Sajid Khan expulse Archana Gautam de la cuisine, ce dernier se bat avec Shiv Thakare

Le concurrent le plus controversé de “Bigg Boss 16” Archana Gautam sera en désaccord avec le capitaine Sajid Khan et Shiv Thakare au sujet des fonctions. La dernière promo partagée sur Instagram de la chaîne Colors montre qu’Archana refuse de faire des devoirs dans la capitainerie de Sajid, le laissant furieux. Archana dit à Sajid que ceux qui ont moins de tâches peuvent donner plus de travail et qu’elle n’est pas là pour devenir une main-d’œuvre.

À quoi Sajid a dit avec colère: “Archana hors de la cuisine maintenant!” Priyanka Choudhary entre dans le combat et dit à Archana: “Si vous ne pouvez pas être un daasi, vous ne pouvez pas être un maharani.” Plus tard, Archana se bat avec Shiv Thakare.

Regardez Sajid Khan s’en prendre à Archana







On le voit dire à Archana qu’elle pleurera d’ici la fin de la journée. Shiv sort tous ses vêtements de l’armoire et lui dit qu’il va les brûler. Archana dit alors à Shiv que si quelque chose arrive à ses vêtements, elle déchirera tous ses vêtements. “Tere kapde phaar dungi”, crie Archana.

Archana Gautam, qui est connue pour être extrêmement possessive à propos de la cuisine, s’est disputée verbalement avec Priyanka Choudhary hier. Pour les non-initiés, Archana est obsédée par la cuisine et les querelles pour les tâches de cuisine. Par conséquent, elle s’est disputée lorsque sa meilleure amie Priyanka Chahar Choudhary, qui a soutenu Archana après son expulsion, alors qu’elle l’aidait à encrer la cuisine. Tout a commencé avec Priyanka aidant Archana à préparer le déjeuner, ce dernier a confié à Priyanka la tâche supplémentaire de hacher les légumes. Archana dit à Priyanka de nettoyer la cuisine après quoi cette dernière s’est fâchée et lui a demandé de ne pas lui dire quoi faire. Archana a alors qualifié Priyanka d’insalubre et de kaamchor.

Le combat s’est intensifié au point où Ankit intervient et rappelle à Archana que Priyanka a été la première à la défendre lorsque son expulsion était envisagée. Archana a répondu en disant “ehsaan mat dikhana” et amène le mudda à un tout autre niveau en appuyant sur les boutons de Priyanka avec la question “Mummy-Papa ne sikhaya nahin kya?” Parlant de nominations, Shalin Gautam, Tina Datta, Gautam Vig et Soundarya Sharma sont nominés pour l’expulsion.

