Saison des tiques : comment éliminer les tiques et ce qu’il faut savoir sur ces sangsues

CNN

—



Peut-être en avez-vous repéré un rampant sur votre jambe après une randonnée dans les herbes hautes ou en avez-vous senti un sur le dos de votre chien alors que vous passiez votre main dans sa fourrure. Si vous n’avez pas de chance, vous en avez peut-être trouvé un déjà creusé dans votre peau, gorgé de votre sang.

Les tiques sont des sangsues parasites, capables de propager des maladies mortelles, et elles deviennent de plus en plus courantes. Voici ce que vous devez savoir à leur sujet.

Les tiques sont des arachnides, proches cousins ​​des acariens et cousins ​​plus éloignés des araignées. Il y a plus de 800 espèces de tiques trouvées dans le monde, et 84 qui ont été documentés aux États-Unis. Cependant, aux États-Unis, seule une poignée d’entre eux piquent et transmettent des maladies aux humains. Les plus courantes sont les tiques à pattes noires (également connues sous le nom de tiques du chevreuil, mais elles se nourrissent de nombreux animaux autres que les cerfs), les tiques solitaires, les tiques américaines du chien et les tiques brunes du chien.

Après l’éclosion d’un œuf de tique, il passe par trois stades de vie : larve, nymphe et adulte. Les tiques mâles et femelles se nourrissent de sang en insérant leurs pièces buccales barbelées en forme de paille dans la peau de leur hôte (contrairement aux moustiques, qui ne piquent que si ce sont des femelles qui se préparent à pondre). Cependant, seules les tiques femelles boivent au point de s’engorger.

« Quand vous voyez une femelle très grosse et engorgée, cela signifie qu’elle va pondre des œufs et recommencer ce processus de cycle de vie », a déclaré Kait Chapman, éducatrice en vulgarisation et entomologiste urbaine à l’Université du Nebraska-Lincoln.

La taille et l’apparence de ces arachnides changent considérablement en fonction de leur âge et de la quantité de sang qu’ils ont bu. « Si vous mettez ces tiques à pattes noires non nourries sur un bagel aux graines de pavot, elles se fondent très bien », a déclaré le Dr Thomas Mather, professeur d’entomologie de santé publique à l’Université de Rhode Island et directeur du Centre de recherche de cette école. Maladies à transmission vectorielle et son centre de ressources TickEncounter. Pendant ce temps, une femelle adulte engorgée de la même espèce peut gonfler jusqu’à atteindre la taille d’un pois.

Morsures de tiques et maladies



Même s’il y a des mois où différentes espèces et différents stades de vie sont plus actifs, il est possible de se faire piquer par une tique à tout moment de l’année. Si vous trouvez une tique attachée à vous (ou à votre animal de compagnie), vous devez la retirer avec précaution.

« La recommandation est d’utiliser une paire de pinces, de placer la tique par la tête aussi près que possible de la peau et de la retirer tout droit », a déclaré Chapman. « Nous ne voulons pas tordre, car nous pourrions laisser une partie de cette pièce buccale incrustée dans la peau. Et nous ne voulons pas attraper le corps, car si vous pressez le corps, la tique pourrait régurgiter davantage, ce qui signifie que vous augmentez le risque de contracter une maladie transmise par les tiques.

Lost_in_the_Midwest/Alay Banque D’Images Soyez prudent lorsque vous retirez une tique de votre peau. À l’aide d’une pince à épiler, placez la tique par la tête le plus près possible de la peau et retirez-la tout droit.

Votre impulsion pourrait être d’écraser la tique fraîchement retirée, mais il est préférable de la noyer avec un désinfectant pour les mains ou de l’alcool à friction et de la conserver pour la montrer à un expert ou au moins prendre une photo. De cette façon, vous pouvez identifier de quel type de tique il s’agit et depuis combien de temps elle se nourrit ; l’Université de Rhode Island Le site Web TickEncounter dispose d’outils en fonction de la coloration, de la taille et de l’emplacement géographique.

Il est important d’identifier la tique car certaines espèces sont porteuses de maladies différentes. Ils attrapent des bactéries, des virus et d’autres microbes dans le sang des hôtes infectés et, lorsqu’ils piquent une nouvelle victime, ils peuvent transmettre ces agents pathogènes.

Les larves et les nymphes des tiques à pattes noires, par exemple, se nourrissent souvent de souris à pattes blanches, qui peut transporter une bactérie appelée Borrelia burgdorferi. Lorsqu’une tique qui se nourrit d’une de ces souris infectées se nourrit ensuite d’un humain, elle peut transmettre la bactérie responsable de la maladie de Lyme.

Les tiques solitaires, en revanche, ne se nourrissent pas de souris à pattes blanches et ne sont donc pas porteuses de Lyme. (Ils sont cependant porteurs d’autres microbes pathogènes, et leurs piqûres peuvent introduire une molécule de sucre dans la circulation sanguine qui rend les gens allergiques à la viande rouge.)

