Sajid Javid se retire de la course à la direction des conservateurs après avoir échoué à obtenir du soutien

L’espoir à la direction du Parti conservateur, Sajid Javid, s’est retiré de la course pour succéder à Boris Johnson quelques instants avant la clôture des nominations.

L’ancien secrétaire à la Santé avait été un personnage clé dans la poussée des ministres du Cabinet pour se débarrasser du Premier ministre, déclenchant une vague de démissions en quittant le gouvernement il y a une semaine.

M. Javid a affirmé qu’il avait depuis “énoncé les valeurs et les politiques qui, selon moi, sont bonnes pour l’avenir de notre grand pays” – avant d’appeler les candidats conservateurs restants à “regarder vers l’extérieur, pas vers l’intérieur”.

Sir Graham Brady , président du comité des députés d’arrière-ban de 1922, a annoncé les huit candidats qui avaient obtenu suffisamment de soutien pour se qualifier pour le premier tour du concours.

Les candidats nominés qui ont réussi à trouver au moins 20 bailleurs de fonds étaient Rishi Sunak, Liz Truss, Penny Mordaunt, Kemi Badenoch, Tom Tugendhat, Suella Braverman, Jeremy Hunt et Nadhim Zahawi.

M. Javid n’a pas trouvé beaucoup de soutien parmi ceux qui sont restés dans les députés du gouvernement qui sont restés fidèles à M. Johnson jusqu’à la fin amère de son mandat de premier ministre.

L’ancien ministre avait également eu du mal à répondre aux questions en cours sur ses affaires fiscales, après avoir admis plus tôt qu’il avait bénéficié d’un statut fiscal de non-domicile avant d’entrer en politique.

L’indépendant a rapporté lundi que M. Javid avait exploité une échappatoire fiscale pour bénéficier d’avantages non-dom alors qu’il travaillait au Trésor en tant qu’assistant ministériel.

Bien qu’il ait présenté une série de promesses de réduction d’impôts d’un coût de 39 milliards de livres sterling, M. Javid n’a pas réussi à gagner le soutien de la droite du parti en tant que coupeur d’impôts crédible. Et Mme Truss, M. Badenoch et Mme Braverman se sont révélés plus attrayants pour les Brexiteers.

Le favori, M. Sunak, a recueilli de nombreux soutiens rejetant les «contes de fées» et prônant la responsabilité budgétaire, tandis que M. Tugendhat a pris les devants en tant que candidat des modérés de One Nation du centre du parti.

M. Javid n’a pas dit qui il serait maintenant à travers son poids derrière. Il a nié avoir travaillé sa démission avec M. Sunak sur leurs démissions quasi simultanées.

La ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a exclu une candidature tardive à la direction plus tôt mardi après que ses rivaux les plus proches aient absorbé une grande partie du soutien de la droite du parti.

Les fidèles de M. Johnson, Nadine Dorries et Jacob Rees-Mogg, ont soutenu la ministre des Affaires étrangères Liz Truss dans le but de bloquer M. Sunak.

M. Rees-Mogg a déclaré qu’elle s’était “toujours opposée à la hausse des impôts de Rishi”, tandis que Mme Dorries a déclaré que Mme Truss – qui a voté pour Rester lors du référendum de 2016 – est probablement une “Brexit plus forte que nous deux”.

Une alliée de Mme Braverman, qui lui a demandé si elle envisagerait de se retirer pour unir la droite derrière quelqu’un d’autre, a déclaré L’indépendant: “Elle ne le fera absolument pas.”

Le député conservateur du mur rouge Aaron Bell, défendant M. Tugendhat, a affirmé que la campagne des modérés avait obtenu “beaucoup de deuxièmes préférences” et passerait aux urnes cette semaine.

Le député senior de l’admission de 2019, maintenant membre du comité de 1922, a déclaré à Sky News: “Je ne peux pas vous dire qu’ils le sont en ce moment, car ils sont évidemment [currently] soutenir les autres. »

Le premier tour de scrutin des députés aura désormais lieu mercredi, et tout candidat qui n’obtiendra pas au moins 30 voix devrait abandonner.

Un deuxième scrutin suivra jeudi et d’autres scrutins auront lieu la semaine prochaine jusqu’à ce que la liste des candidats soit réduite à deux derniers, qui passeront au scrutin postal des membres du parti en août. Le résultat final sera annoncé le 5 septembre.