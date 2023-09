Saison NFL 2023 en direct sur Sky Sports : les Chiefs de Kansas City, les Dolphins de Miami, les Jets de New York et les 49ers de San Francisco en action pendant les trois semaines d’ouverture | Nouvelles de la NFL

La saison NFL 2023 est arrivée sur Sky Sports !

La saison 2023 de la NFL est arrivée, avec la chaîne dédiée de Sky Sports qui présentera certains des plus grands noms et matchs dans le cadre d’un programme exceptionnel au cours des trois premières semaines de la campagne.

Les Dolphins de Miami de Tua Tagovailoa affrontent les Chargers de Los Angeles de Justin Herbert au cours de la première semaine et les Jets de New York d’Aaron Rodgers rencontrent les Cowboys de Dallas de Dak Prescott au cours de la deuxième semaine, tandis que Patrick Mahomes et Trevor Lawrence sont tous deux en action en direct sur Sky alors qu’ils commencent leur poursuite de une place au Super Bowl LVIII à Las Vegas.

Voici les rencontres en direct sur Sky Sports au cours des trois premières semaines de la saison…

Semaine 1:

Coup d’envoi du jeudi soir :

(08/09 à 1h20) – Lions de Détroit @ Chiefs de Kansas City – Sky Sports NFL et vitrine

Exclusivité Sky Sports dimanche :

(10/09 à 18h) – 49ers de San Francisco @ Steelers de Pittsburgh – Sky Sports NFL et le Main Event de Sky Sports

(10/09 à 21h25) – Dolphins de Miami @ Chargers de Los Angeles – Sky Sports NFL

Football du dimanche soir :

(11/09 à 1h20) – Cowboys de Dallas @ Giants de New York – Événement principal Sky Sports NFL et Sky Sports

Football du lundi soir :

(12/09 à 1h15) – Buffalo Bills @ New York Jets – Événement principal Sky Sports NFL et Sky Sports

Semaine 2:

Football du jeudi soir :

(15/09 à 1h20) – Vikings du Minnesota @ Eagles de Philadelphie – Événement principal Sky Sports NFL et Sky Sports

Exclusivité Sky Sports dimanche :

(17/09 à 18h) – Chiefs de Kansas City @ Jaguars de Jacksonville – Sky Sports NFL et 19h rejoignent le Main Event de Sky Sports

(17/09 à 21h25) – Cowboys de Dallas @ Jets de New York – Événement principal Sky Sports NFL et Sky Sports

Football du dimanche soir :

(18/09 à 1h20) – Dolphins de Miami @ Patriots de la Nouvelle-Angleterre – Événement principal Sky Sports NFL et Sky Sports

Football du lundi soir :

(19/09 à 00h15) – Saints de la Nouvelle-Orléans @ Panthers de la Caroline – Sky Sports Arena et Sky Sports Mix

(19/09 à 1h15) – Browns de Cleveland @ Steelers de Pittsburgh – Événement principal Sky Sports NFL et Sky Sports

Aaron Rodgers a une deuxième bague du Super Bowl en tête

Semaine 3 :

Football du jeudi soir :

(22/09 à 1h20) – Giants de New York @ 49ers de San Francisco – Événement principal Sky Sports NFL et Sky Sports

Exclusivité Sky Sports dimanche :

(24/09 à 18h) – Jets de New York @ Patriots de la Nouvelle-Angleterre – Sky Sports NFL et 19h rejoignent le Main Event de Sky Sports

(24/09 à 21h25) Bears de Chicago @ Chiefs de Kansas City – Événement principal Sky Sports NFL et Sky Sports

Football du dimanche soir :

(25/09 à 1h20) – Steelers de Pittsburgh @ Raiders de Las Vegas – Événement principal Sky Sports NFL et Sky Sports

Football du lundi soir :

(26/09 à 00h15) – Eagles de Philadelphie @ Buccaneers de Tampa Bay – Événement principal Sky Sports NFL et Sky Sports

(26/09 à 1h15) – Rams de Los Angeles @ Bengals de Cincinnati – Sky Sports Arena et Sky Sports Mix

Comment suivre la saison NFL 2023

La NFL est de retour !

En direct sur Sky Sports

La saison 2023 de la NFL démarre en direct sur Sky Sports aux premières heures de vendredi 9 septembre (01h20) alors que les Chiefs, champions en titre, affrontent le package surprise potentiel de cette année chez les Lions de Détroit à Arrowhead.

Neil Reynolds sera ensuite rejoint par Phoebe Schecter à Pittsburgh pour le dimanche d’ouverture de la saison de la NFL alors que les Steelers affronteront les 49ers de San Francisco lors du coup d’envoi de 18 heures en direct sur Sky, tandis qu’Hannah Wilkes et Jason Bell vous guideront à travers la liste tardive des matchs. de Sky Studios.

