Sajid Javid prévient que la liste d’attente du NHS pourrait atteindre 13 millions au milieu de la troisième vague de Covid

Sajid Javid a averti que les listes d’attente du NHS pourraient atteindre 13 millions au cours des prochains mois alors que les services de santé sont aux prises avec la troisième vague de Covid en plus d’un énorme arriéré de traitement.

Dans sa première interview depuis qu’il a pris ses fonctions de secrétaire à la Santé, M. Javid a déclaré qu’il était « choqué » par le nombre croissant d’attentes pour des soins non-Covid.

Les hôpitaux à travers le pays sont déjà en mode crise en raison de l’augmentation des cas de Covid et des pénuries de personnel dues au fait que les travailleurs doivent s’auto-isoler s’ils sont « pingé » par l’application Covid.

L’indépendant a révélé vendredi que des milliers de patients sont maintenus en attente pendant au moins deux minutes avant 999 appels sont répondues, tandis que de nouveaux chiffres montrent un nombre record de voyages à A&E le mois dernier.

Des responsables ont déclaré à M. Javid que la situation allait empirer dans les semaines à venir.

« Ce qui m’a le plus choqué, c’est quand on m’a dit que la liste d’attente allait s’aggraver avant de s’améliorer », a-t-il déclaré au Télégraphe du dimanche.

« C’est passé de 3,5 millions à 5,3 millions aujourd’hui, et j’ai dit aux responsables alors qu’est-ce que vous voulez dire » bien pire « , pensant que peut-être cela passe de 5,3 millions à six millions, sept millions. Ils ont dit non, c’est va monter par millions… ça pourrait aller jusqu’à 13 millions.

« En entendant ce chiffre de 13 millions, cela a absolument concentré mon esprit, et ce sera l’une de mes principales priorités à gérer parce que nous ne pouvons pas l’avoir. »

Cela survient alors que les fiducies du NHS sont confrontées au nombre de cas de Covid qui augmentent à nouveau, à l’arriéré d’autres traitements, notamment les contrôles du cancer et les maladies cardiaques,

NHS Providers, l’organisation des membres des fiducies du NHS en Angleterre, a averti que jusqu’à un cinquième du personnel pourrait être absent d’une fiducie du NHS dans seulement trois semaines, ce qui pourrait entraîner l’annulation de 900 opérations.

Au moins quatre fiducies d’ambulance ont émis des «alertes noires» ces derniers jours, avec des files d’attente pour admettre des patients et attente jusqu’à 15 heures à l’intérieur des hôpitaux .

M. Javid a également confirmé que les ministres envisageaient d’affaiblir la politique d’isolement du personnel du NHS à double coup, affirmant qu’il y avait « toutes les raisons de penser que nous pouvons adopter une approche plus proportionnée et équilibrée ».

Les avertissements du 19 juillet, lorsque presque toutes les restrictions de Covid sont levées, ont été repris par le maire du métro du Grand Manchester, Andy Burnham, qui a déclaré que cela ressemblait plus à un « jour de l’anxiété » qu’à un jour de la liberté.

« Le gouvernement a tout simplement tort de considérer tout d’ici comme une question de pur choix personnel. Ce n’est pas le cas », a-t-il déclaré à la presse. Observateur.

« De nombreuses personnes vulnérables au virus doivent utiliser les transports en commun et faire leurs courses en personne. C’est pourquoi le port de couvre-visages dans ces milieux aurait dû rester obligatoire. J’encouragerai fortement les habitants du Grand Manchester à continuer de porter des masques dans les transports en commun par respect pour les autres. »

M. Javid a déclaré que toute personne qui ne porterait pas de masque dans un espace clos était « juste irresponsable » bien que cela devienne une orientation plutôt que la loi à l’étape 4 de la levée des restrictions.

Le secrétaire fictif à la santé du Labour, Jonathan Ashworth, a déclaré: « Étant donné que Sajid Javid considère maintenant qu’il est irresponsable de ne pas porter de masques, il serait tout aussi irresponsable que son gouvernement poursuive le plan visant à lever les exigences en matière de masques alors que les infections se dirigent vers 100 000 par jour. »

Le taux de nouveaux cas de coronavirus dans la plupart des régions d’Angleterre est désormais revenu aux niveaux observés pour la dernière fois au cours de l’hiver.

Le nombre de patients a atteint des niveaux observés pour la dernière fois il y a environ trois mois.

Et il y a eu une très légère augmentation du nombre moyen de décès signalés chaque jour de personnes en Angleterre décédées dans les 28 jours suivant un test positif pour Covid-19.

Mais c’est encore bien en deçà du genre de chiffres observés en janvier et février de cette année.

le Horaires du dimanche a rapporté que le n°10 avait demandé au Comité mixte de la vaccination et de la vaccination (JCVI) d’examiner si l’attente entre les deux doses du vaccin pouvait être réduite à quatre semaines compte tenu de l’augmentation des cas.