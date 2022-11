Saison grippale : vaccinations en deçà des objectifs

Le vaccin antigrippal est l’une des meilleures armes de l’arsenal canadien pour lutter contre ce que les experts de la santé appellent une « multidémie » de la grippe, du virus respiratoire syncytial (VRS) et de la COVID-19 qui rend les gens malades et met à rude épreuve les systèmes de soins de santé.

Malgré la disponibilité massive du vaccin contre la grippe, son utilisation est inférieure à ce qui est nécessaire pour protéger efficacement les populations, en particulier pour les personnes âgées, selon une nouvelle enquête du National Institute on Aging, un groupe de réflexion sur les politiques publiques de la Toronto Metropolitan University.

Et c’est une combinaison d’indifférence générale, de manque de commodité et de manque d’information qui empêche les Canadiens de se faire vacciner contre la grippe dans les bras, selon l’enquête. Cependant, la pandémie de COVID-19 a accru la confiance dans les vaccinations, et des stratégies doivent être mises en œuvre pour tirer parti des attitudes positives pour stimuler la vaccination contre la grippe à un moment crucial, selon le rapport de l’Institut.

Au cours d’une saison grippale typique, la grippe provoque environ 175 000 visites aux urgences, 12 200 hospitalisations et environ 3 500 décès, selon le gouvernement fédéral.

Le Canada est en pleine épidémie de grippe et les employés des hôpitaux signalent que des patients sont traités dans les couloirs. Dans le même temps, le VRS a submergé les unités de soins intensifs pédiatriques, les établissements de santé pour enfants à travers le pays déclarant que les salles sont presque pleines ou au-delà de leur capacité.

Et en ce qui concerne la grippe, pour les personnes âgées, les conséquences de l’infection sont bien pires. Bien que les personnes âgées de 65 ans et plus représentent un cinquième de la population, elles représentent plus de la moitié des hospitalisations dues à la grippe et 70 % des décès, selon l’Institut.

RÉCEPTION DU VOYAGE CONTRE LA GRIPPE EN DESSOUS DES OBJECTIFS

L’étude a révélé que seulement 48% des Canadiens ont déclaré avoir reçu le vaccin contre la grippe au cours de la saison grippale 2021-2022, ce qui est bien en deçà des 93% à l’époque qui ont déclaré avoir reçu deux doses d’un vaccin COVID-19.

De plus, bien que 70 % des personnes de 65 ans et plus aient déclaré avoir été vaccinées contre la grippe au cours de la saison grippale de l’année dernière, cela reste en deçà de l’objectif de 80 % que l’Agence de la santé publique du Canada a défini comme nécessaire pour protéger adéquatement cette population.

Les adultes plus âgés étaient particulièrement zélés en ce qui concerne le vaccin COVID-19, 97% ayant reçu deux doses et 92% en ayant reçu trois ou plus à l’automne dernier, ce qui indique qu’il y a un enthousiasme autour de la vaccination, explique l’enquête.

Dans tous les groupes raciaux, environ un sur quatre de tous les horizons a déclaré qu’il était désormais plus susceptible de se faire vacciner contre la grippe à l’automne 2022 en raison de la pandémie. Ce nombre était légèrement plus élevé chez les Sud-Asiatiques, 40% déclarant que la pandémie a rendu plus probable qu’ils se fassent vacciner contre la grippe.

Mais l’Institut déclare que les chiffres sont « obstinément » bloqués à 70 % pour les 65 ans et plus, car les taux de participation étaient similaires au cours des trois années précédentes.

La pandémie de COVID-19 a rendu les Canadiens plus confiants dans les vaccinations, puisque 53 % des personnes interrogées ont déclaré que leur attitude envers n’avait pas changé, et 58 % des personnes âgées ont dit la même chose.

De plus, 28 % des adultes canadiens ont déclaré avoir maintenant une opinion plus positive des vaccins et 31 % des adultes plus âgés ont dit la même chose.

Un autre 16 pour cent des Canadiens ont déclaré que leurs opinions étaient devenues plus négatives. Chez les adultes plus âgés, neuf pour cent ont déclaré avoir recueilli des opinions plus négatives à l’égard de la vaccination.

POURQUOI CERTAINS NE FONT-ILS PAS LE VACCIN CONTRE LA GRIPPE ?

Pour la grande majorité, les raisons de ne pas se faire vacciner contre la grippe n’avaient rien à voir avec des opinions négatives à l’égard des vaccins, selon l’enquête.

Pour les adultes qui ont déclaré ne pas avoir reçu le vaccin pendant la saison grippale 2021-2022, 30 % ont déclaré qu’il n’y avait aucune raison particulière, ils « ne l’ont tout simplement pas reçu ». C’était la réponse la plus fréquente.

La deuxième raison la plus courante était « Je n’y suis pas parvenu » (14 %) et la troisième était la croyance qu’ils « sont en bonne santé/n’ont jamais attrapé la grippe » (12 %).

