de centaines de supporters se sont réunis ici sur les rives du Gange, menaçant de plonger leurs médailles mondiales et olympiques dans le fleuve sacré, mais se sont abstenus après avoir été convaincus par Khap et les dirigeants agricoles qui cherchaient cinq jours pour répondre à leurs doléances.

Les médaillés olympiques Sakshi Malik, Bajrang Punia et le médaillé d’or des Jeux asiatiques Vinesh Phogat sont arrivés à Har ki Pauri pour protester contre l’inaction contre le chef sortant de la Fédération indienne de lutte (WFI) Brij Bhushan Sharan Singh, qui aurait harcelé sexuellement plusieurs femmes grapplers.

Sakshi, Vinesh et sa cousine Sangeeta ont été vues en train de sangloter alors que leurs maris tentaient de les consoler, alors même que des dizaines de leurs partisans formaient un cordon autour d’eux.

Les lutteurs sont restés environ 20 minutes en silence après avoir atteint Har ki Pauri. Ils se sont ensuite assis sur les rives de la rivière tenant leurs médailles et l’air affligé.

Bajrang les a rejoints après 40 minutes. Sombir Rathi, mari de Vinesh, tenait les médailles des Jeux asiatiques remportées par sa femme. Sakshi tenait fermement la médaille de bronze olympique encadrée qu’elle avait remportée en 2016 à Rio.

Tout l’épisode rappelait l’incident de 1960 lorsque le légendaire Muhammad Ali, alors Cassius Clay, jeta sa médaille d’or olympique dans la rivière Ohio pour protester contre la ségrégation raciale aux États-Unis.

Cependant, après avoir passé une heure et 45 minutes, ils sont revenus après que plusieurs khap et dirigeants politiques les aient exhortés à ne pas prendre une mesure aussi extrême.

Alors que la date limite pour l’immersion des médailles approchait, les hauts dirigeants agricoles Sham Singh Malik et Naresh Tikait ont demandé cinq jours de temps aux grapplers pour résoudre le problème.

« Les chefs khap ont mis leurs turbans devant nous et ont dit ‘ne perdez pas espoir’. Gardez la dignité du turban et revenez. Nous avons donc décidé d’attendre », a déclaré le lutteur Jitender Kinha, qui a fait partie du groupe de manifestants.

Il y avait des scènes chaotiques au Har ki Pauri alors que les chefs de khap et d’agriculteurs brisaient la chaîne humaine des partisans pour tendre la main aux grapplers, alors même que des milliers de fidèles, qui s’étaient rassemblés à l’occasion de Ganga Dussehra, semblaient déconcertés alors que l’agitation régnait en maître.

Les lutteurs sont partis sans parler aux médias.

Plusieurs autres dirigeants khap et le ministre en chef du Pendjab, Bhagwant Mann, ont également manifesté leur soutien aux lutteurs, mais les ont exhortés à faire preuve de retenue.

« Les lutteurs ont dit qu’ils plongeraient leurs médailles dans le Gange. Nous leur demandons que ces médailles soient le résultat de leur travail acharné, des sacrifices de leurs familles et du soutien de la société… qu’ils ne franchissent pas cette étape.

« Il est regrettable que ceux qui ont représenté la nation dans les meilleurs tournois internationaux soient obligés de prendre de telles décisions. Le gouvernement devrait avoir honte et leur rendre justice », a déclaré le leader khap Balwant Nambardar.

Dans son tweet, le Punjab CM a déclaré: « Après en avoir marre du gouvernement central, les lutteurs médaillés internationaux qui se rendent à Haridwar pour plonger leurs médailles dans le Gange sont très honteux pour le pays. » Dans le sillage des lutteurs annonçant qu’ils plongeraient leurs médailles, selon des sources du ministère des Sports, les trophées et médailles appartenaient également au pays.

« La médaille que les lutteurs ont remportée n’appartient pas à eux seuls, mais au pays, car ils ont joué sous le drapeau indien et leurs médailles ont été remportées grâce aux efforts non seulement du travail acharné des lutteurs, mais aussi du travail acharné de plusieurs personnes comme leurs entraîneurs, le personnel de soutien », a déclaré une source du ministère à PTI.

Il a ajouté que des millions de dollars de l’argent des contribuables avaient été consacrés à leur formation.

«Plus de 150 crores ont été dépensés au cours des 5 dernières années dans la lutte juste pour que les lutteurs puissent bénéficier des meilleures installations d’entraînement, d’entraînement et d’infrastructure. Ils ont été envoyés suivre une formation à l’étranger, se sont entraînés dans des camps nationaux et ont participé à des compétitions internationales pour perfectionner leurs compétences et remporter des médailles aux Jeux olympiques, aux Jeux asiatiques et aux Jeux du Commonwealth. Cet argent appartient aux contribuables. »

Impossible de manifester à la Porte de l’Inde

Les lutteurs, après avoir été expulsés de Jantar Mantar le 28 mai, ont déclaré qu’ils poursuivraient leur protestation et entameraient une grève de la faim « jusqu’à la mort » à la Porte de l’Inde.

Cependant, la police de Delhi a déclaré mardi qu’elle ne serait pas autorisée à manifester à la porte de l’Inde car il s’agit d’un « monument national et non d’un site de manifestations ».

Sakshi avait dit : « India Gate est le lieu de ces martyrs qui se sont sacrifiés pour le pays. Nous ne sommes pas aussi saints qu’eux, mais nos émotions en jouant au niveau international sont similaires à celles de ces soldats. » Elle aurait souhaité que le président Draupadi Murmu et le Premier ministre Narendra Modi abordent la question.

« Nous ne voulons pas de ces médailles maintenant parce qu’en nous les faisant porter, ce brillant système s’en sert comme d’un masque pour sa propre publicité tout en nous exploitant. Si nous disons contre cette exploitation, elle se prépare à nous envoyer en prison. » Le 28 mai, la police de Delhi a arrêté Malik avec le vainqueur de bronze des championnats du monde Vinesh et le médaillé olympique Bajrang, et a ensuite déposé des FIR contre les lutteurs pour violation de la loi et de l’ordre. .

Le ministre en chef du Bengale, Mamata Banerjee, a déclaré mardi que le traitement infligé aux lutteurs par la police de Delhi avait « terni » l’image du pays.

« Ils ont été sévèrement battus, et cela a terni l’image du pays dans le monde. Je leur ai parlé cet après-midi (mardi) et leur ai assuré que nous étions avec eux et que nous les soutiendrions pleinement. Je leur ai dit que les médailles qu’ils ont remportées ont rendu le pays fier. Vous continuez votre mouvement.

« Ma solidarité est avec eux. J’ai demandé à mon ministre des sports Arup Biswas d’organiser demain un rassemblement de solidarité avec les lutteurs de Hazra More à Rabindra Sarovar (à Kolkata).

«Je ne peux pas parler beaucoup de leur décision de jeter leurs médailles dans le Gange. C’est leur décision. Les lutteuses ont été agressées physiquement. Personne n’a été arrêté. Ils n’ont pas suivi l’instruction de la Cour suprême de déposer une FIR. » Pendant ce temps, à Haridwar, une situation de bousculade s’est développée lorsque les lutteurs sont partis avec les centaines de leurs partisans, aggravant encore la situation.

Les magasins en bordure de route, vendant des bouteilles d’eau et des souvenirs, ont été endommagés car leurs articles ont été piétinés.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – PTI)