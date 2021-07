Sajid Javid examine l’application NHS Covid au milieu des craintes que des millions de Britanniques piqués ne soient isolés cet été

SAJID Javid examine de toute urgence l’application NHS Covid au milieu des craintes que des millions de Britanniques à double piqûre ne soient isolés cet été.

Le chancelier Rishi Sunak a confirmé aujourd’hui que la Health Sec envisageait une approche « appropriée, équilibrée et proportionnée » à la suite d’un contrecoup.

Sajid Javid examine l’application Covid au milieu des craintes que des millions de personnes soient interrogées Crédit : Getty

M. Javid a déclenché un tollé lorsqu’il a retardé la suppression de la quarantaine pour les personnes entièrement vaccinées jusqu’au 16 août – quatre semaines après le 19 juillet, jour de la liberté.

Avec l’augmentation des cas de Covid, les gens ont supprimé l’application de peur de devoir s’isoler même après avoir reçu les deux clichés.

Grillé sur la farce, M. Sunak a déclaré à Sky News: « » J’en ai parlé au secrétaire à la Santé et il est conscient de la frustration que les gens éprouvent à ce sujet.

« Nous avons deux systèmes différents pour le test et la trace : nous avons évidemment celui du NHS, et nous avons aussi l’application.

« Je sais que les préoccupations de la plupart des gens portent sur le fonctionnement de l’application et le secrétaire à la Santé en est conscient.

« L’application compte pour la majorité des personnes qui doivent s’isoler, je comprends, sur les chiffres et il examine quelle est l’approche d’isolement la plus appropriée, équilibrée et proportionnée dans ces circonstances. »

Des sources gouvernementales ont confirmé que la Health Sec « prenait des conseils », mais minimisait tout changement immédiat apporté à l’application.

Les Britanniques évitent l’application NHS car des millions de personnes devraient être interrogées à mesure que les cas augmentent

Cette semaine, Sajid Javid a présenté des plans pour que les Britanniques à double piqûre sautent la quarantaine s’ils sont contactés par test et traçage.

Ils devront tout de même passer un test PCR pour s’assurer qu’ils sont en clair.

Hier, Sir Keir Starmer a informé Boris Johnson de la perspective que des millions de personnes soient obligées de se cacher chez elles cet été.

Le leader travailliste a fustigé : « Il a ignoré les problèmes dans les écoles et il y a maintenant 700 000 enfants en congé par semaine.

«Maintenant, il ignore le prochain gros problème qui se dirige vers la voie et va affecter des millions de personnes qui doivent s’isoler.

«Cela ne ressemblera pas à un« jour de liberté »pour ceux qui doivent s’isoler – lorsqu’ils doivent annuler leurs vacances, lorsqu’ils ne peuvent pas aller au pub ou même à la journée sportive de leur enfant.

« Et cela ne ressemblera pas à un jour de liberté pour les entreprises qui mettent déjà en garde contre le carnage en raison de la perte de personnel et de clients. »

Il a ajouté : « Il y a déjà trop d’histoires de personnes supprimant l’application NHS.

« Et ils le font parce qu’ils peuvent voir ce qui se passe sur la piste… des millions d’entre eux vont être interrogés cet été pour s’isoler. »