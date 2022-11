Saison NBA 2022-23 : 10 points à retenir au quart de la campagne | Nouvelles de la NBA

Avec plus de 300 matchs joués et 19 des 30 équipes à la barre des 20 matchs, il est temps d’appuyer sur le bouton pause et de réfléchir aux débats maintenant au quart de la saison.

Bien sûr, il n’y a pas encore de raison de sonner l’alarme. Mais avec la réinitialisation de Noël qui approche à grands pas, de nombreuses équipes – et fans – surveilleront la santé de leurs joueurs vedettes sur le chemin de la gloire, de la gloire et peut-être du statut de champion.

Alors, voici nos dix grands points de discussion sur l’action jusqu’à présent…

1) C’est la saison des retours

Zion Williamson, Jamal Murray, Michael Porter Jr, Kawhi Leonard… quelques-uns des grands noms qui ont été mis à l’écart la saison dernière alors que les Golden State Warriors se frayaient un chemin vers la gloire du championnat (d’ailleurs, sans beaucoup de Klay Thompson).

Bien que cela ait pu être une pilule amère à avaler, les mêmes stars sont de retour et le jeu en a été tellement plus fructueux. Nous voyons des statistiques record sur les points par match, y compris déjà trois performances de 50 points de joueurs répartis dans les deux conférences.

Les équipes ont en moyenne plus de 100 points par possession, et à l’approche des séries éliminatoires, la compétitivité devrait conduire des gens comme Thompson et co qui se sont absentés de la procédure de l’année dernière pour se venger sur le demi-terrain.

2) Les Celtics de Boston rebondissent

S’il y a jamais eu une équipe pour faire face à tous les contrecoups hors saison et en revenir renouvelée, ce sont les Celtics.

Peut-être seulement rivalisé par les Brooklyn Nets sur ce front (voir le point huit), la loi de Murphy a vraiment fait des ravages sur eux. Du scandale entourant leur entraîneur-chef suspendu, Ime Udoka, à la blessure de Robert Williams III, personne n’aurait sourcillé s’il ne s’était jamais remis de la chute de la saison dernière en finale de la NBA.

Mais les Celtics ont prouvé qu’ils étaient capables de se débarrasser de ce drame et détiennent actuellement le meilleur record de la ligue. Ils ne se contentent pas de se frayer un chemin vers les victoires, ils dominent les matchs.

Faits saillants des Charlotte Hornets contre les Boston Celtics lors de la semaine 7 de la saison NBA.



Jayson Tatum joue comme un homme dans la course MVP, entouré d’un système de soutien plus que capable, à Marcus Smart, Jaylen Brown et plus, la défense renverse constamment la possession – Joe Mazzulla est tombé sur un pot d’or.

3) Lebron solitaire

Une chose sur laquelle la plupart des fans de la NBA peuvent s’entendre est que Lebron James n’a pas le bon système autour de lui aux Los Angeles Lakers pour qu’il s’épanouisse et cloue le record de points de tous les temps de Wilt Chambers.

Les statistiques l’ont prouvé dans les premières semaines de la saison – les Lakers ont battu un record absolu avec leur mauvais tir à trois points, languissant à 0-5 – et maintenant, au quart de marque, la situation reste la même.

Tout n’a pas été mauvais à sa 20e saison; en effet, Anthony Davis et Russell Westbrook se sont bien adaptés aux nouveaux problèmes, fournissant des points si nécessaire et faisant tout leur possible pour être reconnus comme prétendants au prix Sixth Man. En ce sens, les Lakers devraient en avoir assez pour se qualifier pour les séries éliminatoires.

Pourtant, avec un casting faible et un front office qui continue de défier toute explication dans leur prise de décision, l’avenir de l’un des tireurs de tous les temps de la NBA reste incertain, que ce soit à Los Angeles ou ailleurs.

4) Wemby-mania

Il est tout ce dont tout le monde parle: Victor Wembanyama, l’homme, la bête, un monstre de la nature que même Erling Haaland serait bouche bée.

Avec une envergure de sept pieds et une hauteur de 7 pieds 3, les critiques de tous ceux qui l’ont vu jouer en France pour Metropolitan92 sont élogieuses. Et tout comme les critiques, les équipes sont à la recherche de lui (voir point cinq !).

Le meilleur du groupe est peut-être venu de l’attaquant des Los Angeles Lakers LeBron James, qui a suggéré que le fait d’appeler Wembanyama une licorne pourrait ne pas indiquer pleinement à quel point il est unique.

Au lieu de cela, James est allé avec une comparaison hors du commun.

“Tout le monde a été une licorne ces dernières années, mais il ressemble plus à un extraterrestre”, a déclaré James. “Personne n’a jamais vu quelqu’un d’aussi grand que lui, mais aussi fluide et gracieux qu’il est sur le sol … Il est, à coup sûr, un talent générationnel.”

Le gardien de Golden State, Stephen Curry, a ajouté: “Il est comme le créateur d’un joueur (NBA) 2K, chaque meneur qui veut être de 7 pieds. Des vibrations de type code de triche, mec. C’est un talent solide. C’est génial à regarder. “

Si ce n’est pas un sceau d’approbation, alors qu’est-ce que c’est ?

