Sajid Javid dit que les bulles scolaires se termineront le 19 juillet, un coup de pouce majeur pour les élèves et les parents

SAJID Javid a déclaré que les bulles scolaires prendraient fin le 19 juillet, donnant un coup de pouce majeur aux élèves et aux parents.

Boris Johnson avait précédemment suggéré que le changement ne serait pas effectué avant septembre et qu’une décision serait prise plus tard cette semaine.

Sajid Javid a déclaré que le gouvernement avait l’intention de supprimer les bulles scolaires le 19 juillet Crédit : PA

Les bulles scolaires devraient se terminer le jour de la liberté, le 19 juillet Crédit : Getty

Cependant, le Premier ministre et le secrétaire à la Santé, 51 ans, ont confirmé cette décision lundi.

M. Javid a déclaré aux députés: « Le 19 juillet, nous prévoyons de supprimer les bulles et de mettre fin à l’obligation pour les établissements de la petite enfance, les écoles et les collèges d’effectuer régulièrement la recherche des contacts ».

M. Johnson a déclaré lors d’une conférence de presse au n°10 que la politique serait abandonnée, mais n’a pas donné de date précise quant au moment où cela se produirait.

Il a exposé l’intention du gouvernement de « supprimer les bulles et l’isolement des contacts pour les élèves » alors que les craintes ont augmenté quant au nombre d’enfants contraints de rester à la maison.

La semaine dernière encore, M. Johnson a indiqué que l’abandon des « bulles » ne serait pas immédiat, car il a déclaré que les vacances d’été pourraient fonctionner comme un « pare-feu naturel ».

M. Johnson a déclaré hier: «Nous cherchons à passer à un régime différent pour les contacts entièrement vaccinés des personnes testées positives et également pour les enfants.

« Et demain, le secrétaire à l’Éducation annoncera nos plans pour maintenir les protections clés mais supprimer les bulles et contacter l’isolement pour les élèves. »

Boris Johnson avait précédemment indiqué que les bulles scolaires prendraient fin en septembre Crédit : AFP

Le secrétaire à l’Éducation, Gavin Williamson, devrait dévoiler aujourd’hui les plans du gouvernement pour protéger les élèves.

Les députés conservateurs d’arrière-ban ont appelé le gouvernement à supprimer les bulles scolaires dès que possible, même si c’était « pour les derniers jours du trimestre ».

M. Javid a déclaré aux Communes lundi: «Le secrétaire à l’Éducation en dira plus plus tard cette semaine.

« Mais je peux confirmer à mon honorable ami que le 19 juillet, nous prévoyons de supprimer les bulles et de mettre fin à l’obligation pour les établissements de la petite enfance, les écoles et les collèges d’effectuer régulièrement la recherche des contacts et j’aurai plus à dire sur la façon dont nous avons l’intention exempter les moins de 18 ans qui sont des contacts étroits de l’obligation de s’auto-isoler. »

Les élèves devraient passer des tests de flux latéral pour Covid au lieu de s’auto-isoler Crédit : AFP

De nombreuses écoles devraient se séparer quelques jours seulement après la « Journée de la liberté » – le 19 juillet – marquant la dernière étape de la levée des restrictions de Covid.

Si la décision est prise d’abandonner immédiatement les bulles scolaires, les enseignants devront s’adapter rapidement aux nouvelles règles des derniers jours du trimestre.

Selon les règles actuelles, les élèves doivent s’auto-isoler pendant 10 jours si un autre élève dans leur bulle est positif pour le virus Covid-19.

Dans certains cas, cela signifie que des groupes d’années entiers ont été renvoyés chez eux à la suite d’une épidémie dans une école.

Les chiffres montrent que la semaine dernière, 375 000 élèves s’isolaient à la maison, soit une multiplication par quatre par rapport à il y a deux semaines.

Le système de bulle scolaire devrait être remplacé par des tests quotidiens.

M. Johnson a déclaré la semaine dernière qu’il comprenait les frustrations des parents et des enseignants au sujet de la politique, mais les a exhortés à faire preuve de patience.

Il a déclaré: «Ils n’ont pas encore conclu, donc ce que je veux faire, c’est juste être prudent alors que nous avançons vers ce pare-feu naturel des vacances d’été lorsque le risque dans les écoles diminuera considérablement et demander simplement aux gens d’être un peu patient. »