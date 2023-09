Saiyami Kher partage sa liste des cinq meilleures recommandations OTT [EXCLUSIVE]

Ne sommes-nous pas tous accros à l’OTT ? Il y a tellement de choses à explorer. Comme nous, même les célébrités sont très accros à tout le contenu des plateformes OTT. En fait, beaucoup de stars comme Shahid Kapoor, Aditya Roy Kapur et d’autres ont déjà marqué leurs débuts OTT. Saiyami Kherqui a récemment donné une prestation élégante dans le film Ghoomer, a maintenant dévoilé ses cinq meilleures recommandations OTT. Nous avons demandé à l’actrice de partager la liste et elle est aussi intéressante que possible.

Saiyami Kher partage sa liste des 5 meilleures recommandations OTT

La première émission à apparaître sur la liste de Saiyami Kher est l’émission de Netflix Bœuf. Il met en vedette Ali Wong, Steven Yeun, Young Mazino et bien d’autres. Il s’agit d’une comédie dramatique sur la rage au volant réalisée par Lee Sung Jin. Le prochain sur la liste est Armes à feu et Gulaabs. L’émission de Netflix mettant en vedette Rajkummar Rao, Dulquer Salmaan, Gulshan Devaiah, Adarsh ​​Gaurav et d’autres a reçu des critiques positives de tous les coins. Saiyami Kher a également fait l’éloge des réalisateurs Raj et DK. Elle les a qualifiés de « fantastiques ». Le prochain sur la liste est L’ours. L’émission sur Disney+Hotstar compte deux saisons et elle a dit qu’elle aimait vraiment la websérie. La quatrième recommandation OTT de Saiyami Kher est la dernière saison de Ted Lasso. C’est sur Apple TV. Le dernier de la liste est Scoop. Saiyami Kher a apprécié le spectacle réalisé par Hansal Mehta. Et bien voilà, votre liste de surveillance excessive OTT pour le week-end est en place.

Tout sur Ghoomer

Parler de Ghoomer, Saiyami Kher a conquis les cœurs avec sa performance exceptionnelle en tant que joueuse de cricket physiquement handicapée. Le film met également en vedette Abhishek Bachchan. Il joue le rôle d’un joueur de cricket raté qui devient entraîneur pour le personnage d’Anina de Saiyami Kher. Réalisé par R. Balki, Ghoomer est un film inspirant et motivant avec une parfaite dose d’émotions. Le film met également en vedette Shabana Azmi, Angad Bedi et bien d’autres. Amitabh Bachchan a également un rôle à jouer.

Le prochain film de Saiyami Kher est Agni produit par Excel Entertainment. Elle a terminé le tournage du film mais la date de sortie n’a pas encore été annoncée. Saiyami Kher nous a également partagé qu’elle commençait un nouveau projet avec le cinéaste Neeraj Pandey.