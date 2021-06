Sajid Javid fait face au « baptême du feu » en tant que nouveau secrétaire à la Santé du NHS « en crise » après avoir été durement touché par la pandémie de Covid

Le NOUVEAU secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a souri aux caméras aujourd’hui – alors qu’un prédécesseur a averti qu’il n’avait que six mois pour résoudre la crise des soins sociaux après Covid.

Le ministre, qui a été embauché hier soir après le départ sensationnel de Matt Hancock à la suite de sa liaison avec un assistant, a été informé par une organisation médicale de premier plan qu’il faisait face à un « baptême du feu ».

Le nouveau secrétaire à la Santé, Sajid Javid, s’est engagé aujourd’hui à travailler dur pour les Britanniques – alors que des personnalités de premier plan ont averti qu’il avait peu de temps pour sauver le NHS de la « crise » Crédit : Reuters

Mais Jeremy Hunt a déclaré qu’il pensait que M. Javid réussirait là où d’autres ont échoué.

Apparaissant sur The Andrew Marr Show, il a été dit à M. Hunt que lorsqu’il occupait le poste, il n’était pas en mesure de remanier le système en six ans.

Et demandé combien de temps M. Javid avait, il a répondu: « Six mois, parce que le gouvernement a dit qu’il le ferait d’ici la fin de cette année, et je sais que Sajid voudra honorer cette promesse. »

Il vient comme…

Pendant ce temps, le président de la British Medical Association, le Dr Chaand Nagpaul, a déclaré à Sky News que M. Javid serait confronté à une bataille difficile – car les médecins « se sentent absolument épuisés après 15 mois de cette pandémie ».

Il a ajouté qu' »environ quatre sur dix disent que leur santé mentale est considérablement pire qu’avant la pandémie », avec « environ un sur trois disant qu’ils vont prendre leur retraite l’année prochaine ».

« Cela arrive à un moment où le nouveau secrétaire à la Santé allait assister à un baptême du feu », a ajouté le Dr Nagpaul.

« Il n’aura pas le luxe d’une passation progressive, il devra faire en sorte que chaque jour compte. »

Malgré cela, M. Javid a semblé positif ce matin alors qu’il s’adressait aux médias.

« Je pense que Matt Hancock a travaillé incroyablement dur, il a accompli beaucoup de choses et je suis sûr qu’il aura plus à offrir dans la vie publique », a-t-il déclaré.

« J’ai été honoré d’occuper son poste. Je sais aussi que cela implique une énorme responsabilité et je ferai tout ce que je peux pour m’assurer d’être au service des habitants de ce grand pays.

L’ancien secrétaire à la Santé Jeremy Hunt était parmi les personnalités pour conseiller M. Javid ce matin Crédit : Reuters

Et le président de la British Medical Association a déclaré que le ministre faisait face à un «baptême du feu» Crédit : Reuters

Cela vient après qu’il a été révélé que le nombre de médecins du NHS prenant leur retraite anticipée a triplé depuis 2008 Crédit : Getty

M. Hunt a déclaré à Andrew Marr que M. Javid avait six mois pour résoudre la crise des services sociaux Crédit : PA

« Nous sommes toujours dans une pandémie et je veux que cela se termine le plus tôt possible, et ce sera ma priorité la plus immédiate – voir que nous revenions à la normale le plus tôt et le plus rapidement possible. »

M. Hancock a annoncé hier soir qu’il démissionnait après que The Sun a révélé sa liaison secrète avec un ancien copain d’université qu’il a embauché pendant la pandémie.

Il s’est excusé auprès de sa famille, bien qu’il n’ait pas spécifiquement mentionné sa femme Martha – la mère de ses trois enfants – dans le discours rampant.

Il est apparu qu’il avait dit à Martha qu’il la quittait la nuit où sa liaison avec Gina Coladangelo a été révélée pour la première fois.

L’ancien secrétaire à la Santé a été enregistré en train d’embrasser son assistant le 6 mai – tandis que les câlins étaient toujours interdits dans le cadre des restrictions pandémiques.

À peine dix jours plus tard, l’hypocrite a averti les Britanniques de ne pas embrasser leurs proches.

Mme Coladangelo est mariée à l’entrepreneur millionnaire Oliver Tress, 54 ans, qui a fondé la chaîne de mode et de style de vie High Street Oliver Bonas.

Ils vivent dans une maison édouardienne de six chambres à coucher de 4 millions de livres sterling.

Il est entendu que M. Tress a été dévasté – et sa femme a été photographiée en train d’emballer sa voiture après avoir appris que sa liaison serait révélée.

Mme Coladangelo, qui est une amie proche de l’ancien ministre depuis l’université, a été nommée l’année dernière directrice non exécutive au ministère de la Santé et des Affaires sociales.

Elle a depuis quitté le rôle de 15 000 £ par an.

M. Javid a été nommé après la démission de Matt Hancock hier soir Crédit : LE SOLEIL

Il est rapporté qu’il a dit à sa femme Martha qu’il la quittait jeudi soir lorsqu’il a découvert que sa liaison serait révélée Crédit : LNP