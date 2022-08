Sajaunga Lut Kar Bhi: Jasmin Bhasin et Aly Goni parlent de l’expérience de recréer la chanson emblématique

Jasmin Bhasin et Aly Goni parlent de la prochaine chanson : Les célébrités de Bigg Boss 14, Jasmin Bhasin et Aly Goni, sont toutes prêtes pour leur prochaine chanson “Sajaunga Lut Kar Bhi”. Tous les deux sont tombés amoureux l’un de l’autre. Puisqu’ils parlent publiquement de leur relation, leurs fans les recherchent toujours tous les deux et veulent les voir ensemble. Jasmin et Aly ont toujours exprimé leur amour l’un pour l’autre devant les fans et les paparazzi. Ils ont récemment annoncé leur prochain clip vidéo et ils ont tous les deux l’air très excités. Dans la chanson, les deux ont l’air parfaits. Ils ont partagé l’expérience dans une interview. Ils ont dit qu’ils étaient très heureux de recréer cette chanson. Regardons la vidéo pour en savoir plus sur la chanson. Regarder la vidéo.