Saiyami Kher renverse Sachin Tendulkar avec son bowling Ghoomer, le joueur de cricket dit « Je n’ai jamais joué contre quelqu’un comme elle »

Sachin Tendulkar avait été invité par Saiyami Kher pour une projection spéciale de Ghoomer, après quoi elle lui a personnellement montré son action de bowling spéciale.

L’actrice Saiyami Kher a récemment rencontré son inspiration Sachin Tendulkar et a démontré le style de bowling Ghoomer qu’elle a appris pour son film éponyme. L’actrice avait organisé une projection personnelle de son film Ghoomer et avait invité Sachin en tant qu’invité. Après la projection, Sachin avait demandé à Saiyami de lui montrer comment elle jouait avec le bras gauche dans le film.

Ghoomer, réalisé par R Balki, voit Saiyami jouer une pâte qui perd son bras droit dominant dans un accident. Avec l’aide d’un ancien joueur de cricket (joué par Abhishek Bachchan), le personnage de Saiyami, Anina, apprend à faire tourner le bras gauche et fait son chemin dans l’équipe indienne. Le film a été salué, en particulier sa représentation du cricket.

La vidéo publiée par Saiyami mardi la montre avec Sachin sur un terrain de cricket improvisé. Il dit: « J’ai vu votre action dans le film. Et je veux le voir dans la vraie vie. » Lorsque Saiyami admet qu’elle est nerveuse à l’idée de jouer devant lui, il la rassure. Avec cela, Saiyami tord son corps dans son mouvement de signature, avec son bras droit replié derrière son dos. Elle lance la balle, qui atterrit près des guichets à l’extrémité. Sachin a été sidéré et a déclaré: « Je n’ai jamais joué avec quelqu’un comme ça … avec cette action. » Il lui serre ensuite la main et l’actrice le remercie d’être venu à la projection.

La vidéo avait une très jolie légende qui disait : « Quel est le rêve que vous aviez quand vous étiez enfant et que vous n’auriez jamais cru pouvoir réaliser ? Le mien était qu’un jour, je rencontrerais @sachintendulkar mon héros, mon inspiration, mon professeur. J’ai adoré et appris ce jeu en le regardant jouer. J’ai abandonné l’université pour le regarder jouer. J’ai eu le chant « Sachinnn Sachhhin » le plus fort de la tribune nord. Donc, je n’arrive pas à expliquer ce que cela signifie pour moi. »

Dans la légende, Saiyami a énuméré ses moments préférés de la carrière de Sachin avant de révéler : « Quand j’ai commencé à jouer, mes amis m’ont harcelé et ont dit : ‘Ja ja, acteur kar. Un jour, Sachin regardera ton film.’ Et c’est devenu mon objectif. Travailler dur et espérer qu’un jour le Maître surveillera mon travail.





Rencontrer Sachin l’avait laissée absolument stupéfaite, a admis l’actrice. « Et puis, c’est arrivé, le dieu du cricket a vu un film dans lequel je joue un joueur de cricket. Le dieu du cricket m’a demandé de lui montrer comment j’ai joué aux boules avec le Ghoomer. Les rêves se réalisent vraiment. Ceci. Cette partie de ma vie est appelé bonheur », conclut sa légende.

Malgré des critiques positives et des éloges élogieux, Ghoomer n’a pas bien performé au box-office, gagnant un peu plus de Rs 4 crore au cours de ses quatre premiers jours au guichet. Les performances de Saiyami et Abhishek, cependant, ont été largement appréciées.