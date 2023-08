Sakharov Center, un groupe de défense des droits de l’homme en Russie, a reçu l’ordre de fermer

Un tribunal russe a ordonné vendredi la dissolution du Centre Sakharov, une organisation qui dirigeait une musée et espace culturel renommés à Moscou, a rapporté l’Associated Press, au milieu d’une purge en cours des groupes de défense des droits de l’homme en Russie.

Le centre porte le nom d’Andrei Sakharov, lauréat du prix Nobel de la paix et dissident soviétique.

Sergei Lukashevsky, le directeur du centre, a qualifié la décision du tribunal de « dégoûtante » et a déclaré dans un message privé sur Facebook qu’elle reflétait la réalité de la Russie contemporaine. « Tout ce qui se passe aujourd’hui est exactement le contraire de ce pour quoi Sakharov s’est battu », a-t-il ajouté.

La décision a été dénoncée par le ministère français des Affaires étrangères, qui a déclaré dans un communiqué que cette mesure « illustre une fois de plus la campagne de répression menée par les autorités russes contre ceux qui s’expriment encore librement en Russie ».

Par ailleurs, le ministère russe de la Justice a désigné vendredi six Russes, dont des universitaires et des militants, comme « agents étrangers » pour s’être opposés à la guerre en Ukraine.

La répression contre les groupes de défense des droits de l’homme et les critiques sous le président russe Vladimir Poutine s’est étendue pendant des années, mais s’est intensifiée depuis l’invasion de l’Ukraine. Les autorités ont mis en place des lois et des mesures décrites par Human Rights Watch comme une « campagne tous azimuts pour éradiquer la dissidence publique » dans le pays.

Le centre a tenu son dernier événement public en février et a eu jusqu’à fin avril pour démanteler son exposition muséale et fermer son espace physique.

Sakharov, décédé en 1989, était un physicien nucléaire qui a joué un rôle déterminant dans le développement de la bombe à hydrogène soviétique. Mais plus tard, il a mis en garde contre les dangers d’une course aux armements et est devenu un dissident qui a vivement critiqué l’Union soviétique.