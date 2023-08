Saiyami Kher réinvente la scène emblématique de la pompe à main de Gadar dans le style Ghoomer, dit « ladkiyaan bhi Hindustan ko… »

Saiyami Kher a publié une vidéo d’elle lançant la pompe à main emblématique de Gadar dans le style de Ghoomer et a fait une déclaration soulignant le manque de soutien aux films centrés sur les femmes.

Sunny Deol, Gadar 2, avec Ameesha Patel, continue d’entrer dans l’histoire du box-office même au cours de sa troisième semaine. Avec plus de Rs 400 crores, Gadar 2 a eu un fort impact au box-office. Sorti le 11 août, Gadar 2 a dépassé et dépassé les attentes du box-office.

Une semaine après Gadar 2, Abhishek Bachchan, le drame sportif de Saiyami Kher, Ghoomer, est sorti le 18 août. Le réalisateur de R Balki a reçu des réponses critiques positives, mais malheureusement le film a été affecté par le typhon de Gadar 2. Ghoomer n’a pas réussi à collecter un crore sur son film. jour d’ouverture, et le film n’a montré aucune amélioration la semaine suivante. Maintenant que Ghoomer a terminé une semaine au box-office. Saiyami, la star de Ghoomer, a publié une vidéo mettant en lumière le manque de soutien aux histoires axées sur les femmes dans l’industrie cinématographique indienne. Dans la vidéo, Saiyami a rendu hommage à la scène mémorable de la pompe à main de Gadar. Saiyami a sorti la pompe, seulement pour la jeter à la manière de Ghoomer. À la fin, Saiyami a fait une déclaration : « Ladkiyaan bhi Hindustan ko jita sakti hai ».

Sunny Deol a exprimé son soutien au film Ghoomer en partageant la vidéo sur son compte personnel sur les réseaux sociaux, démontrant ainsi son soutien positif.

Comme Sacnilk l’a rapporté, Ghoomer n’a collecté que Rs 4,97 crore au cours de sa première semaine. La scène culminante de Ghoomer, où Abhishek Bachchan fait une petite danse de la victoire, est imaginée par Aaradhya Bachchan. En parlant de cela, le cinéaste R Balki a déclaré à Bollywood Spy dans une interview : « Ce fut un très beau moment pour moi dans notre film. Je suis heureux que nous ayons réussi à le capturer, et évidemment grâce aux personnes derrière cela qui ont également eu l’idée. » Non seulement Gadar 2, mais aussi Akshay Kumar et OMG 2 de Pankaj Tripathi ont également affecté les affaires de Ghoomer.