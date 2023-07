Sajid Javid appelle à une commission royale pour comparer les soins de santé à l’étranger au NHS « gelé »

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le NHS est « figé dans le temps » et a laissé les Britanniques plus malades que ceux de nombreux autres pays occidentaux, a averti Sajid Javid.

L’ancien secrétaire à la Santé appelle à une commission royale sur le service de santé, pour fournir une évaluation « impartiale et honnête » de la manière dont il peut être réformé.

M. Javid a déclaré qu’une enquête publique devrait examiner les modèles de soins dans d’autres pays et faire rapport dans un délai d’un an pour fournir un « mandat collectif » de réforme.

Et il a affirmé que les conservateurs et les travaillistes admettent en privé que le NHS n’est « pas durable » et ne peut pas faire face à des niveaux de demande croissants malgré des niveaux de financement record.

Avant le 75e anniversaire du NHS mercredi, M. Javid a déclaré: «Aucun système de santé universel n’est parfait, mais lorsque vous comparez les résultats de santé au Royaume-Uni avec des pays similaires, il est clair que pendant des décennies, nous avons échoué dans les gouvernements successifs. ”

Il a blâmé la « réflexion à court terme » des conservateurs et des travaillistes causée par la « politisation » du service. Et il a fustigé l’utilisation continue des télécopieurs et des téléavertisseurs par les médecins et les infirmières, affirmant que d’autres pays ont adopté les nouvelles technologies « beaucoup plus rapidement » que la Grande-Bretagne.

« Certains hôpitaux fonctionnent encore entièrement sur papier, et je pense que vous auriez du mal à trouver cela ailleurs dans un pays comparable en Europe », a déclaré M. Javid.

Écrivant dans le Times, M. Javid a déclaré que le Royaume-Uni était confronté à de moins bons résultats en matière de santé que des pays comparables en raison de la « conséquence directe » de la configuration du NHS.

Soulignant le vieillissement de la population britannique et l’impact persistant de la pandémie, M. Javid a déclaré que l’offre de soins de santé continuera d’être dépassée par la demande croissante.

« Tout cela se passe à un moment où le financement du NHS est record », a-t-il écrit.

« En 2000, le budget de la santé représentait 27 % des dépenses publiques quotidiennes au Royaume-Uni ; l’année prochaine, il atteindra 44 %, soit plus que le PIB de la Grèce.

Le député d’arrière-ban, qui a été secrétaire à la Santé sous Boris Johnson, a déclaré que « tout l’État britannique est sur le point de devenir une filiale du NHS ».

M. Javid a déclaré: «C’est une conséquence directe de la façon dont le NHS est toujours structuré. Depuis sa création en 1948, le monde a considérablement changé, mais une grande partie de l’institution reste figée dans le temps.

Et il a dit : « Il est maintenant temps que l’intérêt national passe au premier plan avec un mandat collectif de réforme.

« Pour nous assurer que le NHS est là dans 75 ans, nous avons besoin d’une commission royale. »

Une enquête devrait envisager des idées telles qu’une plus grande concentration sur la prévention de la maladie plutôt que sur son traitement, a déclaré M. Javid.

Il a déclaré à Times Radio: «Le NHS est très bien, considérez-le comme un service hospitalier national, il s’occupe de vous lorsque vous êtes tombé malade.

«Il y a beaucoup plus que ce qui peut être fait en tant que pays pour essayer d’empêcher cela en premier lieu ou de le ralentir.

« Nous savons quels sont les plus grands tueurs, c’est l’obésité, le tabagisme, l’alcool et la toxicomanie. D’autres pays ont une approche beaucoup plus large de la prévention.

Et M. Javid a appelé le Royaume-Uni à envisager différents modèles utilisés par des pays comme l’Allemagne, qui dispose d’un régime d’assurance sociale, ou le Danemark, qui s’appuie sur des soi-disant méga-hôpitaux moins nombreux mais plus grands.

« Je ne dis pas que chacun d’entre eux est nécessairement la réponse pour nous, mais nous devons examiner pourquoi d’autres pays utilisent des modèles différents et les résultats qui en découlent », a-t-il ajouté.

Son intervention intervient une semaine après qu’un rapport a montré que le NHS fonctionnait «beaucoup moins bien» que des pays similaires en matière d’espérance de vie et d’autres résultats de santé.

L’étude du King’s Fund a déclaré que le système de santé britannique est en retard sur ses pairs sur des mesures cruciales, y compris la mortalité évitable – des décès qui auraient pu être évités avec de meilleurs soins primaires.

Une autre conclusion accablante du rapport est que la Grande-Bretagne a beaucoup moins de ressources physiques clés que beaucoup de ses pairs, y compris les scanners IRM et les lits d’hôpitaux.

Le Royaume-Uni avait les quatrième et deuxième taux les plus élevés de mortalité évitable et traitable en 2019 parmi les 19 systèmes de santé du rapport, avec respectivement 119 décès et 69 décès pour 100 000 habitants.

Et il a suggéré que les décideurs britanniques devraient «choisir des domaines spécifiques d’apprentissage et de pratique intéressante» parmi d’autres systèmes de santé, plutôt que de tenter une réinitialisation complète.

Et c’est arrivé alors que le Dr Phil Banfield, président du conseil de la British Medical Association, a averti que le NHS était en train de « s’effondrer » et que les médecins sont obligés de présenter des excuses à leurs patients parce qu’ils ne peuvent pas fournir de soins adéquats.