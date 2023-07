Sajid Khan, Riteish Deshmukh font honte à Vidya Balan dans de vieilles vidéos de choc des internautes ; dire, ‘Qui se moque de leur propre héroïne de film’

Sajid Khan a souvent été interpellé par les internautes, notamment après le scandale #MeToo qui a écorné sa réputation. Nous savons que les fans de Bollywood aiment les retours en arrière. Maintenant, une vieille vidéo fait le tour. Sajid Khan et son meilleur ami Riteish Deshmukh ont une conversation. Il semble qu’il y ait des questions pour Riteish de la part de ses amis célèbres. Vidya Balan lui demande s’il est célibataire ou fait un commentaire sur la façon dont les gens sont curieux de savoir si elle est célibataire ou non. Riteish Deshmukh dit qu’il est toujours célibataire pour Vidya Balan. Ils ont travaillé ensemble dans des films comme Heyy Babyy et Halla Bol.

Sajid Khan dit ensuite que Vidya Balan semblait avoir le béguin pour Riteish Deshmukh quand ils ont tourné ensemble. Il a dit que Vidya Balan serait alors légèrement en surpoids et que chaque fois qu’elle le prendrait dans ses bras, il serait écrasé. On voit Riteish Deshmukh rire de cela. Les internautes fulminent. Les gens ont fustigé l’hypocrisie de Sajid Khan qui lui-même n’est pas quelqu’un avec une silhouette élancée. Jetez un oeil à la vidéo…

Comment Sajid Khan Fat-Shame peut-il faire honte à sa propre héroïne de film (Vidya Balan) alors qu’elle ressemblait à une femme en bonne santé pendant les jours de Hey Baby ? par u/smellslux dans BollyBlindsNGossip

Un internaute en colère a commenté: « C’est essentiellement parce qu’elle est une étrangère, une actrice formidable, a la meilleure voix, alors ils voulaient juste chercher des défauts pour lui faire perdre confiance. La façon dont ils se moquaient du sens vestimentaire de Vidya était ridicule à l’époque. . En fait, elle avait l’air en très bonne santé pendant ces jours de 2007 à 2010. Je veux dire, Sajid est si méchant ? Qui se moque de sa propre héroïne de film ? Est-ce que le gars se regarde avant d’appeler quelqu’un en surpoids ? a déclaré: « Vidya a toujours été une cible facile pour les médias et les gens de Bollywood en termes de poids. Sonakshi, pari aussi. Ils sont immensément beaux et ont un charme indien au milieu d’une industrie remplie de modèles de piste ayant des caractéristiques eurocentriques. »

Vidya Balan a également déclaré que les commentaires sur son poids l’avaient affectée. Elle a eu des problèmes hormonaux toute sa vie. L’actrice a déclaré qu’elle avait rejeté son corps toute sa vie. Elle a dit que grandir en tant que grosse fille provoque des cicatrices mentales qui ne durent pas toute une vie.