Saka au doublé alors que l’Angleterre frappe l’Iran pour six

DOHA (Reuters) – L’Angleterre a lancé sa campagne de Coupe du monde sur les chapeaux de roue alors qu’elle marquait les buts devant un Iran sous le choc et a décroché une impressionnante victoire 6-2 dans le groupe B lundi dans un retour en forme opportun pour l’équipe de Gareth Southgate.

L’Angleterre est entrée dans le tournoi sans victoire en six matchs, mais une ouverture dynamique de 45 minutes au cours de laquelle Jude Bellingham a marqué son premier but en Angleterre, Bukayo Saka a doublé l’avance et Raheem Sterling a attrapé un troisième set en deuxième mi-temps.

Lisez aussi: Coupe du monde de la FIFA 2022: l’Iran saute l’hymne national avant l’ouverture de la coupe contre l’Angleterre

Le deuxième but de Saka après la pause leur a permis de lever le pied et a ouvert la porte à l’Iran pour en récupérer un par Mehdi Taremi, avant que les remplaçants Marcus Rashford et Jack Grealish ne complètent le score de l’Angleterre.

L’Iran s’est vu infliger un penalty pour un tirage de maillot mineur, donné après un examen VAR, que Taremi a converti à la 13e minute du temps d’arrêt.

La cause de l’Angleterre a été aidée lorsque l’influent gardien de but iranien Alireza Beiranvand a été contraint de quitter le terrain après 20 minutes à la suite d’un affrontement écœurant avec un coéquipier, mais ils en ont pleinement profité.

Le milieu de terrain anglais de 19 ans, Bellingham, a expliqué pourquoi certains des plus grands clubs européens l’avaient dans leur ligne de mire, alors qu’il ronronnait comme une Rolls-Royce dans la salle des machines et que son premier but mettait l’Angleterre en route au Khalifa International Stadium.

A LIRE AUSSI : FIFA Coupe du monde 2022 : le skipper équatorien Enner Valencia condamne le Qatar à la défaite lors de la première journée

Synchronisant parfaitement sa course, Bellingham s’est levé pour rencontrer le centre de Luke Shaw depuis la gauche et a dirigé une tête en boucle sur le gardien et dans le coin supérieur à la 35e minute pour devenir le premier joueur né en 2000 ou après à marquer à la Coupe du monde.

Shaw était à nouveau le fournisseur du deuxième but de l’Angleterre alors que son corner était renvoyé dans la surface par Harry Maguire vers Saka, qui a volé de manière experte dans le coin supérieur.

Le match s’est alors effectivement terminé en tant que concours lorsque Sterling a ajouté un troisième, terminant avec l’extérieur de sa botte sur la volée du centre de Harry Kane après que Bellingham ait de nouveau été impliqué dans l’accumulation.

L’Angleterre n’en avait pas fini cependant, puisque Saka a saisi son deuxième but à la 62e minute.

Sterling, dont la place sur le côté avait été sous surveillance après une forme mitigée pour Chelsea, s’est tourné au milieu de terrain et a nourri Saka, qui s’est retourné à l’intérieur puis à l’extérieur, avant de laisser tomber son épaule et de placer calmement le ballon dans le coin inférieur.

L’Iran en a retiré un lorsque Vahid Amiri a nourri Taremi et il l’a écrasé dans le coin supérieur devant le gardien anglais Jordan Pickford, mais Rashford est intervenu dans une série de changements en Angleterre à la 70e minute et a coupé à l’intérieur d’un défenseur avant d’insérer le cinquième instant de son équipe plus tard.

L’Anglais Grealish a inscrit son sixième à bout portant à la 90e minute après la course et le centre de son compatriote remplaçant Callum Wilson depuis la droite, avant le coup de pied tardif de Taremi. Ils affronteront ensuite les États-Unis vendredi, lorsque l’Iran affrontera le Pays de Galles.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici