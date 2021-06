SAJID Javid a aimé un mème effronté plaisantant « c’est là que j’ai mis la caméra » après que la liaison de Matt Hancock avec son assistant a été révélée par The Sun.

L’ancien secrétaire à la Santé en disgrâce a démissionné samedi après que des images de vidéosurveillance ont émergé de lui en train d’embrasser son assistante Gina Coladangelo.

Sajid Javid a aimé le mème effronté de ce soir

Des images de vidéosurveillance ont montré Hancock et Coladangelo en train de s’embrasser au ministère de la Santé Crédit : LE SOLEIL

Javid s’est adressé à la Chambre des communes cet après-midi Crédit : PA

M. Javid a été annoncé comme nouveau ministre de la Santé dimanche après que Hancock a cédé aux pressions pour qu’il démissionne.

Et ce soir, le ministre du Cabinet a semblé voir le côté amusant de l’affaire de Hancock car il aimait un mème publié par le chroniqueur du Times Matt Chorley.

Le tweet montre Boris Johnson et Javid assis devant un ordinateur avec Javid pointant l’écran, et est sous-titré : « C’est là que j’ai mis la caméra ».

Javid a maintenant détesté le tweet.

Le bâillon est intervenu quelques heures seulement après que M. Javid a rendu hommage à son prédécesseur honteux « qui avait travaillé dur pendant toutes ces périodes d’essai ».

Et l’avocat le plus ancien de Grande-Bretagne a également déclaré que The Sun avait eu raison de révéler la tricherie du bureau de rupture du verrouillage de Hancock.

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait un intérêt public pour notre scoop, le Lord Chancelier Robert Buckland a déclaré : « En un mot, il y en avait. Je pense qu’il est important que ceux d’entre nous qui aident à établir les règles y adhèrent.

Hancock a admis qu’il avait « laissé tomber » les millions de personnes qui avaient fait des sacrifices pendant la pandémie après avoir été filmé en train d’embrasser Coladangelo.

L’amour tricheur M. Hancock a largué sa femme quelques heures seulement après la découverte de son affaire secrète, a-t-on révélé samedi.

Et The Sun a révélé aujourd’hui que l’ex-ministre tentera de transformer sa liaison avec son assistante Gina Coladangelo en une relation appropriée, affirment ses amis.

Le secrétaire à la Santé a visité l’hôpital St Thomas à Londres plus tôt dans la journée Crédit : Getty

Elle est directrice du marketing et des communications chez le célèbre détaillant britannique Oliver Bonas, fondé par son mari Oliver Tress.

Selon son profil LinkedIn, elle travaille en tant que directrice non exécutive au ministère de la Santé depuis septembre 2020.

Pendant ce temps, le nouveau secrétaire à la Santé, Savid Javid, s’est adressé aujourd’hui à la Chambre des communes pour la première fois – et s’est engagé à mettre fin au verrouillage le 19 juillet.

Mme Coladangelo, qui est une amie proche de l’ancien ministre depuis ses études universitaires, a été nommée l’année dernière directrice non exécutive au ministère de la Santé et des Affaires sociales.

Le ministre optimiste a déclaré aux députés: « Nous le devons au peuple britannique qui a tant sacrifié pour restaurer ses libertés aussi rapidement que possible – et de ne pas attendre un instant de plus que nécessaire. »

Plus de 22 000 cas ont été enregistrés aujourd’hui – une augmentation hebdomadaire de 70% et la plus forte augmentation depuis janvier.

Mais le secrétaire à la Santé était convaincu que les vaccins empêchaient des maladies graves et que le nombre de décès était « heureusement faible ».