Bukayo Saka insiste sur le fait qu’il tentait un tir avant de marquer le troisième but d’Arsenal lors de la victoire 3-1 contre Chelsea, alors que son effort non conventionnel bouclait sur Edouard Mendy et dedans.

Le jeune Saka était l’un des principaux acteurs de la série alors que les Gunners revenaient à la victoire en écartant leurs rivaux londoniens, alors que Mikel Arteta se tournait vers les jeunes pour tenter de remettre la saison de son équipe sur les rails.

Un penalty d’Alexandre Lacazette et un beau coup franc de Granit Xhaka ont permis aux Gunners de contrôler totalement le match, avant que Saka ne fasse 3-0 en début de seconde période.

Coupant le flanc droit, le jeune pied gauche a vu un effort avec sa boucle de pied plus faible sur Mendy et trouver le filet via un poteau.

À première vue, il semblait qu’il avait l’intention de croiser le ballon pour ceux du milieu, mais Saka a insisté sur le fait que c’était un tir en parlant à BBC Sport à plein temps.

« Je l’ai vu hors de sa ligne, alors j’ai pensé que je pourrais le casser », a-t-il déclaré.

À propos de la performance, il a ajouté: « Nous pensons que nous sommes une bonne équipe qui a été malchanceuse avec des résultats et des cartons rouges, mais c’est une grosse pour notre confiance. Cela a été difficile, difficile, mais nous en sommes sortis et nous sommes faire de notre mieux.

« Nous avons grandi les uns avec les autres, les jeunes joueurs veulent tous jouer et ont la passion de ce club. Nous voulons rendre les supporters heureux. »