Saison du rhume, de la grippe et de la Covid : comment puis-je me préparer ?

Les méchants de la saison des virus respiratoires sont à votre porte : les États-Unis connaissent actuellement une forte augmentation des cas de Covid-19, et la saison de la grippe et du VRS n’est plus qu’à quelques mois.

Plus de 200 virus sont à l’origine des toux et des éternuements qui rendent tant d’entre nous malheureux chaque automne et chaque hiver. « Les infections respiratoires sont en fait inévitables », affirme-t-il. Shira Doronmédecin spécialiste des maladies infectieuses et épidémiologiste hospitalier au Tufts Medical Center de Boston.

La bonne nouvelle est qu’il existe aujourd’hui toute une gamme de stratégies pour les combattre, même si, après des années de lutte contre une pandémie en constante évolution, de nombreuses personnes sont naturellement épuisées et ne savent pas comment se protéger et protéger les autres. En fin de compte, vous pouvez minimiser les effets des virus respiratoires sur votre vie en réduisant votre exposition à ces virus, en préparant votre système immunitaire à les combattre, en vous faisant vacciner et en prévoyant de vous faire tester et de vous faire soigner si vous êtes quelqu’un qui en bénéficiera.

Voici comment réfléchir au rhume, à la grippe et à la saison actuelle de la Covid-19 cette année, comment rester en bonne santé et en sécurité, et comment être stratégique en matière de tests, de vaccins et de médicaments.

Dois-je traiter le Covid comme une grippe ? Ou comme un rhume ?

Plus nous nous éloignons du Covid-19 de 2020, moins il est probable que les infections se traduisent par des hospitalisations, des décès ou une invalidité à long terme. Cela ne signifie pas que le virus ne comporte pas de risque. « Le Covid continue d’être un virus plus dangereux que la grippe, [but] « Ils deviennent de plus en plus similaires », a déclaré la directrice des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), Mandy Cohen, lors d’un point de presse fin août.

La saison dernière, le Covid-19 a provoqué plus d’hospitalisations que la grippe et le VRS combinés. Cependant, à chaque vague successive de Covid, une proportion plus faible des personnes infectées sont hospitalisées ou décèdent. Cela suggère que le virus est moins susceptible de provoquer une maladie grave, en particulier chez les personnes à faible risque.

Une infection au Covid-19 comporte toujours le risque de symptômes persistants – également appelés Covid long – mais ce risque a considérablement augmenté. diminué au fil du tempsen grande partie grâce aux vaccins contre la Covid-19.

« Nous ne pouvons pas attribuer au Covid 2024 les caractéristiques que nous avons attribuées au Covid 2020 », explique Doron.

Les gens devraient plutôt faire plus attention aux autres infections, autres que celles liées au Covid.

En effet, une question importante à se poser lorsque l’on réfléchit au risque de Covid reste : « Qui êtes-vous ? » William Schaffnerspécialiste des maladies infectieuses au centre médical de l’université Vanderbilt à Nashville. Les personnes âgées, immunodéprimées, enceintes et fragiles « devraient clairement être davantage préoccupées », dit-il, car les conséquences d’une infection sont pires pour elles que pour les autres.

Combien de temps dois-je rester loin des autres si j’ai le Covid-19 ?

Bien qu’il n’existe plus de directives strictes sur le nombre de jours pendant lesquels vous devez vous isoler en cas d’infection par le Covid-19 à partir de cette année, le CDC recommande Restez chez vous et loin des autres si vous présentez des symptômes respiratoires, quelle qu’en soit la cause. Que vous ayez eu un test Covid positif ou non, ne reprenez pas vos activités normales tant que vos symptômes ne se sont pas améliorés dans l’ensemble et que vous n’avez pas eu de fièvre (sans médicaments comme le Tylenol ou l’ibuprofène) pendant au moins 24 heures.

Dans les discussions entre spécialistes des maladies infectieuses, explique Doron, la plupart préconisent que les travailleurs infectés par la Covid-19 devraient appliquer les mêmes règles pour retourner au travail que ceux qui sont infectés par la grippe ou le rhume.

Cela ne signifie pas qu’il faille être désinvolte face aux risques du Covid, affirme Doron. Au contraire, les gens devraient être plus prudents avec les autres infections, autres que le Covid. « Il faut rester à l’écart des personnes à haut risque ou immunodéprimées, quel que soit le virus dont vous êtes atteint », dit-elle, « car tous les virus peuvent être dangereux pour les personnes à haut risque. »

Doron recommande de porter un masque aux personnes présentant des symptômes respiratoires lorsqu’elles sont en contact étroit avec d’autres personnes, ainsi qu’aux personnes gravement immunodéprimées (par exemple, les personnes ayant de faibles niveaux de cellules anti-infectieuses après une chimiothérapie) lorsqu’elles sont en public. Pendant les périodes où le Covid-19 circule en grande quantité – comme actuellement – ​​Schaffner suggère de porter un masque et d’éviter les lieux publics bondés pour toutes les personnes à haut risque, y compris les personnes de 65 ans et plus.