5) Le grand tankathon

Cette saison nous a réservé pas mal de surprises jusqu’à présent – l’une d’entre elles étant la forme des équipes censées abandonner leurs joueurs et jeter le formulaire, le tout dans l’espoir de participer à la “fièvre de Wemby”.

Les suspects habituels ont été tout sauf cela. Pour commencer, les Utah Jazz, qui ont largué Donovan Mitchell Cleveland, et Rudy Gobert, ont actuellement une fiche de 12-11, après avoir remporté leurs six premiers matchs. Pendant ce temps, les Sacramento Kings sont sur une séquence de mini-victoires et ont déjà gagné contre les Warriors & Cavaliers.

Il y a des équipes qui ont rendu leurs tactiques très claires, les Detroit Pistons, les San Antonio Spurs et les Houston Rockets pour n’en nommer que quelques-unes. Et puis il y a des équipes qui marchent très évidemment sur la ligne, et peut-être ne savent pas dans quelle direction elles devraient se balancer (veuillez voir le Thunder sans Chet Holmgren).

Quoi qu’il en soit, il sera très intéressant de voir quelle équipe décroche le joueur dont on parle le plus depuis le début de Lebron James.

6) Les favoris du MVP

Il y a déjà quelques favoris qui devancent les autres – Stephen Curry, Luka Doncic – l’actuel meilleur buteur de la NBA – Joel Embiid qui a en moyenne plus de 30 points et six passes décisives lors de ses cinq derniers matchs. Et c’est tout sans parler de Giannis Antetokounmpo.

Donovan Mitchell affiche les bons chiffres depuis son départ du Jazz, tandis que les garçons de Boston, Jaysun Tatum et Jaylen Brown, le déchirent dans la Conférence Est.

Si Doncic peut maintenir ses chiffres actuels, le titre est à lui à perdre. Pourtant, il y a peut-être plus à dire sur la meute environnante.

7) Controverse à gogo

Ce ne serait pas une saison NBA normale s’il n’y avait pas une touche de controverse. Heureusement, cette saison, nous avons vu une touche plus qu’une touche.

Même avant le début de la saison, il y avait beaucoup de drame autour de l’entraîneur-chef des Boston Celtics, Udoka, qui a été suspendu pour cette saison en raison d’une mauvaise conduite et d’une violation des politiques de l’entreprise. In Step Mazzulla, et ils n’ont jamais regardé en arrière.

On ne peut pas en dire autant des Brooklyn Nets, qui ont fait face à une débâcle après l’autre. De Kevin Durant exigeant un échange avant la saison, à la suspension de Kyrie Irving à la suite de ses allégations antisémites, il était probablement juste qu’ils n’aient pas embauché Udoka lorsque Nash a décidé de se nettoyer les mains du gâchis de la franchise.

Ailleurs, le coup de poing Jordan Poole est intéressant, ou plus, assez drôlement, Giannis et “laddergate” … (regardez-le).

8) Discussion commerciale

Malgré toutes les discussions entourant la date limite des échanges à venir, cela sert à parler de ceux qui ont fait partie des débats de cette saison.

Le choix numéro un, Paulo Banchero, menait la charge, maintenant une performance de 20 points par match jusqu’à ce qu’une blessure à la cheville le mette à l’écart pendant cinq semaines.

Chet Holmgren, le choix numéro deux, a subi un sort bien pire dans une blessure au pied débilitante qui le verrait hors de l’action pendant toute la saison.

Jalen Smith et Jabari Smith Jr. ont ramassé les morceaux, mais ce sont Benedict Mathurin du Pacer et Lauri Markkanen du Jazz qui ont le plus impressionné.

Les deux pourraient être de grands choix dans les nouvelles commerciales de cet été.

9) Les changements de règles créent le chaos

Après avoir dit au revoir à la faute de prise de la saison dernière, la nouvelle règle sur les fautes de prise de transition a eu un impact significatif sur l’action du jeu.

Les joueurs marquent plus, tout comme les équipes, et cela est en grande partie lié à la nouvelle méthode d’arbitrage et aux pénalités impliquées.

L’arrière des Dallas Mavericks, Luka Doncic, est l’actuel meilleur buteur de la NBA





Si vous êtes un défenseur de la NBA, ce n’est probablement pas la façon la plus amusante de vous familiariser avec les arbitres. Mais étonnamment, il y a eu des jeux offensifs qui ont été endommagés par l’incohérence avec laquelle cette règle est utilisée.

10) En vue de la finale

Bien que nous ne soyons qu’au quart du chemin, suffisamment de basket-ball a été joué pour obtenir un bon visuel sur qui pourrait se cacher autour des finales des séries éliminatoires l’été prochain.

Les Celtics ont pris une place forte pour le moment, mais comme cette ligue l’a montré à maintes reprises, les équipes peuvent reprendre forme et se déplacer rapidement dans n’importe quelle conférence donnée.

Gardez un œil sur notre couverture de chaque rebondissement de la liste des horaires à venir.