Sajid Javid dit qu’il démissionnera de son poste de député aux prochaines élections

Sajid Javid a déclaré qu’il ne se présenterait pas comme député aux prochaines élections générales.

M. Javid, qui a été chancelier, secrétaire à l’intérieur et secrétaire à la santé, a déclaré qu’il avait “lutté” avec la décision de se retirer “pendant un certain temps”.

“Cette décision ne marquera pas la fin de mon activité parlementaire, en particulier pour les causes qui me tiennent à cœur. Elle n’aura pas non plus d’incidence sur mes fonctions de député local au nom des électeurs de Bromsgrove”, a déclaré M. Javid dans une lettre à Paul Uppal, président. de son association conservatrice locale de Bromsgrove

“Être député local et servir au gouvernement a été le privilège de ma vie et je suis extrêmement reconnaissant d’avoir l’opportunité de servir.

“J’ai toujours cherché à prendre des décisions dans l’intérêt national et en accord avec mes valeurs, et je ne peux qu’espérer que mon meilleur était suffisant.

“Je continuerai bien sûr à soutenir mon ami le Premier ministre et les habitants de Bromsgrove de toutes les manières possibles.”

M. Javid représente Bromsgrove dans les Midlands depuis 2010 et est actuellement député d’arrière-ban.

Son dernier poste au gouvernement était secrétaire d’État à la Santé et aux Affaires sociales, un travail qu’il a exercé jusqu’à sa démission en juillet de cette année – déclenchant l’éviction de Boris Johnson.