Chez les adultes plus âgés, 23 % ont déclaré qu’ils “n’avaient tout simplement pas attrapé” et qu’il n’y avait aucune raison spécifique de ne pas le prendre, 18 % ont déclaré qu’ils pensaient qu’ils étaient “en bonne santé/n’attrapaient jamais la grippe” et la troisième raison différait de adultes en général, 10 % déclarant avoir des inquiétudes au sujet des vaccins ou des effets secondaires.

MANQUE D’INFOS, PROBLÈMES DE VOYAGE

L’Institut identifie cinq façons d’augmenter la participation des Canadiens pendant une saison grippale urgente.

Le premier est d’améliorer les messages sur l’importance des vaccins contre la grippe, avec des messages ciblés en particulier pour les personnes âgées, indique-t-il dans son rapport.

Les personnes âgées ne reçoivent pas suffisamment d’informations sur le risque de grippe et les risques plus élevés d’hospitalisation et de décès, car l’enquête a révélé que les personnes de plus de 65 ans pensaient qu’elles étaient en bonne santé et n’avaient donc pas besoin de se faire vacciner, malgré les preuves de risque, l’institut États.

“Lorsque les risques perçus d’une maladie semblent faibles, les individus sont plus susceptibles de rester non vaccinés”, indique le rapport d’étude.

Au-delà des informations partagées sur les sites gouvernementaux et par les organisations de soins de santé, les prestataires de soins primaires et tout autre professionnel de la santé avec qui une personne interagit devraient discuter du vaccin contre la grippe, y compris les pharmaciens, indique-t-il.

Une autre méthode pour améliorer la vaccination serait d’offrir le vaccin contre la grippe en même temps que les Canadiens reçoivent d’autres vaccins.

Se déplacer pour se faire vacciner, surtout pendant les mois les plus froids, a été signalé comme un inconvénient pour les Canadiens, en particulier pour les personnes âgées. Offrir des prises de vue en même temps permettrait d’économiser plusieurs voyages, a-t-il expliqué.

BESOIN DE SOINS CULTURELS, VACCINS FINANCES

L’Institut indique également d’autres problèmes empêchant spécifiquement les personnes âgées d’être protégées, à savoir la couverture disparate du vaccin antigrippal amélioré.

Le Québec, Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut n’offrent le vaccin antigrippal standard que pour les personnes âgées, à moins qu’elles ne vivent dans des établissements de soins spécifiques comme les soins de longue durée.

«La fourniture gratuite de vaccins antigrippaux améliorés à tous les Canadiens âgés éliminera les obstacles financiers à l’accès à ces vaccins et favorisera probablement une meilleure utilisation», déclarent les chercheurs du rapport.

On s’inquiète également de rendre les vaccins plus largement disponibles lorsque les personnes âgées interagissent avec le système de santé. Ceux-ci comprennent les pharmacies, les prestataires de soins primaires et les cliniques de vaccination ciblées pour les adultes confinés à domicile, indique le rapport.

Les adultes plus âgés signalent des problèmes d’être confinés à la maison et d’avoir divers handicaps ainsi qu’un manque de soutien pour les aider à se rendre dans les cliniques pour les vaccinations. L’Institut rapporte qu’il y a environ 100 000 adultes au Canada qui sont confinés à la maison.

“Par exemple, de nombreux bureaux de santé locaux ont créé des programmes de vaccination à domicile contre le COVID-19, ce qui signifie qu’ils disposent désormais de données plus détaillées sur les personnes âgées confinées à domicile”, a déclaré le Dr Samir Sinha, directeur de la recherche sur les politiques de santé de l’Institut dans un communiqué de presse. . “Il existe une énorme opportunité de tirer parti de ces informations pour fournir davantage de vaccins contre la grippe afin de protéger cette population vulnérable.”

Enfin, des stratégies culturellement inclusives contribueraient à augmenter les taux de vaccination contre la grippe, expliquent les chercheurs.

Des études montrent qu’il existe “divers types d’obstacles à la vaccination chez les nouveaux arrivants, y compris la réticence à la vaccination, les facteurs culturels et les barrières de connaissances”, déclarent les chercheurs.

Des ressources culturellement inclusives, qui incluent des informations bilingues sur le vaccin contre la grippe et divers prestataires qui comprennent les nuances culturelles, feraient une différence, indique le rapport.

Alors que les gouvernements ont créé plusieurs ressources pour les ressources multilingues sur le COVID-19, les mêmes efforts ne se sont pas produits pour la grippe dans les juridictions à travers le pays, indique-t-il.

MÉTHODOLOGIE



Le sondage national de la NIA a été mené en ligne auprès de 1 503 Canadiens âgés de 18 ans et plus à l’aide du panel Léger LEO entre le 2 et le 12 août 2022. Les résultats ont une marge d’erreur de +/- 2,53 %, 19 fois sur 20. Des informations plus détaillées sur la méthodologie peuvent être trouvées dans le rapport.