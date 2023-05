Saison des ouragans dans l’Atlantique : comment s’appelleront les tempêtes de cette année

L’Organisation météorologique mondiale a retenu 21 noms avant la saison des ouragans dans l’Atlantique.

Un groupe de météorologues choisit les noms des tempêtes tropicales avant le début de la saison des ouragans. Tous les noms ne seront pas utilisés au cours d’une saison, selon le nombre de tempêtes tropicales qui se produisent.

La saison des ouragans dans l’Atlantique s’étend du 1er juin au 30 novembre et les cyclones tropicaux reçoivent des noms par ordre alphabétique, en alternant les noms des femmes et des hommes. La liste tourne tous les six ans, ce qui signifie que la liste de 2023 réapparaîtra en 2029.

Lorsqu’une tempête est « mortelle » ou « coûteuse », selon le National Hurricane Center, le nom de la tempête est rayé de la liste et retiré.

En 2022, Ian et Fiona ont pris leur retraite en raison de la mort et des dommages qu’ils ont causés. En septembre dernier, l’ouragan Fiona a frappé les Caraïbes et le Canada et causé plus de 3 milliards de dollars américains de dégâts et 29 décès indirects et directs.

L’ouragan Ian a frappé l’ouest de Cuba en tant qu’ouragan majeur et le sud-ouest de la Floride en tant que tempête de catégorie 4, causant 161 décès directs et indirects et plus de 112 milliards de dollars de dégâts aux États-Unis. Une estimation des dommages monétaires pour Cuba n’a pas été incluse dans un rapport du National Hurricane Center. sur la tempête.

Lors de la saison des ouragans 2028, les noms Ian et Fiona seront remplacés par Idris et Farrah.

Bien que les listes soient principalement utilisées pendant la saison des ouragans, si une tempête se produit pendant la saison morte, le nom suivant dans la liste basé sur la date actuelle du calendrier est utilisé.

La majorité de la liste des 21 noms de cette année est familière, mais quatre noms utilisés en 2017 ont été retirés : Harvey, Irma, Maria et Nate. De nouveaux noms commençant par H, I, M et N ont été choisis pour 2023.

Voici la liste des noms de la saison des ouragans de l’Atlantique 2023 :

Arlène

Bret

Cindy

Enfiler

Emilie

Franklin

Gert

Harold

Idéalia

José

Katia

Lee

Margot

Nigel

Ophélie

Philippe

Rina

Sean

Tammie

vince

Whitney

POURQUOI LES OURAGANS SONT-ILS NOMMÉS ?

Selon le National Hurricane Center, les tempêtes tropicales portent des noms car elles sont faciles à retenir et cela réduit la confusion lorsque deux tempêtes ou plus se produisent en même temps.

Les tempêtes tropicales de l’Atlantique ont été nommées à partir de listes créées par le National Hurricane Center depuis 1953. Un comité international de l’Organisation météorologique mondiale maintient et met à jour ces listes.



Avec des fichiers de l’Associated Press