Saison des feux de forêt liée au changement climatique: scientifiques

La fureur des incendies de forêt est vue et ressentie d’un océan à l’autre.

À l’heure actuelle, des incendies de forêt brûlent dans six provinces et un territoire au Canada – et ils continuent de se propager dans ce qu’on appelle une saison des incendies sans précédent.

Alors que les pompiers travaillent sans relâche pour combattre les flammes impitoyables et empêcher de nouvelles destructions, les scientifiques affirment que les incendies de forêt sont liés au changement climatique et que ce sera la nouvelle norme.

« Partout dans le monde et selon presque toutes les mesures que nous examinons, les incendies de forêt s’aggravent », a déclaré Kristina Dahl, climatologue principale du programme climat et énergie de l’Union of Concerned Scientists, à CTV News.

« Ils brûlent de plus grandes surfaces, ils brûlent plus sévèrement, ils brûlent pendant une saison des incendies plus longue dans les régions montagneuses, ils brûlent à des altitudes plus élevées où il fait généralement plus frais également. »

Bien que les facteurs puissent varier d’un endroit à l’autre dans le monde, Dahl a déclaré qu’il existe des points communs pour ces incendies de forêt destructeurs, le changement climatique étant l’un d’entre eux.

« Le changement climatique a été impliqué dans l’aggravation des incendies de forêt en Amérique du Nord », a-t-elle déclaré.

«Nous savons également qu’il y a beaucoup plus de personnes vivant dans des zones sujettes aux incendies de forêt. Et donc cela signifie qu’il y a plus de personnes susceptibles de déclencher des incendies et plus de personnes touchées lorsque les incendies se produisent.

Lors d’une conférence de presse jeudi, les ministres fédéraux ont déclaré qu’il y avait actuellement 211 incendies de forêt dans le pays – dont 82 sont incontrôlables – et que le changement climatique en était le coupable.

« C’est un simple fait que le Canada subit les effets des changements climatiques, y compris des incendies de forêt plus fréquents et plus extrêmes », a déclaré le ministre des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson.

« Et la quantité de forêts brûlées par les feux de forêt devrait doubler d’ici 2050 en raison de notre changement climatique, provoquant des saisons de feux de forêt plus longues et plus intenses, des conditions météorologiques plus extrêmes et une sécheresse accrue. »

Le ministre de la Protection civile, Bill Blair, a qualifié les conditions signalées au début de la saison des incendies de « sans précédent ». Jusqu’à présent, plus de 1 800 incendies se sont déclarés à travers le pays cette année, brûlant environ 2,7 millions d’hectares.

« Pour mettre cela dans un certain contexte, cela représente plus de cinq millions de terrains de football », a déclaré Blair.

« Et la moyenne nationale des hectares brûlés au mois de mai au cours des 10 dernières années a été en moyenne d’environ 150 000 hectares, et donc 2,7 millions, je pense, reflète à quel point cette saison a été incroyablement difficile. »

Dave Phillips, climatologue principal à Environnement Canada, a déclaré qu’il existe trois phénomènes «vraiment liés» au changement climatique: l’élévation du niveau de la mer, les vagues de chaleur et les incendies de forêt.

Il a déclaré que les températures élevées, qui ne sont généralement pas observées avant les mois d’été, provoquent des conditions sèches et permettent aux incendies de forêt de se déclarer et certains vents « très erratiques » provoquent la propagation des incendies.

Dans le cas du Canada atlantique, Phillips a déclaré que les millions d’arbres abattus par l’ouragan Fiona l’année dernière ont eu plusieurs mois pour se dessécher, créant la tempête parfaite.

« C’était comme une véritable région de bois d’allumage », a-t-il déclaré dans une interview avec CTV News.

« Le Canada cette année est vraiment presque… une poudrière dans de nombreux domaines. »

L’incendie de Shaw est illustré sur cette photo récente. L’incendie de Shaw a brûlé plus de 1 331 kilomètres carrés dans le nord-ouest de la Saskatchewan. LA PRESSE CANADIENNE/HO – Agence de la sécurité publique de la Saskatchewan

Quelque 28 000 personnes ont déjà été forcées d’évacuer leur domicile à travers le Canada. Les incendies ont un impact disproportionné sur les communautés autochtones, comme Fort Chipewyan, mais ils ont également entouré des zones urbaines.

Près de 1 000 pompiers des États-Unis, d’Australie et de Nouvelle-Zélande sont dans le pays pour aider à combattre les incendies, et des équipes d’Afrique du Sud arriveront bientôt. Les Forces armées canadiennes sont sur le terrain en Alberta et en route vers la Nouvelle-Écosse.

« Je pense que nous sommes littéralement dans une bataille pour nos vies, pour nos propriétés et pour nos maisons », a déclaré Shaun Hatfield, un évacué en Nouvelle-Écosse, dans une entrevue avec CTV News.

Dahl a proposé une solution pour empêcher les incendies de forêt d’avancer – réduire « radicalement » la quantité de développement humain dans les zones sujettes aux incendies de forêt.

« Cela devrait réduire les allumages humains des incendies de forêt et le fait que les gens déclenchent la plupart des incendies de forêt », a-t-elle expliqué.

« Malheureusement, cela ne changera pas le fait que nous réchauffons et asséchons notre climat et rendons ainsi nos zones sujettes aux incendies de forêt encore plus (d’un) problème d’incendie. »

Pendant ce temps, Phillips a déclaré que les gens devraient être « beaucoup plus vigilants » en s’assurant d’éteindre les feux de camp et d’éviter de déclencher des incendies dans les endroits où des interdictions de feu sont en place.

« Nous devons nous soucier de nos zones forestières », a-t-il déclaré.

Pour une grande partie du Canada, du temps chaud et sec est prévu tout au long du mois de juin. Et avec un été plus chaud et plus sec que la normale prévu à venir, Phillips a déclaré que toute l’étendue de la saison des incendies n’a pas encore été vue.

« Nous venons de commencer la saison. Et si c’est la première partie, alors mon garçon, nous allons voir un été très, très chaud et flamboyant à venir.