Dans une étude de septembre 2023les chercheurs ont identifié une protéine qui semble jouer un rôle important dans la façon dont certaines tiques, notamment la tique du chevreuil et la tique à pattes noires de l’Ouest, sont infectées par la bactérie nocive Anaplasma phagocytophilum avant de la transmettre à des hôtes humains et de provoquer une anaplasmose, différente de Lyme. maladie.

L’anaplasmose peut provoquer de graves maux de tête, de la fièvre et des frissons, des vomissements et de la fatigue. selon Cedars-Sinai.

Comprendre cette protéine pourrait donner aux scientifiques une meilleure idée de la manière d’arrêter la propagation de la maladie par les tiques, selon l’étude. Mais il reste encore beaucoup de recherches à faire avant d’y parvenir.

Les maladies véhiculées par les tiques peuvent être débilitantes, voire mortelles, et le risque d’infection augmente avec la durée de présence d’une tique sur vous. Bien qu’il existe certains traitements disponibles, il est préférable d’éviter de se faire mordre en premier lieu.

Diverses études ont suggéré des facteurs qui pourraient jouer un rôle dans l’attraction des tiques, notamment un article récent montrant un lien entre l’attraction des tiques et l’électricité statique dans un cadre de laboratoire. Et même si les tiques sont attirées par des signaux tels que le dioxyde de carbone expiré par les animaux, elles ont tendance à attendre plutôt que de rechercher activement leurs proies.

« Contrairement à la croyance populaire, ils ne tombent pas des arbres. Ils s’assoient simplement au bord d’un grand brin d’herbe, par exemple, qui est peut-être suspendu quelque part, et ils sortent leur patte avant. Nous appelons cela une quête », a déclaré Chapman. « Ils attendront que cet hôte les frôle, et c’est donc principalement ainsi que les gens attrapent des tiques : ils les frôlent ; il s’attache à leur jambe ou à leurs vêtements.

Des insectifuges contenant du DEET, de la picaridine et de l’huile d’eucalyptus citronné ont été approuvé par l’Agence de Protection de l’Environnement pour se protéger des tiques. Cependant, ces produits chimiques agissent différemment contre les tiques et contre les moustiques.

Zbynek Pospisil/iStockphoto/Getty Images Rentrer le bas de votre pantalon dans vos chaussettes est un moyen de prévenir les piqûres de tiques lorsque vous faites une randonnée dans la nature.

Par exemple, le DEET « brûle les pattes des tiques, et elles tombent parce que leurs pattes brûlent », au lieu d’interférer avec la capacité de la tique à trouver sa proie de la même manière que le DEET affecte les moustiques, a déclaré Mather. De plus, « dès que le produit est séché, il brûle moins, donc il ne dure vraiment pas très longtemps pour les tiques ».

Chapman recommande plutôt de prévenir les piqûres de tiques en couvrant votre peau et en rentrant le bas de votre pantalon dans vos chaussettes. Les tiques sont également tuées en passant une demi-heure dans la sécheuse, alors jetez vos vêtements dès votre retour à la maison, avant même de les laver.

Qui plus est, « nous favorisons porter des vêtements traités à la perméthrine — c’est bien, bien plus efficace » qu’un insecticide, a déclaré Mather. « Cela bloque la conduction nerveuse chez les tiques, ce qui les rend hyperexcitées, puis elles perdent leur fonction assez rapidement, et cela finit par les tuer. » Selon l’endroit où vous vivez, a-t-il déclaré, il pourrait également être judicieux d’enquêter sur l’extermination des tiques vivant dans votre jardin.

Ces précautions peuvent sembler extrêmes, mais pour Mather, elles représentent la voie de l’avenir, car « nous vivons dans un monde où il y a plus de tiques dans plus d’endroits et davantage de personnes y sont exposées ».

Le changement climatique pourrait jouer un certain rôle dans la propagation des tiques, mais Mather a déclaré qu’il pensait que l’afflux de parasites était davantage dû au fait que le cerf de Virginie devenait plus commun dans les zones où vivent des densités de population plus élevées. En conséquence, a-t-il déclaré, « de plus en plus de personnes sont exposées aux tiques qui se reproduisent sur le cerf de Virginie. »

Malgré la propagation des tiques et la gravité des maladies qu’elles peuvent provoquer, Chapman a souligné qu’avec les précautions appropriées (pour vous et vos animaux de compagnie – demandez à votre vétérinaire des mesures préventives contre les tiques), elles ne devraient pas vous retenir en otage à l’intérieur de votre maison.

« Oui, les tiques existent. Oui, elles peuvent constituer un problème de santé publique, mais nous ne voulons pas que vous laissiez les tiques vous garder à l’intérieur », a-t-elle déclaré. « Vous devriez toujours pouvoir sortir et profiter de la nature, mais il vous suffit, une fois de plus, de procéder à ces contrôles. Alors prenez un peu de temps. Faites ça.

Kate Golembiewski est un écrivain scientifique indépendant basé à Chicago qui s’intéresse à la zoologie, à la thermodynamique et à la mort. Elle anime le talk-show comique « A Scientist Walks Into a Bar ».