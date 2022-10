Sajid Khan-Abdu Rozik note Nimrit Kaur, Ankit Gupta, Archana Gautam

Les concurrents de Bigg Boss 16 Abdu Rozil et Sajid Khan partagent un bon lien, leur amitié est aimée par les fans. Abdu appelle Sajid son frère aîné car il s’occupe du chanteur. Dans la nouvelle promo partagée par la page officielle de Colors TV, on peut les voir évaluer d’autres concurrents de Bigg Boss.

Dans le clip, après que Shekhar Suman ait demandé à Abdu et Sajid d’évaluer Ankit Gupta sur la base de son corps, ils lui ont donné 5 étoiles. Abdu et Sajid ont donné 100 étoiles à Archana pour son ‘adrak wali chai’, 3 étoiles à Gautam et 5 étoiles à Nimrit pour leur capitanat. Interrogé sur le corps de Shiv Thakare, Abdu a donné 6 étoiles.

Pendant ce temps, la candidate de Bigg Boss 16, Tina Datta, a attiré l’attention sur sa camaraderie et ses bouffonneries divertissantes dans la maison. L’actrice a fait des vagues après que le père de Sumbul Touqeer ait critiqué Tina dans un épisode récent pour avoir demandé à Shalin Bhanot si “Sumbul l’aime bien”. Il a souligné les échanges précédents et a rappelé à Tina que sa perception de sa fille était incorrecte. Le père de Sumbul lui a annoncé la nouvelle déchirante, la laissant en larmes.

Dans un épisode récent, le père de Sumbul a exprimé sa colère contre Tina et Shalin pour la façon dont ils ont traité l’actrice d’Imlie. Le père de l’acteur a depuis partagé ses réflexions sur la situation. Il a dit: “Le père de Sumbul, ainsi que les créateurs de Bigg Boss, se sont trompés sur la façon dont les choses se sont déroulées.”

Le père de Tina, en réponse à l’épisode, a déclaré à IndiaTV : “Papa Gaye toh dono ke jaane chaiye the. Age se thodi nah yeh hota hai ki woh chotti hai toh uske papa jayenge guide Karne. Reality show pe sab equal ha- kaam, age, audha koi mahine nahi rakhta hai, sab concurrent hai Ek hi stage pe. Tina ne apni aur se har waqt sahi salah di thi jaise Sumbul bless nahi ho aur Sumbul ka soch ke salut toh Tina ne yeh baat pehle salut clair karne ke liye bola tha. ”

Il a ajouté : « main yehi bolunga ki apni beti ko uthane ke liye, dusre ki beti ko neecha nahi dikhana chaiye ».

