Saka 8/10, Auba 7/10 alors qu’Arsenal se rallie tard pour garder leurs rêves de Ligue européenne vivants

Le parcours d’Arsenal en Ligue Europa se poursuit après une spectaculaire victoire 3-2 contre le Benfica à Athènes lors des 32 derniers matchs de la compétition.

Les Gunners semblaient avoir été les architectes de leur propre chute, deux erreurs leur coûtant cher et donnant à Benfica l’avantage dans les phases finales. Cependant, Pierre-Emerick Aubameyang et Bukayo Saka se sont combinés à la 87e minute pour faire vivre le rêve des Gunners.

Arsenal avait été aux commandes en première mi-temps et menait le match nul 2-1 au total. Aubameyang et Saka avaient commencé brillamment et les deux se sont liés pour Aubameyang pour ouvrir le score, le skipper brisant la ligne haute de Benfica pour ramener le ballon dans le filet. Les deux joueurs avaient d’autres chances de marquer, mais alors qu’Arsenal semblait en contrôle, Benfica a obtenu un coup franc que Diogo Goncalves a terminé avec aplomb.

En seconde période, Rafa Silva a saisi une mauvaise passe de la tête de Dani Ceballos pour mettre Benfica en tête dans la nuit et au total. Arsenal n’a cependant pas quitté, Kieran Tierney tirant le niveau des Gunners avec un lecteur bas impressionnant après un travail soigné de Willian à 67 minutes, avant qu’Aubameyang n’apparaisse avec le décédé.

Positifs

Mikel Arteta aura été ravi de la façon dont son équipe s’est battue pour revenir dans le match après avoir perdu 2-1. Ils ont fait preuve d’un grand esprit pour se mettre à niveau, d’autant plus qu’ils avaient l’air si fragiles en début de seconde période. Saka était l’étincelle brillante dans le dernier tiers.

Négatifs

Arsenal a commis des erreurs qui auraient pu les éliminer de la compétition. Ceballos était coupable de deux hurleurs ce soir, mais c’est un cas de Groundhog Day pour les Londoniens.

Note du manager sur 10

5 – Des questions seront posées à la formation de départ d’Arteta, Hector Bellerin étant choisi devant Cedric Soares et Thomas Partey laissé sur le banc. Emile Smith-Rowe avait également l’air perdu sur la gauche. L’introduction de Willian a conduit à un égaliseur, mais Arsenal semblait décousu partout. Il est parti avec celui-ci …

Notes des joueurs (1 à 10; 10 = meilleur. Les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Bernd Leno, 5 ans – Lors de sa 100e apparition pour le club, Leno n’avait pas grand-chose à faire jusqu’à ce qu’il ramasse le ballon du fond des filets après le superbe coup franc de Goncalves. Il ne pouvait pas grand-chose à propos de la seconde après que la passe imprudente de Bellerin l’ait laissé dans un no man’s land.

DF Hector Bellerin, 4 ans – Bellerin était parfois indécis sur le ballon, ce qui a probablement laissé les fans des Gunners se demander pourquoi il avait commencé devant Cedric. Cela signifiait que Saka n’avait pas vu le ballon sur le côté droit autant qu’il aurait probablement dû.

DF Kieran Tierney, 6 ans – L’Ecossais s’est avancé à l’occasion et son égalisation a donné à Arsenal l’espoir d’un rallye tardif. Tierney s’est donné un mètre pour tirer à l’intérieur de la surface et son entraînement bas du pied gauche était imparable.

DF Gabriel Magalhaes, 5 ans – Pas la plus belle soirée de Gabriel dans une chemise Arsenal. Avec David Luiz, ils manquaient de confiance en tant que duo et il restait souvent des trous à exploiter pour Benfica.

DF David Luiz, 5 ans – Le défenseur brésilien avait l’air énervé tout au long. Benfica était pauvre dans le dernier tiers mais a eu beaucoup trop de chances.

MF Granit Xhaka, 5 – Il n’a pas fait beaucoup de mal mais il a semblé ralentir le jeu lorsqu’il était en possession. Il y a quelque chose dans l’axe Xhaka-Ceballos au milieu de terrain qui n’a tout simplement pas fonctionné.

MF Dani Ceballos, 3 ans – L’Espagnol a passé une soirée horrible. C’est de sa fente sur le bord de la zone, quand il a sorti sa jambe plutôt que de bouger ses pieds pour traverser son homme, que Benfica a obtenu un coup franc et s’est remis à égalité. Puis, en seconde période, sa passe ratée en arrière a permis à Silva de donner l’avantage à Benfica.

MF Martin Odegaard, 5 ans – Bien contrôlé la possession à certains moments et rarement donné le ballon. Cependant, il était coupable d’être trop conservateur dans le dernier tiers et d’occuper les mêmes poches d’espace que Saka cherchait à utiliser.

Bukayo Saka et Pierre-Emerick Aubameyang étaient les stars alors qu’Arsenal s’est rallié pour deux buts en retard pour atteindre les 16 derniers de la Ligue Europa. Photo de Stuart MacFarlane / Arsenal FC via Getty Images

FW Emile Smith-Rowe, 5 ans – Bien lié avec Saka dans le dernier tiers à certains moments, même s’il n’était pas toujours sur la même longueur d’onde en ce qui concerne le ballon final. Utilisé à gauche au lieu de dans le rôle n ° 10, il ne semblait pas être en mesure d’influer autant sur le jeu de large.

FW Bukyo Saka, 8 – Commencé à droite et avait l’air dangereux. Il a été influent dans le premier but, quand il est intervenu par la droite et a joué un ballon précis à Aubameyang pour sa 17e passe décisive avec le club. Son 18e a conduit au vainqueur, Saka retrouvant Aubameyang, cette fois avec un centre parfaitement fouetté.

FW Pierre-Emerick Aubameyang, 7 ans – Le skipper a ouvert le score avec son 30e but dans les compétitions européennes avec une finition soignée. Il a joué sur l’épaule du dernier défenseur, a battu de justesse le piège du hors-jeu avec une course parfaitement chronométrée et a repoussé le ballon à la maison. Il pensait avoir empoché une seconde après la pause de la même manière, mais il a été jugé hors-jeu. Cependant, il a rattrapé son retard avec les minutes restantes au chronomètre lorsqu’il a marqué un vainqueur dramatique pour maintenir le rêve européen d’Arsenal en vie.

Substituts

MF Willian, 6 ans – Le Brésilien a eu un impact immédiat lorsqu’il s’est échappé sur la gauche puis est passé à Tierney, qui a ramené Arsenal au niveau. Au milieu d’une saison difficile, il a certainement fait une différence positive ici.

MF Thomas Partey, 60 ans – Ce n’est pas un hasard si quand il est entré sur le terrain, Arsenal avait l’air mieux. Aurait dû commencer le jeu.

FW Alexandre Lacazette, N / R – Le Français a donné à Arsenal un avantage un peu plus offensif lorsqu’il est entré.

Chambres DF Callum, N / R – Chambers a été amené à stabiliser le navire dans les phases de fermeture.

MF Mohamed Elneny, N / R – A eu peu de temps pour impressionner, mais a joué son rôle alors qu’Arsenal descendait le chrono.