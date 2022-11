Sajid Khan dit à Archana Gautam ‘mujhe mera kaam kaise karna hai, mat batana’

Mardi, les concurrents de Bigg Boss 16 Soundarya Sharma, Gautam Vig, Tina Datta et Shalin Bhanot ont été nominés. Après la tâche de nomination, Gautam et Priyanka, qui étaient de très bons amis, se sont disputés car le premier s’est senti trahi après que la seconde ait fait confiance à Shalin et Tina.

Au milieu de la tension provoquée par l’exercice de nomination, Archana Gautam et Priyanka Chahar Choudhary revisitent leur combat sur les devoirs de la maison. Tout a commencé avec Sajid attribuant des tâches à Priyanka, qui semblent maigres à Archana. Priyanka s’énerve contre Archana car elle dit que vous êtes celui qui aime les déjeuners gratuits dans la maison.





Archana a ciblé Priyanka pour avoir fait semblant de gagner le trophée et d’être douée pour les images.

Autrefois meilleurs amis, Archana et Priyanka sont maintenant devenus des rivaux. Pendant ce temps, Achana entre dans une énorme bagarre avec le capitaine Sajid Khan. Ce qui met Sajid en colère, c’est le refus d’Archana de faire les tâches qu’il lui a confiées. Elle lui dit : « Aap ka task hai na, Bigg Boss ka thodi na hai ». Sajid a alors demandé à Archana de sortir de la cuisine et lui a interdit d’effectuer des tâches de cuisine en guise de punition.

En venant à la tâche de capitaine, Bigg Boss a confié une tâche basée sur l’histoire légendaire du berger et du loup ‘, la tâche de nomination impliquait que le sanchalak Sajid Khan énumère ses concurrents préférés. Priyanka a fait confiance à Shalin et Tina plutôt qu’à Archana, Gautam et Soundarya dans cette tâche. Par conséquent, Soundarya, Gautam, Shalin, Tina ont été nominés pour cette semaine.

Pendant que les nominations sont en cours, les colocataires sont capturés en train de discuter de l’équation dont on parle beaucoup entre Priyanka et Ankit. Les deux ont partagé une chimie qui dépasse l’amitié. Les candidats spéculent sur le statut actuel du couple. Quelques colocataires conviennent qu’Ankit Gupta est incapable de jouer à son jeu à cause de Priyanka. Certains d’entre eux pensent qu’ils ont peut-être mis fin à leur relation avant de venir à la maison. Il sera intéressant de voir le mystère de la chimie de Priyanka-Ankit se dévoiler dans les prochains épisodes.