«Saison SAD»: les risques de dépression augmentent à mesure que les jours raccourcissent

LUNDI 7 nov. 2022 (HealthDay News) – Alors que les heures de clarté diminuent, l’humeur des gens peut se retrouver dans le réservoir.

Rassurez-vous, vous n’êtes pas seul. C’est la saison SAD pour les personnes touchées par les troubles affectifs saisonniers. C’est la dépression, la fatigue et le retrait que les journées plus courtes et les nuits plus longues apportent souvent.

“Le changement d’humeur saisonnier peut prendre différentes formes”, a déclaré le Dr Dorothy Sit, professeur agrégé de psychiatrie et de sciences du comportement à la Northwestern University Feinberg School of Medicine, à Chicago.

“Cela peut être un diagnostic clinique de dépression, que nous appelons SAD, mais certaines personnes éprouvent une forme plus légère”, a déclaré Sit. “Le diagnostic clinique signifie qu’il est assez intense; il affecte les gens toute la journée pendant de nombreuses semaines et peut avoir un impact sur leur fonctionnement. Dans les cas moins graves, les gens peuvent se sentir un peu blasés, mais peuvent passer à travers. Pourtant, fonctionner sera un peu plus difficile.

En plus de se sentir paresseux, les gens peuvent avoir plus faim, avoir besoin de glucides, manger plus et prendre du poids. Ils peuvent également se sentir moins motivés et trouver moins de plaisir dans les activités.