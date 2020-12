Il n’a fallu que 21 secondes à Alexandre Lacazette pour faire sa marque, mais cette victoire revient à Bukayo Saka.

Encore une fois, Saka était le meilleur joueur d’Arsenal, l’homme du match et le créateur d’une victoire inestimable à l’extérieur qui les éloigne d’une relégation impensable.

Saka, 19 ans, a grandi au cours de cette saison mouvementée pour devenir un talent incroyable et a fait preuve de maturité au-delà de ses années, tandis que des joueurs plus expérimentés se sont effondrés au milieu des problèmes d’Arsenal.

Mais lorsque Mikel Arteta a besoin d’inspiration, il sait qu’il peut se tourner vers Saka pour creuser de grosses contributions comme il l’a fait contre Chelsea samedi et à nouveau à Brighton pour préparer le vainqueur de Lacazette à la 66e minute.

Cette fois, ce fut une course incroyable, un dribble brillant et une force remarquable pour tenir le défenseur de Brighton Dan Burn avant de délivrer un magnifique recul qui était sur une plaque pour le super sub Lacazette.

Incroyablement, Lacazette n’était sur le terrain que depuis 21 secondes – le but le plus rapide d’un remplaçant après son arrivée cette saison – mais Saka avait déjà travaillé dur pour lui.

Lacazette a eu le temps de prendre un contact, de le contrôler, puis de passer devant le gardien de Brighton Robert Sanchez pour le but le plus rapide d’un remplaçant depuis Bernardo Silva en 17 secondes pour Manchester City également contre Brighton en 2018.

Ce fut un soulagement pour Arsenal et une deuxième victoire en quatre jours pour Arteta car tout à coup l’image semble tellement plus brillante et une fois de plus, cela prouve que les jeunes ont donné une nouvelle vie à leur saison.