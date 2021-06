Sajid Javid promet de déverrouiller la Grande-Bretagne «dès que possible» alors qu’il prend en charge la réponse de Covid

SAJID Javid a promis de ramener la nation à la normale «le plus tôt et le plus rapidement possible» alors qu’il prenait en charge la réponse britannique à Covid.

Le nouveau secrétaire à la Santé a déchiré le manuel du malheur laissé par son prédécesseur en disgrâce Matt Hancock.

L'ancien chancelier a décroché des emplois de conseil pépères d'une valeur de plus de 300 000 £ par an pour devenir le combattant de la liberté du peuple.

M. Javid a déclaré que c’était sa « priorité immédiate » de mettre fin aux restrictions.

L’ancien chancelier a décroché des emplois de conseil pépères d’une valeur de plus de 300 000 £ par an pour devenir le combattant de la liberté du peuple.

Le champion des affaires devenu chef de la santé est bien conscient de l’effet paralysant des restrictions pandémiques sur l’économie du pays.

Mais bien que sa positivité soit une bouffée d’air frais bienvenue, il sera trop tard pour accélérer le déverrouillage – avec des chances que le 5 juillet devienne la nouvelle date de la liberté morte dans l’eau.

Le nouveau chef de la santé – de grands copains avec le Premier ministre Boris Johnson et sa femme Carrie – a passé hier après-midi à se familiariser avec les données et les chiffres de Covid et à faire passer son nouveau mémoire.

S’exprimant devant son nouveau bureau, M. Javid a déclaré: «Nous sommes toujours dans une pandémie et je veux que cela prenne fin le plus rapidement possible.

« Ce sera ma priorité la plus immédiate de voir que nous pouvons revenir à la normale le plus tôt et le plus rapidement possible. »

M. Javid a repris la réponse Covid de Matt Hancock Crédit : EPA

Sajid Javid avec le Premier ministre et Mme Johnson

Ce matin, le PM présidera une réunion du comité des opérations Covid qui devrait se prononcer contre une réouverture anticipée.

Hier, 44 314 799 premiers vaccins avaient été distribués et 32 ​​460 191 personnes avaient été doublement vaccinées.

Mais il y a eu 14 876 nouveaux cas et 11 nouveaux décès dus au virus mortel.

Le Sun peut révéler que M. Javid a dû refuser un travail lucratif d’une valeur de plus de 300 000 £ par an pour occuper le nouveau poste.

Il a dû fuir ses emplois de conseiller auprès de la banque JP Morgan, où il travaillait auparavant, et dans une entreprise de logiciels de haute technologie.

Javid a renoncé à ses 300 000 £ d’emplois pour son nouveau rôle au Cabinet Crédit : Reuters

Son prédécesseur en disgrâce Matt Hancock a démissionné après que sa liaison a été révélée Crédit : LE SOLEIL

Les deux lui payaient 150 000 £ pour dix à 12 jours de travail par an.

L’ancien chef conservateur Sir Iain Duncan Smith a salué les paroles du nouveau régulateur en chef de Covid.

Il a déclaré: «J’espère qu’il mettra vraiment la pression sur Boris pour qu’il comprenne.

« Nous avons rompu le lien entre les cas et les hospitalisations. Que voulons-nous de plus ? Nous n’avons pas besoin d’attendre que tout le monde soit complètement piqué, et nous devons mettre fin au verrouillage maintenant. Arrêt complet.

« Il doit tenir tête aux scientifiques sceptiques et leur dire que la vie repose sur un équilibre des risques. »

Mais les scientifiques restent prudents et veulent avoir plus de temps pour faire en sorte que le plus de personnes possible soient doublement piquées afin de lutter contre la spirale des cas de la variante Delta.

Le scientifique du gouvernement, le professeur Sir Peter Horby, a déclaré que le gouvernement « ne devrait rien précipiter » mais a suggéré que les statistiques de Covid semblaient « encourageantes ».

Il a déclaré que les taux de piqûres d’Andrew Marr Show de la BBC avaient « affaibli » le lien entre les infections et les admissions à l’hôpital mais qu’ils n’étaient pas « complètement rompus ».

Hier, le NHS England a déclaré que la moitié de tous les adultes de moins de 30 ans dans le pays avaient reçu un vaccin Covid-19 – avec plus de 4,2 millions de personnes âgées de 18 à 29 ans injectées en seulement trois semaines.

Le professeur de santé publique Linda Bauld a déclaré à Sky News que l’augmentation des cas de Covid-19 était une « cause de préoccupation », mais la proportion de personnes nécessitant un traitement hospitalier était « une nouvelle plus positive » avec seulement environ cinq pour cent des cas se terminant à l’hôpital.

Elle a dit : « Si cette tendance se poursuit. . . alors je pense que le gouvernement subit de fortes pressions pour s’en tenir à cette date du 19 juillet.

« Mais tous les chercheurs et cliniciens diront : « Assurons-nous que les données vont dans la bonne direction » une semaine ou deux avant. »

Pendant ce temps, le présentateur Trevor Phillips a déclaré à un ministre du Cabinet défendant Matt Hancock « où descendre » après avoir décrit comment des centaines de personnes ont été empêchées d’aller aux funérailles de sa fille.

Hier, l’animateur de Sky a expliqué au secrétaire d’Irlande du Nord Brandon Lewis comment il avait enterré la journaliste indépendante Sushila Phillips, 36 ans, le 11 mai – cinq jours seulement après avoir trompé M. Hancock qui avait embrassé l’assistante Gina Coladangelo dans son bureau ministériel.

M. Phillips, qui a présidé la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme, a déclaré que 300 de ses amis et de sa famille avaient été contraints de regarder les funérailles en ligne.

Il a déclaré qu’ils avaient été bannis de la tombe « même si c’était à l’air libre, à cause de la règle des 30, à cause des instructions de M. Hancock ».