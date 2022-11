Saison grippale : les hospitalisations pédiatriques en hausse

Le nombre de personnes aux prises avec la grippe augmente à travers le pays.

Selon le dernier rapport FluWatch de l’Agence de la santé publique du Canada, le virus se propage dans une grande partie du Canada.

“Au niveau national, l’activité grippale a franchi le seuil saisonnier, indiquant le début d’une épidémie de grippe”, indique le rapport. “Tous les indicateurs de surveillance augmentent et la plupart sont au-dessus des niveaux attendus typiques de cette période de l’année.”

Le taux national de positivité des tests à lui seul a presque doublé en une semaine, passant de 6,3% à 11,7%, dépassant le seuil de 5% qui place le pays dans une épidémie. Les collectivités les plus durement touchées semblent être situées en Alberta, en Saskatchewan, en Ontario et au Nouveau-Brunswick.

La fille de six ans de Ryan Weichel, Sunny, est l’une d’entre elles. Juste avant son anniversaire, Sunny a passé quatre jours à l’hôpital pour lutter contre la grippe.

“Elle a beaucoup enduré ces deux dernières semaines. Les cinq premières heures, elle voulait juste rentrer chez elle. Très difficile”, a déclaré Weichel à CTV News.

Il a dit que Sunny avait une fièvre implacable qui l’a amenée à se rendre aux urgences, où elle a été testée positive pour la grippe A. Déshydratée et nécessitant un traitement, elle a été admise en soins pédiatriques après une attente de 12 heures. Elle est enfin à la maison et en voie de guérison.

“C’était une situation très effrayante”, a déclaré Weichel. “Cela pourrait devenir de pire en pire avec le temps, si nous n’étions pas en mesure de gérer la fièvre et de gérer la situation d’hydratation.”

Les Weichel font partie d’un nombre croissant de familles aux prises avec la grippe.

Le Dr Colin Furness est épidémiologiste spécialisé dans le contrôle des infections et professeur adjoint à la faculté d’information de l’Université de Toronto.

“La grippe est très imprévisible”, a déclaré Furness à CTV News depuis Toronto. “Parfois, il entre comme un lion et sort comme un agneau, parfois l’inverse, parfois ni l’un ni l’autre. C’est un grand mystère.”

Les scientifiques peuvent se tourner vers l’hémisphère sud pour savoir ce qui va arriver. L’Australie a également connu une saison grippale précoce avec un nombre élevé d’infections. Mais même les années typiques, le nombre de morts peut être élevé.

“Une saison grippale typique n’est pas bénigne”, a déclaré le Dr Alyson Kelvin, virologue à la Vaccine and Infectious Disease Organization de l’Université de la Saskatchewan, à CTV News. “Nous perdons environ 3 000 personnes par an au Canada à cause de la grippe.”

Des épidémies de grippe saisonnière surviennent la plupart des années, mais en 2020 et 2021, les restrictions liées au COVID-19 réduisent considérablement la propagation. Pendant ces saisons grippales, le taux de positivité des tests n’a même pas atteint 1 %. Cette saison sera différente, et en ce moment, les enfants sont les plus touchés.

Le dernier rapport FluWatch de la semaine du 30 octobre au 5 novembre montre que les hospitalisations pour les 16 ans et moins sont passées à plus de 70, contre 40 la semaine précédente et sept la semaine précédente. Les enfants entre deux et quatre ans et entre 10 et 16 ans représentent 27 % des hospitalisations, tandis que ceux de cinq à neuf ans représentent 24 %. Les taux actuels de positivité des tests sont désormais supérieurs aux moyennes saisonnières remontant à 2014.

Les hôpitaux pédiatriques ont quant à eux signalé une surcapacité en raison des dernières vagues de maladies respiratoires de la grippe vivante, du VRS et du COVID-19. Les médecins et les administrateurs d’hôpitaux ont également parlé publiquement d’une pénurie de personnel.

“Comment cela se mêle au COVID et à d’autres virus… Je n’ai pas de boule de cristal”, a déclaré Kelvin, de l’Université de la Saskatchewan, indiquant que c’est ce qu’elle surveillera au cours des prochaines semaines.

Les experts disent que le vaccin antigrippal est efficace contre les souches grippales qui circulent actuellement, si les gens l’obtiennent.



Avec des fichiers de Michael Lee de CTVNews.ca