Dois-je me faire tester pour le Covid-19 si je tombe malade ?

Étant donné que le CDC et d’autres experts affirment que les méthodes de protection des autres devraient être les mêmes pour toutes les infections respiratoires, la principale raison de se faire tester si vous êtes malade est de déterminer si vous devez prendre des médicaments dirigés contre des virus spécifiques.

Le Tamiflu (le nom commercial de l’oseltamivir) et d’autres médicaments peuvent provoquer des infections grippales moins mortel pour les personnes à haut risque (par exemple les personnes de tous âges souffrant d’asthme, de maladies cardiaques, de diabète et d’autres maladies). Paxlovide (le nom commercial du nirmarelvir-ritonavir) peut avoir des effets similaires chez les personnes âgées et immunodéprimées atteintes d’infections au Covid-19.

Ces médicaments peuvent sauver des vies s’ils sont pris contre les infections concernées, mais ils ne sont pas efficaces contre les autres virus. Si vous êtes malade et que vous faites partie des personnes qui pourraient bénéficier d’un traitement avec l’un de ces médicaments, il est judicieux de vous faire tester.

Le gouvernement américain enverra à nouveau du courrier tests Covid-19 gratuits aux Américains qui en font la demande à partir de fin septembre, et vous pouvez vous faire tester pour la grippe dans de nombreuses pharmacies, dans des centres de soins d’urgence ou dans le cabinet d’un prestataire de soins de santé.

Quel est le problème avec tous ces différents vaccins ?

Avant la pandémie, le seul vaccin saisonnier auquel la plupart des gens devaient penser était le vaccin contre la grippe chaque automne. Aujourd’hui, un vaccin de rappel contre la Covid-19 est disponible à peu près au même moment. De plus, les vaccins pour protéger les bébés et les personnes âgées contre le virus respiratoire syncytial (VRS), responsable de la pneumonie, qui étaient en cours de développement depuis des années avant la pandémie, ont finalement été mis à la disposition du public l’automne dernier. La panoplie d’outils est plus complète aujourd’hui qu’il y a quelques années. C’est une bonne chose, mais cela peut être déroutant.

Les recommandations américaines visent à simplifier les choses pour la plupart des gens, selon le CDC recommande toute personne de plus de 6 mois reçoit un rappel Covid-19 et un vaccin contre la grippe pour cet automne (plus d’informations ci-dessous sur la façon de planifier vos injections).

En ce qui concerne le VRS, trois catégories de personnes devraient se faire vacciner : les personnes âgées, les femmes enceintes et les bébés. Pour l’instant, il s’agit d’une injection unique : les personnes qui se font vacciner n’ont pas à se soucier d’un rappel annuel. Si vous avez 75 ans ou plus, 60 ans ou plus et que vous avez un enfant de moins de 18 ans, vous devez vous faire vacciner contre le VRS. maladie sous-jacentesi vous êtes enceinte ou si vous avez un nouveau-né, parlez à un professionnel de la santé de la possibilité de vous faire vacciner contre le VRS.

Comment dois-je planifier les vaccins contre la grippe et le Covid pour me donner la meilleure protection ?

Il est tout à fait possible de se faire vacciner contre la grippe et contre la Covid-19 en même temps, et même de les administrer dans le même bras à quelques centimètres d’intervalle. N’importe quel moment avant le Nouvel An constitue une bonne protection, même si vous pouvez choisir le moment opportun si nécessaire.

Les experts ont choisi Halloween comme période optimale de vaccination, à la fois pour éviter le pire de la saison de la grippe hivernale et pour éviter toute infection par le Covid qui pourrait survenir à la fin de l’hiver.

Le principal avantage de la vaccination contre la Covid-19 est la protection contre les infections graves et l’hospitalisation, et non la protection contre l’infection dans son ensemble. Cependant, il existe une courte période après la vaccination pendant laquelle les niveaux d’anticorps sont si élevés que même l’infection est peu probable. Si vous avez prévu un événement important dans votre vie – par exemple un grand voyage à l’étranger ou un mariage – il n’est pas déraisonnable d’essayer de planifier votre vaccination environ un mois avant cet événement afin de réduire le risque que vous soyez malade au moment de votre vaccination, explique Doron.

Les experts ont choisi Halloween comme période optimale de vaccination pour éviter le pire de la saison de la grippe hivernale et tout ce que le Covid pourrait également faire à la fin de l’hiver.

