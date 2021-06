Sajid, alias Shahab Ali, de The Family Man, ravi de travailler avec Manoj Bajpayee, qualifie cela de « cerise sur le gâteau » ! | Nouvelles des gens

New Delhi : L’acteur Shahab Ali, qui a joué le principal antagoniste face à Manoj Bajpayee dans la série Web d’Amazon Prime The Family Man (Saison 1 & 2) réalisée par Raj & DK a fait les manchettes pour sa magnifique performance. The Family Man a été l’émission indienne la plus regardée / diffusée ce week-end.

Shahab, qui joue le rôle de Sajid dans la série, a parlé de son personnage : « Sajid est un loup solitaire. Il n’aime pas recevoir d’ordres de qui que ce soit et il aime faire les choses à sa façon. C’est un spécialiste des bombes et un Terroriste entraîné par ISIS. C’est une personne têtue, sombre et vengeresse. Il est vif et calculateur mais en même temps très agressif si nécessaire. Dans la saison deux, il est beaucoup plus féroce et diabolique. Son énergie est d’un cran par rapport à la précédente saison. »

Shahab, qui a terminé ses 3 ans de formation d’acteur à la National School of Drama de New Delhi (NSD), a déclaré que c’était un rêve devenu réalité lorsqu’il a appris qu’il serait le principal antagoniste face à Manoj Bajpayee.

Shahab a déclaré: « Je l’idolâtrais pendant mes jours d’entraînement. L’expérience de travailler avec lui a été un véritable cadeau et j’ai vraiment apprécié chaque seconde passée en sa présence. L’expérience était bien plus grande que ce à quoi je m’attendais. Nous nous sommes développés un grand lien après la première saison. Partager l’espace d’écran avec lui dans ce spectacle est la cerise sur le gâteau. Dans la saison deux, nous avons passé de bons moments ensemble. La meilleure chose à propos d’agir avec Manoj monsieur, c’est qu’il improvise et joue dans la scène et pourtant reste dans la limite de la scène et du personnage. Donc, il y a toujours un élément de surprise sans aucune crainte de sortir de la piste. Et en tant que co-acteur, cette approche m’a donné un excellent matériau pour explorer Sajid aussi , surtout dans nos scènes ensemble. »

Shahab, qui partage également l’espace d’écran avec l’actrice Samantha Akkineni, se dit très intrigué par la relation entre Sajid et Raji dans la série.

« Leur graphique est si complexe et magnifique. Samantha, en tant qu’actrice, est extrêmement professionnelle et concentrée et c’est pourquoi nous avons eu des moments vraiment magiques en jouant ensemble. C’était très fluide et sans effort avec elle. Elle réagit aux improvisations et est vraiment chargée émotionnellement. Ce fut un grand privilège de partager l’écran avec elle. Cette expérience m’aidera sûrement à l’avenir. « , a déclaré Shahab.

Parlant de la performance de Shahab, le duo de réalisateurs Raj et DK a commenté : « Shahab est un naturel et a également suivi une formation formelle fantastique, ce qui en fait un package complet. Il est acteur de metteur en scène et appréhende son personnage avec aisance. Ses scènes avec Manoj Bajpayee, Samantha sont très bien sorties, donc c’est toujours intéressant de le mettre avec d’autres acteurs et de le voir s’émouvoir et répondre aux improvisations ».

Raj a ajouté: « Shahab a une si grande gamme, j’espère juste qu’il ne sera pas catalogué parce qu’il y a beaucoup plus en lui. Et il peut jouer une variété de grands rôles … parce qu’il a ce potentiel pour le tirer partir en toute simplicité ! »

Auparavant, nous avons vu Shahab dans Kedarnath, il a également joué le rôle emblématique de Salim dans le spectacle musical de style Broadway Mughal-E-Azam dirigé par Feroz Abbas Khan (2017-présent) et a joué le rôle principal de Zangoora dans la première comédie musicale Bollywood de style Broadway en Inde. Montrez Zangoora – The Gypsy Prince à Kingdom of Dreams.