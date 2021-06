Sajid Khan se souvient de Wajid Khan lors de son premier anniversaire de mort, Kamalrukh Khan partage également de précieux souvenirs

« Miss u mere bhai Wajid », dit Sajid Khan en se souvenant de Wajid Khan à l’occasion de son premier anniversaire de décès

Résumé : Kamalrukh, la femme de Wajid Khan, se souvient de lui alors qu’elle écrit une note émouvante : « Nous célébrons son infinité »

Cela fait un an depuis la disparition du compositeur de musique Wajid Khan, du duo Sajid-Wajid. Wajid Khan est décédé le 1er juin 2020 des suites d’un arrêt cardiaque. Il avait également été testé positif au nouveau coronavirus quelques jours avant sa mort.

Se souvenant de son défunt frère, Sajid Khan a partagé mardi une vidéo de retour sur Instagram.

Le clip est de leur visite à un concert aux États-Unis. Dans la vidéo, les deux frères peuvent être vus à l’intérieur d’une voiture. Partageant la vidéo, Sajid a déclaré: « Tum kya gaye tumhare jaatehi jeene ka mazaa bhi chala gaya :: miss u mere bhai wajid ️u toujours (le bonheur dans nos vies est parti avec vous). »

L’épouse de Wajid Khan, Kamalrukh, s’est également rendue sur les réseaux sociaux pour partager de vieux souvenirs de son mari. Le défunt compositeur de musique peut être vu avec sa famille et ses enfants, Arshi et Hrehaan sur les photos.

Kamalrukh a également écrit une note émotionnelle avec des images. Elle a écrit: « Cela fait déjà un an que Wajid est décédé et nous, sa famille, avons choisi de célébrer sa vie, les bons moments et les bons souvenirs plutôt que de nous enterrer dans la tristesse. Nous célébrons son infinité. Je pense à lui quand je vois Arshi et Hrehaan – à travers leurs sourires, leurs yeux, leur musique, leur amour pour moi. Je le vois tous les jours à travers eux. Le monde change chaque jour et la vie continue à travers les souvenirs que nous avons partagés. Je crois vraiment que la mort n’est pas une fin. C’est une suite à suivre… En avant et en avant Wajid, vers de nombreux voyages passionnants dans l’éternité. »

Sajid et Wajid Khan ont fait leurs débuts dans l’industrie de la musique avec le film de Salman Khan « Pyaar Kiya Toh Darna Kya » en 1998. Le duo a composé la musique de nombreux films de Salman Khan, notamment la série « Dabangg », « Partner » et « Wanted » pour n’en nommer que quelques-uns . Le duo a également jugé quelques émissions de téléréalité populaires telles que « Sa Re Ga Ma Pa 2012 » et « Sa Re Ga Ma Pa Singing Superstar ». Ils ont également composé les chansons thème de l’émission de télé-réalité » Bigg Boss « .