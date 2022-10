Sajid Khan devient traducteur pour Abdu Rozik, lui demande ‘tune kuch lafda toh nahi…’

Le concurrent de Bigg Boss, Abdu Rozik, a conquis le cœur des internautes avec sa gentillesse et son innocence le premier jour de l’émission de Salman Khan. Le jeune de 19 ans est originaire du Tadjikistan et est lent en hindi, c’est pourquoi Bigg Boss a demandé à Sajid Khan de devenir son traducteur.

Dans la vidéo promo partagée par la page officielle de Colors sur Instagram, on peut voir Sajid aider Abdu Rozik et lui faire comprendre la langue hindi. Partageant la vidéo, la page a écrit : « Sajid bann gaye hai Abdu ke traducteur. Kaise lagi aapko inki yaari ? Dekhiye #BiggBoss16 Lun-Ven raat 10 baje aur Sat-Sn raat 9.30 baje, sirf #Colors par.

Regarder la vidéo:







Les utilisateurs des médias sociaux ont fait l’éloge d’Abdu et ont déclaré “qu’il est le plus mignon”. L’un d’eux a écrit: “Kitna cute hai yar Abdu.” Le second a mentionné: “Abduuu est trop mignon yaaa.” Le troisième commenta : « Abdu sois comme : khe galti to nhe krde yha a ke. Le quatrième a commenté: “Je l’aime … Tous les deux … le plus mignon à ce jour, je pardonne le péché de Sazid.”

Abdu Rozik, qui se fait appeler Chota Bhaijaan dans la maison Bigg Boss, a parcouru un long chemin. Alors que beaucoup l’ont confondu avec un enfant en raison de sa petite taille, il se tient fièrement debout avec ses médailles d’accomplissement et sa base de fans folle à travers le monde ! Il est le plus petit chanteur et boxeur professionnel du monde. Il a parcouru un long chemin.

Pour les non-initiés, cela n’a pas été une promenade de santé pour la sensation mondiale des médias sociaux. On lui a diagnostiqué un déficit en hormone de croissance et un rachitisme, ce qui signifie qu’à l’âge de 5 ans, il a cessé de grandir et que son développement hormonal s’est arrêté.

Selon Rozik, en tant que jeune adolescent, il a été victime d’intimidation et moqué pour sa taille, ce qui lui a valu seulement 3 ans d’éducation formelle. Les enseignants ne lui ont pas fourni de papeterie et de livres car ils pensaient que c’était une perte de temps de lui apprendre quoi que ce soit. Il était battu sur le chemin du retour de son école par ses camarades de classe et la plupart du temps, il était soumis à un stress extrême en pensant à ce qu’il adviendrait de sa vie car il était le seul gagne-pain de sa famille.

Sa famille avait des moyens de survie minimes et ne pouvait se permettre aucun traitement médical pour sa maladie. Incapable de lire ou d’écrire, Abdu a commencé à fredonner ses propres airs et à écrire ses propres paroles pour bloquer la négativité et a commencé à faire lui-même l’école à la maison.