Assurez-vous de vous connecter à Sky Sports NFL tous les dimanches à 18 heures pour le premier match de notre triple en-tête d’action en direct. Les animations de la soirée comprennent également Zone rouge de la NFL action animée par Scott Hanson, ainsi que Football du dimanche soir pour terminer la soirée.

Sky Sports diffusera deux matchs exclusifs en direct tous les dimanches tout au long de la saison régulière à 18h00 et 21h25, tout en diffusant également tous les matchs du jeudi soir, du dimanche soir et du lundi soir ainsi que les matchs de Thanksgiving et de Noël.

Les fans peuvent également regarder chaque minute des séries éliminatoires tout au long du mois de janvier, suivis du Super Bowl LVIII au stade Allegiant de Las Vegas le 11 février.

Calendrier de la première semaine de la NFL Date Correspondre Coup d’envoi (heure du Royaume-Uni) jeudi 7 septembre Lions de Détroit @ Chiefs de Kansas City 1h20, vendredi matin dimanche 10 septembre Panthers de la Caroline @ Falcons d’Atlanta 18h Texans de Houston @ Ravens de Baltimore 18h Bengals de Cincinnati @ Browns de Cleveland 18h Jaguars de Jacksonville @ Colts d’Indianapolis 18h Boucaniers de Tampa Bay @ Vikings du Minnesota 18h Titans du Tennessee @ Saints de la Nouvelle-Orléans 18h 49ers de San Francisco @ Steelers de Pittsburgh 18h Cardinaux de l’Arizona @ Commandants de Washington 18h Packers de Green Bay @ Ours de Chicago 21h25 Raiders de Las Vegas @ Broncos de Denver 21h25 Dolphins de Miami @ Chargers de Los Angeles 21h25 Eagles de Philadelphie @ Patriots de la Nouvelle-Angleterre 21h25 Rams de Los Angeles @ Seahawks de Seattle 21h25 Cowboys de Dallas @ Giants de New York 1h20, lundi matin Lundi 12 septembre Buffalo Bills @ New York Jets 1h15, mardi matin

Sur la route une fois de plus!

L’équipe Sky Sports NFL quitte le confort de Sky Studios pour reprendre le spectacle sur la route cette saison.

Neil Reynolds dirigera un spectacle préparatoire de deux heures en direct du Tottenham Hotspur Stadium le 15 octobre alors que les Ravens de Baltimore de Lamar Jackson affronteront les Titans du Tennessee lors du troisième des trois matchs londoniens cette année.

Direction ensuite l’Allemagne, où nous diffuserons en direct depuis Francfort les matchs des Dolphins contre les Chiefs et des Colts d’Indianapolis contre les New England Patriots les 5 et 12 novembre respectivement.

Calendrier des Jeux internationaux de la NFL 2023 Date Correspondre Emplacement 1er octobre (semaine 4) Falcons d’Atlanta contre Jaguars de Jacksonville Stade de Wembley 8 octobre (semaine 5) Jaguars de Jacksonville contre Bills de Buffalo Stade Tottenham Hotspur 15 octobre (semaine 6) Ravens de Baltimore contre Titans du Tennessee Stade Tottenham Hotspur 5 novembre (semaine 9) Dolphins de Miami contre Chiefs de Kansas City Stade de Francfort 12 novembre (semaine 10) Colts d’Indianapolis contre Patriots de la Nouvelle-Angleterre Stade de Francfort

Quoi d’autre?

La chaîne dédiée Sky Sports NFL continuera quant à elle à diffuser les favoris habituels du NFL Network, notamment Bonjour Football, Pro Football Talk, Total Access, NFL Fantasy Live et America’s Game.

Neil Reynolds sera de retour pour présenter son habitué À l’intérieur du groupe podcast, tandis qu’Hannah Wilkes vous propose des interviews exclusives avec les principales dames de la NFL à travers Son groupe.

Chaque épisode de Hard Knocks de cette année ainsi que One Jets Drive sera également disponible pour regarder alors que nous sommes emmenés dans les coulisses avec les Jets alors qu’ils commencent leur vie avec Aaron Rodgers.

Numérique et social

Tout au long de la saison, sur skysports.com/nfl, nous proposerons des avant-premières et des rapports pour chaque match en direct, un blog continu pour accompagner la programmation chargée de 18 heures du dimanche, où vous pourrez profiter du meilleur de l’action si vous êtes en déplacement.

Restez avec nous pour le meilleur contenu de fonctionnalité et d’aperçu ainsi que le verdict de notre hôte d’experts, car notre gamme d’experts et d’invités garantit que tous les points de discussion sont couverts.

Et suivez-nous sur Twitter @SkySportsNFL où nous souhaitons que vous participiez à la conversation avec vos réflexions, commentaires et retours tout au long de la saison.

Ne manquez pas une seconde de la saison 2023 de la NFL avec Sky Sports NFL – regardez les Chiefs de Kansas City défendre leur titre du Super Bowl contre les Lions de Détroit aux premières heures du vendredi 8 septembre en direct sur Sky.