Si vous risquez de contracter une infection grave au Covid-19, faites-vous vacciner dès que possible, conseille Schaffner. Son raisonnement : il y a beaucoup de Covid en circulation en ce moment, et dans tous les cas, les personnes qui ont besoin d’une protection supplémentaire peuvent se faire vacciner. une dose supplémentaire du vaccin mis à jour au milieu de l’hiver.

Si vous êtes quelqu’un qui bénéficierait de la Vaccin contre le VRSle meilleur moment pour se faire vacciner est à la fin de l’été ou au début de l’automne, avant que le virus ne commence à se propager. La vaccination des femmes enceintes en particulier doit être effectuée entre septembre et janvier.

Sérieusement, est-ce que j’ai vraiment besoin de me faire vacciner à nouveau contre le Covid ?

« C’est sûr », déclare Schaffner, faisant écho à la recommandation générale du CDC. Les experts ont déterminé qu’aux États-Unis, les avantages de la vaccination dépassent les risques pour toutes les tranches d’âge.

Cela dit, le vaccin est plus important pour certains que pour d’autres. « Plus vous êtes à risque, plus vous bénéficierez du vaccin mis à jour », explique Doron. Cela inclut les personnes âgées (65 ans et plus) et celles qui sont gravement immunodéprimées, comme celles qui suivent activement une chimiothérapie.

Les trois vaccins contre la Covid-19 qui devraient être proposés cet automne sont sûrs et efficaces pour prévenir l’hospitalisation. Novavax est moins susceptible de provoquer des effets secondaires que les vaccins à ARNm de Pfizer et de Moderna ; dans son dernière newsletterl’épidémiologiste Katelyn Jetelina a noté que c’est l’une des principales raisons pour lesquelles elle attendra de recevoir un rappel de Novavax.

Malgré le bilan de sécurité des vaccins, une enquête récente menée par le Centre de politique publique Annenberg de l’Université de Pennsylvanie suggère Les fausses croyances sur le Covid sont en hausseavec un Américain sur cinq qui pense que l’infection au Covid est plus sûre que la vaccination. « Le niveau de message d’un côté n’a pas changé. De l’autre côté, il a changé », a déclaré le directeur Kathleen Hall Jamieson « Il y a moins de messages pro-vaccination que ce que l’on entend habituellement, et il y a toujours autant de messages anti-vaccination. »

Dois-je me faire vacciner contre la Covid-19 si j’ai récemment eu la Covid ?

Mesures des eaux usées Les chiffres suggèrent que nous sommes au milieu d’une forte augmentation du Covid-19 à l’échelle nationale, avec des infections qui continuent probablement à grimper dans le Midwest et le Nord-Est. Cela signifie que de nombreux Américains ont récemment été infectés par le virus.

Il y a pas beaucoup d’avantages recevoir un vaccin contre la Covid-19 dans les trois mois suivant une infection à la Covid-19. Attendre plus longtemps permet d’obtenir plus de bénéfices pour le vaccin et de permettre à l’immunité produite par une infection à la Covid-19 de mûrir et de se solidifier, explique Doron. Des études sur le calendrier de vaccination l’ont confirmé : dans une étude, par exemple, les niveaux d’anticorps (qui protègent contre l’infection) étaient 11 fois plus élevé chez les personnes vaccinées huit mois après l’infection que chez les personnes n’ayant attendu que trois mois.

D’un autre côté, plus vous attendez pour vous faire vacciner après une infection au Covid-19, plus vous risquez d’être infecté entre-temps. (Toutefois, la plupart des gens ne sont pas réinfectés dans les neuf à douze mois suivant une infection, explique Doron.)

Que puis-je faire d’autre pour rester en bonne santé cette saison ?

Si vous n’êtes pas malade, plusieurs stratégies familières peuvent vous aider à rester en bonne santé : lavez-vous les mains avant de toucher votre visage ou de préparer de la nourriture et après avoir touché des surfaces partagées ou utilisé les toilettes ; utilisez un masque dans les endroits bondés ; aérez les espaces partagés en ouvrant une fenêtre et en allumant un ventilateur si possible, et envisagez d’utiliser un purificateur d’air lorsque vous vous réunissez avec d’autres personnes.

« Au plus fort de la pandémie de Covid, nous avons oublié de souligner l’importance du sommeil, de l’exercice, de la nutrition, de la réduction du stress, tous ces éléments ayant un impact sur le système immunitaire », explique Doron. En optimisant ces facteurs, tout en maintenant un poids santé et en contrôlant les problèmes de santé sous-jacents, vous aurez plus de chances de rester en bonne santé si et quand vous aurez une infection respiratoire.