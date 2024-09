SAIU! Avec Léo Ortiz titulaire, Flamengo divulgue une escalade pour jouer contre Peñarol, pour les Libertadores

Flamengo et Peñarol (URU) se retrouvent en busca de vaga en demi-finale des Libertadores da America

Le Flamengo est bientôt prêt à affronter Peñarol (URU) dans la quinta-feira (26), lors des quarts de finale des Libertadores da America. Le match est arrivé à 19h (heure de Brasilia), au stade Campeón del Siglo, à Montevidéu. Pour le confronter, le technicien Tite a divulgué une escalade rubro-noire avec Léo Ortiz entre les titulaires.

VEJA ESCALAÇÃO DO FLAMENGO

Titulaires : Rossi ; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira et Alex Sandro ; Léo Ortiz, De La Cruz et Arrascaeta ; Gerson, Gonzalo Plata et Bruno Henrique.

Réservations : Matheus Cunha, Wesley, David Luiz, Ayrton Lucas, Erick Pulgar, Evertton Araújo, Allan, Alcaraz, Matheus Gonçalves, Lorran, Carlinhos et Gabigol.

Depuis le début de la préparation, le technicien Tite a répété la même base de l’équipe qui est entrée dans le camp du Maracanã, devant le Peñarol, dans la dernière quinta-feira (19). Une unique dúvida n’était pas dans le champ de bataille. Après avoir fait les testicules, le commandant rubro-noir a escalou Léo Ortiz à la place d’Erick Pulgar.

Quem volta a ficar à disposição de Tite é Gabigol. Une fois la fibre récupérée dans le corps, l’attaque via une plante pour l’Uruguay et elle est liée à la confrontation. Non, la chemise 99 vient comme option sur le banc de réserve.

‘MISSÃO’ DO FLAMENGO NO URUGUAI

Avant même que rien, le Flamengo ait une « mission » en Uruguay. Comme il perd par 1 à 0 au Maracanã, le Rubro-Negro va chercher une virada historique dans son affrontement. Pour être classé de forme directe, le prix est précis pour deux ou plus d’objectifs de différence. En cas de répétition ou de plaque d’identité, la décision sera résolue par nos sanctions. Par conséquent, dans un nouveau cas, les Libertadores seront éliminés.

Ô JOGO

Peñarol x Flamengo arrive dans la quinta-feira (26), à 19h (heure de Brasilia), au Stade Campeón del Siglo, à Montevidéu, en Uruguay. Dessa forma, o Coluna do Fla Il s’agit de la transmission la plus rubro-noire d’Internet, avec la voix « braba » de Rafa Penido, les commentaires de Tulio Rodrigues et Leo José comme reporters « sur place », sur YouTube. Par exemple, ESPN (chaîne diffusée) et Disney+ (streaming) diffusent également la vidéo.