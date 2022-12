Saiyami Kher s’ouvre sur le fait de jouer au cricket handicapé dans R Balki’s Ghoomer

Saiyami Kher a fait ses débuts à Bollywood avec Mirzya de Rakeysh Omprakash Mehra et depuis lors, l’actrice a impressionné le public avec ses incroyables performances dans des films et des séries tels que Choked, Unpaused et Special Ops. Elle attend maintenant la sortie de sa prochaine série OTT Faadu – A Love Story, un drame romantique dont la première sera diffusée sur SonyLIV le 9 décembre.

Dans une conversation exclusive avec DNA India, Saiyami a révélé qu’elle jouait une joueuse de cricket handicapée dans son prochain film Ghoomer, dans lequel elle partage l’espace d’écran avec la co-vedette de Breathe Into The Shadows, Abhishek Bachchan. Partageant des détails sur son rôle, l’actrice a déclaré: “Ghoomer a été le rôle le plus difficile physiquement et mentalement que j’aie jamais joué jusqu’à présent. C’est difficile non seulement parce que c’est un rôle de joueur de cricket, c’est un joueur de cricket handicapé.”

“C’était très, très difficile pour moi. C’était émotionnellement très épuisant. Je suis un grand fan d’Abhishek Bachchan parce qu’il est humain, réel et sûr et c’est une personne si authentique que j’aime vraiment travailler avec lui. “Je ne pense pas avoir jamais rencontré quelqu’un d’aussi intelligent que monsieur Balki. Il est si pointu et si simple dans son style de vie. L’énergie de tout le monde était exactement la même sur le plateau et je suis très excité à l’idée de la sortie du film l’année prochaine”, a ajouté Kher.





Ghoomer est réalisé par R Balki, qui donne sa propre touche originale à ses films, à savoir Cheeni Kum, Pad Man, Paa, Shamitabh et Ki & Ka. Son dernier film était Sunny Deol et Dulquer Salmaan mettant en vedette le thriller de crime psychologique Chup: Revenge of the Artist, qui est sorti en septembre de cette année.

En parlant de Faadu, Saiyami partage l’espace d’écran avec Pavail Gulati, qui est connu pour son acte incroyable dans des films et des séries tels que Thappad, Dobaaraa, Made In Heaven et Avrodh : The Siege Within. Ashwini Iyer Tiwari, qui a réalisé des films acclamés par la critique tels que Bareilly Ki Barfi et Nil Battey Sannata, fait ses débuts OTT avec la série.