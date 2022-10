Sajan Prakash et Hashika Ramachandra ajoutent plus de médailles d’or en natation

Le chevronné Sajan Prakash du Kerala et le jeune Hashika Ramachandra du Karnataka ont remporté deux autres médailles d’or chacun en natation aux Jeux nationaux vendredi.

Sajan et Hashika ont ainsi porté leur palmarès de médailles d’or à cinq et six respectivement pour s’éloigner du reste des aspirants et sceller presque l’honneur convoité des meilleurs athlètes des Jeux.

Hashika, 14 ans, a remporté l’or au 400 m nage libre et au 200 m quatre nages féminin pour terminer sa campagne avec un grand six d’or et une de bronze.

Son spectacle époustouflant a relégué au second plan les splendides efforts de l’olympienne Maana Patel, qui a remporté sa troisième médaille d’or au dos pour le Gujarat, chacune avec des records aux Jeux nationaux.

Sajan Prakash a également affirmé sa suprématie malgré les défis de jeu de Srihari Nataraj et Advait Page au Sardar Patel Aquatics Complex.

Sajan a arraché le 400 m nage libre à Advait Page (Madhya Pradesh) et le 200 m quatre nages individuel à S Siva du Karnataka.

Au sommet du décompte des médailles, les Services sont restés incontestés avec 41 médailles d’or, 31 d’argent et 27 de bronze pour un total de 99 médailles.

Haryana est deuxième avec 75 médailles, dont 29 d’or, tandis que le Maharashtra est le plus proche de devenir le premier à totaliser 100 aux Jeux de 2022, avec 26 médailles d’or parmi leur collection de 99 à ce jour.

La médaille d’or de Pooja Patel en Yogasana traditionnel féminin a permis aux hôtes de décrocher leur 10e médaille d’or.

L’État d’origine a remporté 31 médailles au total, dans 11 disciplines, pour sa meilleure performance de tous les temps. En 2015, le Gujarat avait remporté un total de 20 médailles, dont 10 d’or.

Au tir, Vivaan Kapoor, du Rajasthan, troisième des qualifications, a superbement tiré lors de la finale de l’épreuve masculine de trap pour remporter l’or à la Crowne Shooting Academy, à la périphérie de Gandhinagar.

Il pouvait sentir Zoravar Singh Sandhu du Pendjab tirer en finale avec plus de précision que lors des qualifications, mais il a gardé son sang-froid pour remporter la couronne.

Dans la finale du trap féminin, Neeru (Madhya Pradesh) a tiré mieux que les sept autres pour devancer Sabeera Haris (Uttar Pradesh) vers la médaille d’or par une différence de deux points.

La médaille de bronze de la très expérimentée Seema Tomar s’est ajoutée au décompte des Services. Kirti Gupta de Delhi, qui avait dominé les qualifications, a terminé quatrième.

En boxe, les médaillés des Championnats du monde Simranjit Kaur Baath (Punjab) et Shiva Thapa (Assam) ont surclassé leurs adversaires respectifs pour se qualifier pour les quarts de finale.

L’olympienne de Tokyo Simranjit avait l’air sous une forme inquiétante dans la catégorie féminine des 60 kg alors qu’elle déstabilisait la médaillée de bronze du Championnat national 2019 Rinki Sharma (Uttar Pradesh).

Shiva Thapa s’est également réchauffé avec style en enregistrant une victoire unanime 5-0 sur Aniket J Pandey.

Le champion du monde junior Sachin Siwach (Haryana) a également atteint les huit derniers dans les 57 kg après avoir réalisé un spectacle clinique. De même, la médaillée de bronze des Championnats d’Asie Saweety Boora (Haryana) a pris un départ victorieux dans la division féminine des 75 kg.

En plongeon, Medhali Redkar, une gymnaste de 24 ans devenue plongeuse, a dominé la compétition de plongeon du tremplin 1M pour faire de ses débuts aux Jeux nationaux un moment mémorable.

Avec sa coéquipière plus expérimentée du Maharashtra, Hrutika Shriram, incapable de trouver la qualité qu’elle recherchait et se contentant du bronze, Medhali a pris d’assaut la plus haute marche du podium.

Au hockey, le Madhya Pradesh a surpris Odisha 4-2 pour organiser une bataille en demi-finale avec la star Haryana, qui a marqué une demi-douzaine de buts contre le malheureux Karnataka.

Jharkhand, qui a battu l’Uttar Pradesh 6-1, affrontera le Pendjab dans les autres demi-finales.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici