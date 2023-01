Saket Gokhale de Trinamool a dépensé de l’argent pour le financement participatif, les réclamations de l’agence de sondage

Le porte-parole du Congrès de Trinamool, Saket Gokhale, aurait fait des folies de plus de 1,07 crore de Rs collectés grâce au financement participatif pour des causes sociales, sur les vins, les repas et autres dépenses personnelles, a affirmé la Direction de l’application. L’argent comprenait plus de Rs 23 lakh en espèces d’un assistant de Rahul Gandhi du Congrès.

L’agence, qui enquête sur le détournement de fonds, a déposé les réclamations devant un tribunal du Gujarat mercredi après avoir arrêté l’homme de 35 ans de la prison de Sabarmati.

M. Gokhale a été incarcéré par la police du Gujarat, qui l’a arrêté deux fois en trois jours en décembre, en lien avec les irrégularités présumées de l’initiative de financement participatif. Il a été placé en garde à vue à l’ED jusqu’au 31 janvier par le tribunal spécial.

Des sources ont déclaré que l’agence avait convoqué Alankar Sawai, un assistant de Rahul Gandhi dans le cadre de l’enquête. Lors de son interrogatoire, Saket Gokhale avait déclaré avoir été payé Rs 23,54 lakh en espèces par Alankar Sawai pour avoir géré les médias sociaux. Entre 2019 et 2022, il a collecté 1,07 crore de roupies grâce au financement participatif, qu’il a dépensé pour ses dépenses personnelles, ont indiqué des sources.

Alankar Sawai a demandé plus de temps pour comparaître devant l’agence, citant le Bharat Jodo Yatra en cours.

M. Sawai, un ancien banquier, est un proche collaborateur de Rahul Gandhi et dirige son équipe de recherche. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi Alankar Sawai l’avait payé en espèces, M. Gokhale a répondu : “Seul Alankar Sawai peut répondre à cette question”, a déclaré l’ED au tribunal, a rapporté l’agence de presse Press Trust of India.

L’agence a déclaré au tribunal que M. Gokhale aurait préparé un faux document électronique au nom d’une institution sous le nom de “OurDemocracy.in” par lequel il a collecté des fonds auprès du plaignant et d’autres personnes par l’intermédiaire d’une société privée nommée GiantTreeTech Private Limited.

L’argent “a été dépensé pour des transactions spéculatives sur actions, des vins et des repas et d’autres dépenses personnelles qui semblent être de nature extravagante”, a déclaré l’ED.

Niant avoir utilisé les fonds pour ses dépenses personnelles, M. Gokhale a déclaré qu’il avait investi les fonds sur le marché boursier afin de ne pas avoir à lever de fonds supplémentaires. L’agence a déclaré au tribunal que M. Gokhale “ne coopère pas”.