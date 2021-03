Saison des impôts IRS 2021: 9 erreurs coûteuses à éviter

La saison des impôts bat son plein. Et si vous êtes tenté de vous précipiter dans vos retours, veillez à ne pas faire d’erreurs bâclées ou vous pourriez manquer un remboursement plus important, devoir plus d’impôts ou faire face à un audit de l’IRS.

Parmi les erreurs les plus courantes commises par les déclarants, mentionnons le fait de manquer un allégement fiscal, de fournir des informations de compte bancaire incorrectes ou d’accumuler des pénalités pour défaut de déclaration à temps.

Si vous attendez un remboursement mais que vos informations personnelles de base ne correspondent pas, cela peut prendre un minimum de quatre à six semaines pour que l’IRS vous informe par courrier que vous devez répondre et corriger votre erreur.

Voici neuf erreurs courantes que les contribuables devraient éviter:

1. Manquer un allégement fiscal

Des crédits d’impôt et des exemptions sont disponibles, en particulier pour ceux qui ont été financièrement touchés par la pandémie. Le dernier paquet d’allégement économique COVID-19, signé par le président Donald Trump le 27 décembre, a créé une pause spéciale pour l’obtention du crédit d’impôt sur le revenu gagné, un crédit d’impôt remboursable pour les travailleurs et les couples à revenu faible à moyen, en particulier ceux avec enfants.

Mais l’accord n’est pas automatique. Les déclarants et les personnes qui les aident avec leurs impôts doivent maintenant être conscients de la nouvelle option et prendre le temps de revoir les revenus de 2019, ainsi que les revenus de 2020, pour calculer le crédit. Et ils ne peuvent pas simplement supposer qu’ils n’y auront pas droit.

Le paiement n’est pas immédiat. Les déclarants qui réclament le crédit doivent faire face à des délais légaux, même s’ils déposent leur déclaration dès le début de la saison des impôts.

2. Ne pas déposer à temps

Il est tentant de reporter la production de vos déclarations de revenus juste avant la date limite du 15 avril, mais faire une erreur stupide peut vous coûter cher. Bien que la demande de prolongation vous donne plus de temps, vous devez tout de même payer les impôts dus avant la date limite initiale.

Même si vous ne pouvez pas payer votre facture fiscale complète au moment où elle est due, déposez une déclaration et contactez l’IRS pour démarrer un plan de paiement échelonné. Le fait de ne pas déposer peut entraîner des pénalités.

L’IRS a prolongé la saison fiscale pour les résidents du Texas jusqu’au 15 juin en raison des récentes tempêtes hivernales.

3. Méfiez-vous des escroqueries fiscales

Méfiez-vous des personnes peu scrupuleuses qui pourraient vous proposer de préparer vos impôts, mais qui pourraient vous voler des renseignements personnels importants. Dans le cadre d’un programme chaud en 2021, les voleurs d’identité ciblent les professionnels de la fiscalité en envoyant un e-mail qui semble provenir de l’IRS. Le faux e-mail fait référence à «IRS Tax E-Filing» et à la vérification des informations clés du fichier électronique.

Les préparateurs de déclarations de revenus payés ont rempli plus de la moitié des déclarations de revenus soumises à l’IRS au cours de l’année d’imposition 2018, selon l’agence. La page Choisir un fiscaliste sur IRS.gov a des informations sur les informations d’identification et les qualifications du préparateur de déclaration de revenus.

4. Numéros de compte bancaire incorrects

Assurez-vous de revérifier le routage et les numéros de compte lors de votre retour. Les contribuables qui anticipent un remboursement devraient choisir le dépôt direct, qui est généralement le moyen le plus rapide d’obtenir votre argent.

5. Changement de nom ou mauvaise adresse

Avez-vous changé votre nom ou déménagé à une nouvelle adresse? Si vous avez légalement changé votre nom avec la Social Security Administration, assurez-vous qu’il est reflété dans vos déclarations de revenus fédérales et étatiques. Une incompatibilité peut retarder le traitement de vos retours. Toute correspondance et même votre remboursement d’impôt peuvent être envoyés à la mauvaise adresse.

6. Formulaires non signés

Une déclaration de revenus non signée n’est pas valide. Dans la plupart des cas, les deux conjoints doivent signer une déclaration conjointe. Des exceptions peuvent s’appliquer aux membres des forces armées ou à d’autres contribuables qui ont une procuration valide. Vous pouvez éviter cette erreur en remplissant votre déclaration par voie électronique et en la signant numériquement avant de l’envoyer à l’IRS.

7. Statut de dépôt incorrect

Si vous étiez légalement marié au cours de l’année, n’oubliez pas que votre statut de dépôt peut passer du statut de célibataire à celui de mariage conjoint ou de dépôt de mariés séparément. Il existe d’autres statuts de dépôt que vous n’avez peut-être pas pris en compte, tels que le chef de famille ou le veuf éligible, qui peuvent générer certains avantages fiscaux.

8. Omission de déclarer tous vos revenus

Les particuliers ne réalisent souvent pas qu’ils ont généré des revenus assujettis à l’impôt, y compris des indemnités de chômage, des revenus de location ou des revenus générés par des options d’achat d’actions, des dividendes et des intérêts. L’omission de revenus d’une déclaration de revenus peut entraîner des impôts impayés assujettis à des intérêts et diverses pénalités.

Une personne peut ne pas être familière lorsqu’elle reçoit un nouveau formulaire fiscal, tel qu’un 1099 ou un K-1, qui comprend un revenu à déclarer sur une déclaration de revenus des particuliers. Il est essentiel de signaler vos activités à partir de ces formulaires. L’IRS reçoit généralement une copie et peut déterminer s’il existe des écarts dans leurs dossiers.

9. Erreurs mathématiques

Les erreurs mathématiques font partie des erreurs les plus courantes commises par les déclarants. Ils vont de la simple addition et soustraction à des calculs plus complexes. Les contribuables devraient toujours vérifier leurs calculs. C’est à ce moment que le logiciel de préparation des impôts peut être utile car il fait le calcul automatiquement.

Contribuant: Susan Tompor, Detroit Free Press