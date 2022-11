Saka “impeccable” plus fort pour la Coupe du monde

Aaron Ramsdale a déclaré que Bukayo Saka est plus fort pour son chagrin d’amour à l’Euro 2020 et qu’il a géré les retombées “impeccablement” pour Arsenal et l’Angleterre.

Le joueur de 21 ans était l’un des trois joueurs – avec le duo de Manchester United Marcus Rashford et Jadon Sancho – à subir des abus racistes en ligne après avoir manqué des pénalités alors que l’Angleterre perdait la finale lors d’une fusillade contre l’Italie à Wembley l’été dernier.

Saka n’avait jamais pris de coup de pied auparavant, mais est maintenant le tireur désigné d’Arsenal, marquant les quatre pénalités depuis, y compris lors de grands matches contre Chelsea, United et Liverpool.

Arsenal a raté de peu le top quatre la saison dernière, mais Saka a été un joueur clé cette saison alors que l’équipe de Mikel Arteta se dirigeait vers la pause nationale avec cinq points d’avance en tête de la Premier League.

Et demandé par ESPN comment Saka avait géré les 18 derniers mois, Ramsdale a déclaré: “[I’m] essayant de trouver les mots justes… impeccablement, probablement.

“Le gamin est un garçon adorable, il a du temps pour tout le monde, travaille très dur toute la semaine. Il manque très, très rarement une séance d’entraînement et a utilisé toute cette motivation de critique mais aussi plus encore l’amour que tout le monde lui a donné, lui a donné un supplément augmenter.

“N’oubliez pas qu’il avait la pression de tout le club de football sur lui l’année dernière – lui et Emile Smith Rowe étaient nos principaux gars – et il s’est occupé de cela, il s’est occupé de tout le reste. Il est en plein essor et je peux J’ai hâte de le voir s’épanouir ici.”

Aaron Ramsdale a déclaré que Bukayo Saka avait été impeccable au cours des 18 derniers mois. Mike Hewitt/Getty Images

Ramsdale a été relégué au cours des saisons successives avec Sheffield United et Bournemouth et a poussé sur la façon dont Ramsdale a aidé à soutenir Saka, le gardien de but d’Arsenal a déclaré: “Plus du côté des critiques. C’était probablement la première fois qu’il le recevait.

“J’ai été relégué et signer pour Arsenal a été une période difficile, donc j’ai pu lui parler et aussi quand nous avons raté le top quatre, il a eu l’impression que tout était de sa faute parce qu’il ne pouvait pas subvenir à nos besoins et j’étais juste en mesure de penser que la saison avant qu’ils ne terminent huitièmes, cette saison, nous avons terminé cinquièmes, et si nous franchissons une nouvelle étape, nous serons dans le top quatre. C’est cette perspective de : c’est un match de football et il y a beaucoup plus que ça .

“Absolument, [he is a stronger character]. Il n’y a aucun doute à ce sujet, hors du terrain et sur celui-ci. C’est une personne plus complète.”

Pendant ce temps, Ramsdale a promis que l’Angleterre essaierait de compenser l’interdiction soudaine de l’alcool dans les stades en offrant un frisson similaire à travers leurs performances.

La FIFA a confirmé vendredi que la bière ne sera pas servie lors des matches, bien que le Comité suprême du Qatar ait précédemment déclaré que les fans pouvaient acheter de l’alcool, limitant les ventes à d’autres sites de fans et hôtels à Doha.

“Je pense que les fans trouveront un moyen de prendre une bière”, a déclaré Ramsdale. “Je ne pense pas que vous ayez autant besoin de le faire pendant le match. J’espère qu’ils ne peuvent pas boire, nous pouvons jouer sur le terrain pour leur donner ce genre d’excitation et de buzz.

“Mais nous devons aussi respecter les règles et continuer à travailler. Nous nous mettrons la pression pour nous divertir depuis le terrain de football.”