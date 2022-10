Sajid Khan, Shiv Thakare, Nimrit Kaur et d’autres se liguent contre Gautam Vig

Dans le récent épisode de Bigg Boss 16, Gautam Vig a choisi la capitainerie plutôt que la ration. Après cela, tous les colocataires se sont mis en colère contre l’acteur et l’ont qualifié d’égoïste. Sajid Khan a perdu son sang-froid et a dit “maintenant, il verra ma colère”.

Dans le nouveau clip promotionnel partagé par la page officielle de Colors TV, Sajid Khan, Nimrit Kaur, Shiv Thakare, Shalin Bhanot, Priyanka Choudhary et d’autres peuvent être vus se liguer contre le capitaine Gautam Vig. On peut entendre Sajid dire qu’il ne mangera rien car il veut que Gautam soit éliminé de la série.

Les internautes ont réagi au clip, l’un d’eux a écrit : “Gautam bhai… Ab sahi se ade Raho bs… Mazaa tbhi ayeg.” Le second a dit : « Agr est jagh pr Nimrit gori ya Stan shiv hota tab ye Sajid Itna nhi bhokta tab chupchap baittha rhta Aur ab faltu ka nuotanki krta raha h. La troisième personne a écrit: “Je ne sais pas pourquoi mais je n’aime plus le gameplay de Priyanka, il semble qu’elle soit trop jalouse de shiv.” La troisième personne a commenté: “Je suis surpris de voir Tina .. elle était la seule à venir à Gautam après ce pire combat et elle est maintenant avec Sajid monsieur ??? Sajid et Shiv ont de bonnes raisons de le faire, mais pourquoi Tina joue double jeu ici ??? Totalement absurde.

Pendant ce temps, Manya Singh, finaliste de Femina Miss India 2020, qui a récemment été expulsée de Bigg Boss 16 hébergé par Salman Khan, a fait de sérieuses allégations contre sa co-concurrente Soundarya Sharma. Elle a dit que Soundarya avait tenté de ruiner sa carrière en disant de fausses choses à son sujet à une agence où ils travaillaient tous les deux.

Publiez son expulsion lorsque Manya est venue dans l’émission animée par Krushna Abhishek Bigg Buzz où les candidats expulsés de Bigg Boss 16 jouent à des jeux intéressants et donnent leur avis sur les colocataires sans aucun parti pris, elle a partagé des détails sur son voyage Bigg Boss 16, a parlé de Soundarya Sharma, et a qualifié sa relation avec Gautam Vig de “fausse”.

Manya n’avait jamais été en bons termes avec Soundarya et dans l’un des épisodes de Weekend ka Vaar, elle a interrogé le personnage de Soundarya et lui a reproché d’avoir obtenu du travail via le canapé de casting. “J’ai rencontré Soundarya pour la première fois lors d’une audition et nous n’avons pas eu une rencontre très chaleureuse après l’audition. J’ai appris qu’elle parlait mal de moi à mon agence, que je jouais la carte de la victime, et pour qui J’ai dû voir une phase difficile dans ma carrière”, a déclaré Manya.

Parlant de la relation de Soundarya avec Gautam Singh Vig, Manya a ajouté : “Soundarya et Gautam essaient beaucoup trop de se montrer l’amour l’un pour l’autre dans la série, mais je ne pense pas que le public voit un véritable amour entre eux. Je suis très protecteur envers Gautam , nous partageons une équation spéciale. Pendant que je quittais la maison, je l’ai serré dans mes bras et lui ai chuchoté à l’oreille de faire attention. Je suis très sûre que Soundarya n’est pas bon pour lui”, a-t-elle conclu.

Avant Manya Singh, Sreejita De a été le premier candidat à être expulsé de l’émission de Salman Khan, et au cours de cette semaine, aucune élimination n’a eu lieu en cadeau de Diwali à tous les candidats, y compris MC Stan, Sajid Khan, Abdu Rozik, Tina Datta, Shalin Bhanot , Gautam Vig, Soundarya Sharma, Shiv Thakare et d’autres.