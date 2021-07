Sajid Javid s’engage à lever les restrictions de Covid et prévoit de faire de la Grande-Bretagne le «pays le plus ouvert d’Europe»

SAJID Javid s’est engagé à lever les restrictions restantes sur les coronavirus le 19 juillet alors qu’il prévoit de faire de la Grande-Bretagne le « pays le plus ouvert d’Europe ».

Le secrétaire à la Santé a déclaré que ses principaux défis alors qu’il assume son nouveau rôle sont de savoir comment restaurer nos libertés et comment s’attaquer à l’arriéré du NHS.

Sajid Javid a déclaré que le Royaume-Uni était sur le point de supprimer toutes les restrictions de Covid-19 le 19 juillet

Le secrétaire à la Santé a déclaré que nous devrons vivre avec le virus

Évoquant les sacrifices consentis par les Britanniques pendant la pandémie de coronavirus, il a déclaré qu’il était impossible d’éliminer complètement la maladie, nous devrons donc trouver des moyens d’y faire face.

Le secrétaire à la Santé a également exhorté tout le monde à recevoir son vaccin dès qu’on lui en a offert un, décrivant le programme de vaccination comme « la plus grande contribution que vous puissiez apporter à cet effort national ».

Écrivant dans le Mail on Sunday, il a déclaré: « Nous sommes sur la bonne voie pour le 19 juillet et nous devons être honnêtes avec les gens sur le fait que nous ne pouvons pas éliminer Covid.

« Les arguments économiques en faveur de l’ouverture sont bien connus, mais pour moi, les arguments sanitaires sont tout aussi convaincants. »

« INJECTION DE LIBERTÉ »

Une source n°10 a déclaré au journal : « C’est une grande injection de liberté qui fera de nous le pays le plus ouvert d’Europe. »

M. Javid a déclaré que le pays devra s’appuyer sur les changements survenus pendant la pandémie, tels que l’utilisation de 111 pour orienter les patients où ils peuvent obtenir de l’aide, l’expansion de l’utilisation des pharmacies et l’encouragement d’un plus grand nombre de personnes à utiliser l’application NHS.

Il s’est également engagé à investir des niveaux de financement record dans le NHS et à employer davantage de personnel dans les hôpitaux.

Avec tout cela à l’esprit, a déclaré M. Javid, le pays sera « non seulement plus libre, mais aussi en meilleure santé ».

M. Javid a exhorté les Britanniques à obtenir leur jab lorsqu'on leur en offre un

Parmi les plans de la Journée de la liberté qui devraient être approuvés par le Cabinet demain, il y a la fin de la quarantaine pour les Britanniques entièrement vaccinés qui reviennent des pays de la liste orange.

De plus, ceux qui ont reçu les deux doses d’un vaccin Covid ne seront pas tenus de s’auto-isoler lorsqu’ils entreront en contact avec une personne testée positive pour le virus – mais des tests seront disponibles pour ceux qui souhaitent en avoir un.

Les élèves pourraient être invités à passer des tests quotidiens au lieu de s’auto-isoler à la maison si quelqu’un de leur classe contracte le virus.

De plus, les pubs et les magasins n’auront plus besoin d’exiger que les clients donnent leurs coordonnées pour le suivi et la traçabilité ou qu’ils se connectent avec un code QR.

Boris prévoit de déchirer les lois qui obligent les gens à se couvrir le visage dans les bus et les trains, ainsi que dans les magasins et autres lieux intérieurs

Cela survient alors que The Sun on Sunday a révélé que le port du masque sera abandonné lorsque les restrictions de Covid seront enfin assouplies le jour de la liberté.

Boris Johnson prévoit de déchirer les lois qui obligent les gens à se couvrir le visage dans les bus et les trains, ainsi que dans les magasins et autres lieux intérieurs.

Le Premier ministre veut en faire un choix personnel plutôt qu’une obligation légale imposée par des amendes pouvant aller jusqu’à 6 400 £.

Et M. Johnson mettra fin à la nécessité de s’enregistrer en signant un formulaire ou en scannant un code lorsque vous vous rendez dans un pub ou un restaurant.

Les ministres discutent également de la possibilité de permettre aux buveurs de commander à nouveau des boissons au bar.

M. Johnson a obtenu le soutien du nouveau secrétaire à la Santé Sajid Javid pour avoir supprimé les règles de port du masque le 19 juillet.

Mais il fait face à une bataille difficile pour gagner les conseillers médicaux principaux qui insistent sur le fait que la précaution sera encore nécessaire pendant de nombreux mois.

Le port obligatoire du masque sera abandonné lorsque les restrictions de Covid seront enfin assouplies le jour de la liberté

Une source a déclaré : « Tout cela fait partie d’un passage de l’application de la loi au bon sens.

«Il y aura des directives officielles selon lesquelles dans certains contextes, comme un train bondé, il pourrait être judicieux de porter un masque.

« Mais ce ne sera plus obligatoire. Les gens pourront décider eux-mêmes de se couvrir ou non le visage. »

Un ministre a déclaré dimanche au Sun: «Il s’agit d’apprendre à vivre avec Covid. Ce virus va être présent pendant un certain temps et avec tant d’entre nous maintenant vaccinés, nous devrons décider par nous-mêmes quand nous couvrir. »

Les lois sur les masques signifient que c’est une infraction pour les personnes de monter à bord d’un train, d’un bus, d’un avion ou d’un taxi sans en porter un, à moins d’être médicalement exempté.

Ils sont également une obligation légale dans les magasins, les supermarchés, les théâtres, les bibliothèques, les églises, les clubs de jeunesse et sociaux, les hôtels et la plupart des autres environnements intérieurs.

Rishi Sunak a déclaré qu'il prévoyait de cesser de porter un masque «dès que possible» après la levée de l'exigence légale

Le médecin-chef Chris Whitty souhaite que l'utilisation de masques se poursuive après le 19 juillet

Une première infraction est passible d’une amende de 200 £, réduite à 100 £ si elle est payée dans les 14 jours.

La peine est doublée en cas de récidive jusqu’à un maximum de 6 400 £.

M. Johnson annoncera qu’il abandonnera la loi dans le cadre de la quatrième et dernière étape du plan de retour à une vie normale, a déclaré The Sun dimanche.

Mais le médecin-chef de l’Angleterre, Chris Whitty – ainsi que d’autres conseillers en santé – souhaite que l’utilisation de masques se poursuive après le 19 juillet.

Le patron de la British Medical Association, Chaand Nagpaul, souhaite que le port du masque d’intérieur fasse partie d’un certain nombre de «mesures ciblées» pour arrêter la propagation du virus.

Cependant, le chancelier Rishi Sunak a déclaré qu’il prévoyait de cesser de porter un masque «dès que possible» après la levée de l’exigence légale.

Le secrétaire à l’Environnement, George Eustice, a ajouté : « Je pense que beaucoup de gens voudront se débarrasser de ces masques. Je veux revenir à la normale.

Pendant ce temps, les enseignants devraient subir un double coup avant que les enfants ne retournent à l’école en septembre.

Et les ministres envisagent de permettre aux personnes entièrement vaccinées de continuer à vivre normalement – ​​sans quarantaine ni tests quotidiens – si elles entrent en contact avec une personne atteinte de coronavirus.