Saka se moque de la comparaison de Mbappe avant le choc de la Coupe du monde

AL WAKRAH, Qatar – Bukayo Saka a minimisé les comparaisons avec Kylian Mbappe malgré l’amélioration de sa réputation en croissance rapide lors de la Coupe du monde au Qatar.

Le joueur de 21 ans a porté son total à deux buts en trois apparitions alors que l’Angleterre s’est imposée 3-0 en huitièmes de finale contre le Sénégal, organisant un affrontement alléchant en quart de finale avec la France samedi.

Mbappe a fait irruption sur la scène il y a quatre ans en Russie, remportant le prix du jeune joueur du tournoi de la FIFA alors qu’il marquait quatre buts sur le chemin de la France en remportant le trophée, devenant également le deuxième adolescent à marquer lors d’une finale de Coupe du monde après Pelé. .

Interrogé lundi lors d’une conférence de presse pour savoir si Saka pensait pouvoir avoir un impact similaire lors de ces finales, l’attaquant anglais a déclaré: “Merci pour le compliment mais non. Il n’y a qu’un seul Kylian Mbappe.

“En même temps, il n’y a qu’un seul moi. Je veux être moi-même et aider l’équipe du mieux que je peux.

“Il y a tellement de jeunes joueurs dans le tournoi, je peux en nommer tellement. Même dans notre équipe, il y a un jeune joueur qui se débrouille incroyablement bien à Jude Bellingham.

“Je suis juste heureux que nous soyons tous ici et que nous allions bien. La priorité est de gagner le tournoi, pas d’être joueur ou jeune joueur du tournoi.”

Bukayo Saka a marqué trois buts lors de la première Coupe du monde de sa carrière. Photo par Alex Pantling/Getty Images

Pendant ce temps, l’ailier d’Arsenal s’est engagé à intervenir et à tirer un penalty si nécessaire contre la France.

Avec Marcus Rashford et Jadon Sancho, Saka a raté la défaite en fusillade finale de l’Euro 2020 l’été dernier contre l’Italie à Wembley et le trio a été victime d’abus racistes en ligne par la suite.

Saka a depuis poursuivi son développement à Arsenal, où il est désormais le tireur de penalty désigné du club après avoir converti des coups de pied contre Chelsea, Manchester United et Liverpool.

Et dans la perspective du match de samedi au stade Al Bayt, Saka a déclaré: “J’ai beaucoup mûri et progressé en tant que joueur et en tant que personne depuis ce moment [against Italy].

“Je n’aurais pas intensifié les fois où j’ai intensifié pour qu’Arsenal tire un penalty si je n’étais pas confiant, donc si le moment vient et que je suis sélectionné pour le prendre, je serai plus qu’heureux de le faire.

“Pour être honnête, j’ai personnellement l’impression d’avoir essayé de passer à autre chose. Évidemment, je sais que je ne pourrai jamais vraiment l’oublier, ce sera dans l’histoire. Mais en même temps, venir ici et marquer ces trois buts, bien sûr, m’ont beaucoup remonté.

“Comme je n’arrête pas de le dire, l’amour des fans que je continue de recevoir me soulève également beaucoup. Cela me donne beaucoup de confiance et j’aime voir cela de la part des fans.”

L’Angleterre est le meilleur buteur du tournoi avec 12 buts, mais elle fait maintenant face à la France, championne en titre, pour qui Mbappe a déjà marqué cinq fois en quatre matches.

“Il n’y a aucun doute sur la qualité de notre équipe”, a ajouté Saka. “Nous avons la chance d’avoir une ligne de front incroyable, nous avons tellement de joueurs offensifs de qualité et lorsque vous êtes sélectionné dans cette formation, cela montre la confiance que l’entraîneur met en vous, ce qui vous donne cette confiance supplémentaire pour sortir, briller et hier soir nous avons pu le faire.

“Je ne suis pas un entraîneur, je suis un joueur. Je dois faire confiance à Gareth et à notre équipe d’entraîneurs pour préparer le meilleur plan de match, mais je pense que nous pouvons continuer à faire ce que nous faisons. Nous avons bien joué et marqué le plus de buts du tournoi, je ne pense pas que nous ayons besoin de trop changer.”