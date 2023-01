Sajid Javid demande aux patients de payer pour les visites chez le médecin généraliste et les urgences

Les patients devraient être facturés pour les rendez-vous chez le médecin généraliste et les visites A&E, a déclaré Sajid Javid, car il a qualifié le modèle actuel du NHS de “non durable”. L’ancien secrétaire à la Santé a déclaré que “l’extension du principe contributif” devrait faire partie de réformes radicales pour lutter contre les temps d’attente croissants. Dans un article d’opinion pour le Times, il a appelé à une “conversation adulte et impitoyable” sur la refonte du service de santé, notant que “trop ​​souvent, l’appréciation du NHS est devenue une ferveur religieuse et un obstacle à la réforme”. Le Premier ministre, Rishi Sunak, n’envisage pas “actuellement” les propositions, a déclaré Downing Street au journal. Au cours de sa campagne pour la direction des conservateurs, Sunak a prévu d’imposer des amendes de 10 £ aux patients qui manquent des rendez-vous chez le médecin généraliste ou à l’hôpital. Mais il est revenu sur sa promesse après qu’elle ait été largement critiquée par les responsables de la santé, signalant la controverse entourant toute réforme qui pourrait menacer le principe de la gratuité des soins du NHS au point de besoin. Javid a déclaré que le seul mécanisme de rationnement du NHS – pour faire attendre les gens – devrait être remplacé par des frais sous condition de ressources, tout en « protégeant les personnes à faible revenu ». “Nous devrions envisager, sur une base multipartite, d’étendre le principe contributif”, a-t-il écrit. “Cette conversation ne sera pas facile, mais elle peut aider le NHS à rationner plus efficacement son approvisionnement fini.” Il a souligné les frais «nominaux» de 75 € (66 £) en Irlande pour se rendre dans une unité de traitement des blessures sans référence, et les frais de 20 £ facturés pour les rendez-vous chez le médecin généraliste en Norvège et en Suède comme modèles possibles. Inscrivez-vous pour Première édition Newsletter quotidienne gratuite Archie Bland et Nimo Omer vous guident à travers les meilleures histoires et ce qu’elles signifient, gratuitement tous les matins de la semaine

“Trop souvent, l’appréciation du NHS est devenue une ferveur religieuse et un obstacle à la réforme”, a également déclaré le député de Bromsgrove.

“Nous devons nous débarrasser des contraintes du discours politique et commencer à avoir une conversation adulte et têtue sur les alternatives.”

Javid, qui ne se présentera pas aux prochaines élections, a fait valoir que « le modèle vieux de 75 ans du NHS n’est pas viable ».