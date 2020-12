Arsenal a remporté deux victoires consécutives en Premier League pour la première fois depuis septembre après avoir battu Brighton et Hove Albion 1-0 mardi soir. Malgré un départ lent, le côté extérieur a émergé de la pause à la mi-temps avec beaucoup plus d’intention, Pierre-Emerick Aubameyang et Gabriel Martinelli manquant de peu de bonnes chances de marquer.

Le tournant est survenu juste après l’heure, alors que le premier remplacement de Mikel Arteta, Alexandre Lacazette, a tiré à la maison juste à l’intérieur de la surface de Brighton après un excellent travail sur la droite de Bukayo Saka.

Arsenal a conservé les trois points qui ont suivi pour remporter une autre victoire pour le moral, une qui contribuera grandement à alléger la pression sur le manager espagnol.

Positifs

Malgré le lent départ, Arsenal s’est nettement amélioré en seconde période. Les jeunes Saka, Gabriel Martinelli et Emile Smith Rowe semblaient tous dangereux dans le dernier tiers, ajoutant de l’énergie, une course directe et un jeu de liaison intelligent.

Il faut également féliciter les défenseurs centraux des équipes extérieures, car Rob Holding et Pablo Mari ont étouffé Brighton alors qu’ils étaient fermement au sommet dès le début. Les Gunners représentaient la plus grande menace en transition à mesure que le match avançait, capitalisant sur une ligne arrière fatigante de Brighton pour créer un certain nombre de bonnes chances de but.

Négatifs

Le milieu de terrain semblait parfois dépourvu d’idées, avec des joueurs comme Granit Xhaka et Mohamed Elneny en grande partie réduits à simplement renvoyer le ballon au gardien de but et aux défenseurs centraux. D’un point de vue tactique, l’équipe était clairement déterminée à absorber la pression, mais cela n’excuse pas le manque complet de créativité dans les sorts, notamment lorsque Arsenal n’a pas réussi à enregistrer un seul tir cadré dans les 45 premières minutes.

Note du manager (sur 10)

8 – Coincé avec le même côté qui a embarrassé Chelsea le lendemain de Noël, le seul changement étant Aubameyang venant pour Lacazette. Cependant, cette modification a semblé coûter cher aux visiteurs, car ils ont clairement raté la course industrieuse du Français. Arteta a expié cette erreur en présentant l’ancien Lyonnais à l’heure; il marquerait le seul but d’Arsenal quelques secondes plus tard.





Notes des joueurs (1-10; 10 = meilleur, les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Bernd Leno, 6 ans – Alors que sa distribution était parfois lamentable, le buteur allemand a fait une poignée d’arrêts solides pour empêcher Arsenal de prendre du retard.

DF Hector Bellerin, 6 ans – Semblait légèrement décalé, échouant systématiquement à ramasser les coureurs sur le côté droit du terrain.

DF Rob Holding, 7 ans – Vital à l’arrière pour les Gunners, d’autant plus tôt qu’Arsenal a résisté à une vague d’attaques de Brighton. Le positionnement de l’Anglais était exemplaire ce soir.

DF Pablo Mari, 7 ans – Solide défensivement, surtout dans les airs. Ses évanouissements dans le dos ont à peine manqué leur cible.

DF Kieran Tierney, 7 ans – Impressionné en s’aventurant en avant, réussissant à passer son marqueur pour fouetter des croix magnifiquement pondérées à plusieurs reprises. Un excellent affichage général de l’Ecossais.

MF Mohamed Elneny, 5 ans – A donné le ballon à bon marché à plusieurs reprises, ce qui aurait facilement pu mener à un but à Brighton. Décevant, c’est le moins qu’on puisse dire.

MF Granit Xhaka, 6 – Décent en sorts, mais son début lent a presque coûté cher à Arsenal. Son passage a aidé les voyageurs à établir un peu plus de contrôle au fur et à mesure que le match avançait.

Le jeune Bukayo Saka a poursuivi sa belle forme récente, offrant une autre performance d’homme du match lors d’une victoire à Brighton. Photo par Frank Augstein – Piscine / Getty Images

MF Emile Smith Rowe, 8 ans – Bien qu’il soit l’un des plus jeunes joueurs sur le terrain, le diplômé de l’académie s’est affirmé au milieu du parc avec un certain nombre de bonnes courses en avant.

FW Bukayo Saka, 9 – Le débouché le plus créatif d’Arsenal tout au long, résumé le mieux par son croix parfaite pour mettre en place le tir à bout portant d’Aubameyang – qui a été superbement sauvé par Robert Sanchez. Il a ensuite aidé le vainqueur de Lacazette à la suite d’une course déterminée et entraînante dans la surface.

FW Pierre-Emerick Aubameyang, 6 – Pratiquement invisible pendant une grande partie de la première moitié, faute d’appuyer ou de faire des courses avec une intention quelconque. Manqué une opportunité dorée au début de la seconde période, forçant un bel arrêt de Sanchez.

FW Gabriel Martinelli, 7 ans – Très bien pressé en première mi-temps alors qu’Arsenal luttait désespérément pour créer quelque chose de remarquable. Il a encore besoin de plus de temps de jeu pour revenir pleinement à la vitesse.

Substituts

FW Alexandre Lacazette, 8 ans – Marqué quelques secondes après avoir été introduit au milieu de la seconde mi-temps. A pris le but magnifiquement, enroulant le ballon juste à l’intérieur du poteau proche de Brighton.

MF Dani Ceballos, N / R – Remplacement du Saka blessé avec 10 minutes à jouer et fait quelques blocs décents.

MF Ainsley Maitland-Niles N / R – A aidé Arsenal à bien clôturer le match.