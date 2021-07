Sajid Javid promet que les règles de Covid ne dureront pas «un jour de plus que nécessaire»

SAJID Javid a juré qu’il ne voulait pas que les règles Covid restantes durent « un jour de plus que nécessaire ».

Mais le secrétaire à la Santé d’isolement, qui a été testé positif pour le virus la semaine dernière malgré le double coup de poing, a admis qu’il n’y aurait pas de fin big bang à la pandémie alors que nous apprenons à vivre avec le virus.

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a juré que les règles de Covid « ne dureront pas un jour de plus que nécessaire » Crédit : PA

M. Javid a également déclaré que son expérience face à la pandémie avait été « plutôt plus personnelle que je ne l’aurais souhaité ».

Dans un article pour The Spectator aujourd’hui, il a plaisanté: « Le test positif pour Covid-19 n’était certainement pas dans le plan de 100 jours » et a révélé qu’il avait même dû s’isoler de sa propre femme pour leur anniversaire de mariage.

Mais il a souligné que « la restriction des précieuses libertés des gens, aussi vitale soit-elle, n’est jamais quelque chose qui m’est venu facilement » en tant que conservateur.

Il a salué la levée de nombreuses règles juridiques le jour de la liberté cette semaine – quelque chose qu’il a réclamé depuis le premier jour dans son nouveau rôle.

Et c’est le « virage vers la responsabilité personnelle » qui nous aiderait à revenir à quelque chose de proche de la vie normale, a-t-il ajouté.

Le secrétaire à la Santé a écrit : « Bien qu’il soit tentant d’imaginer un jour où nous pouvons déclarer que la pandémie est terminée et passer rapidement à autre chose avec nos vies, la réalité est qu’il n’y aura pas de grand moment de victoire.

« Ce virus sera toujours avec nous sous une forme ou une autre dans un avenir prévisible, et même si vous avez reçu les deux doses d’un vaccin, il y a encore une petite chance que, comme moi, vous puissiez attraper Covid. »

‘PINGDEMIC’

La plupart des restrictions ont été levées le 19 juillet alors que le Royaume-Uni se rapprochait d’une vie normale.

Toutes les limites légales aux contacts sociaux ont été supprimées et les boîtes de nuit et les événements plus importants ont rouvert.

Mais certaines règles restent en place, comme les Britanniques à double piqûre obligés de s’isoler, et le port du masque est toujours obligatoire dans les transports publics à Londres et dans plusieurs autres parties du pays.

À partir du 16 août, toute personne ayant reçu deux doses de vaccin sera autorisée à sauter l’auto-isolement si elle entre en contact avec un patient Covid.

M. Javid a également confirmé que les moins de 18 ans – qui ne sont pas encore éligibles pour les vaccins – pourront également éviter la quarantaine s’ils entrent en contact avec un cas positif.

On espère que les nouvelles règles mettront fin à la « pingdémie » actuelle qui a vu 3,4 millions de personnes alertées par l’application.

Parmi ceux-ci, plus de 500 000 ont été interrogés au cours de la semaine se terminant le 7 juillet, soit une augmentation de 46% par rapport à la semaine précédente.

La Health Sec a rendu hommage aux Britanniques « altruistes » qui ont « fait leur devoir » et se sont isolés lorsqu’ils ont été interrogés.

Il a déclaré: « L’auto-isolement a joué un rôle essentiel pour nous aider à maîtriser ce virus, en refusant au virus le contact humain dont il a besoin pour se propager.

« Et je suis très reconnaissant envers les nombreuses personnes à travers le Royaume-Uni, qui ont fait leur devoir de manière désintéressée, en faisant des sacrifices pour que nous puissions garder le virus à distance. »

Mais il a déclaré que la pandémie était « loin d’être terminée » et a promis de « procéder avec prudence ».