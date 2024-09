Saison de la grippe : quel est le bon moment pour se faire vacciner ?

La transition de l’été à l’automne marque le début de l’école, le refroidissement du temps et, malheureusement, le début de la saison de la grippe.

Santé Canada et l’Organisation mondiale de la santé recommandent de se faire vacciner contre la grippe chaque année, car les virus de la grippe évoluent et l’efficacité du vaccin diminue avec le temps. Mais depuis la pandémie de COVID-19, des vaccins ont également été créés pour lutter contre cette maladie infectieuse, de nouveaux variants du nouveau coronavirus nécessitant des vaccins actualisés au fil des ans.

Plus tôt ce mois-ci, Santé Canada a ordonné la destruction des vaccins restants contre la COVID-19 au profit du nouveau vaccin Moderna, qui devrait être disponible cette semaine.

Et juste cette semaine, Ontario et Québec Il a également annoncé qu’un nouveau vaccin contre le virus respiratoire syncytial (VRS) approuvé serait disponible pour les nouveau-nés, les jeunes enfants, les femmes enceintes et les personnes de plus de 65 ans, ce qui devrait réduire le nombre de nourrissons et de personnes âgées dans les hôpitaux.

Avec toutes ces doses, certains Canadiens peuvent se poser des questions sur les avantages de chaque vaccin, sur la nécessité de les recevoir tous et sur la fréquence de ces injections, sur la sécurité de les recevoir tous en même temps ou sur la nécessité d’espacer les doses. CTVNews.ca s’est entretenu avec un spécialiste des maladies infectieuses pour connaître ses suggestions alors que nous entrons officiellement dans la saison de la grippe.

Se faire vacciner

Jeffrey Pernica est professeur agrégé au département de pédiatrie de l’Université McMaster, spécialisé dans les maladies infectieuses chez les enfants. Une partie de ses recherches consiste à voir des enfants hospitalisés pour des maladies, à connaître leur diagnostic et à gérer ces infections.

« Beaucoup de ces virus respiratoires ont tendance à avoir des schémas de circulation stéréotypés, et beaucoup d’entre eux apparaissent en hiver », a déclaré Pernica. « Le problème avec le type de vaccins antigrippaux dont nous disposons est qu’ils n’assurent pas une protection à long terme contre ces souches spécifiques de grippe. »

Il ajoute que pour les populations les plus à risque, en particulier les Canadiens âgés, la protection offerte par un seul vaccin ne dure pas très longtemps. Il s’attend donc à ce que le vaccin contre la COVID-19 soit administré chaque année.

La pharmacienne Kim Nguyen administre un vaccin Moderna Spikevax contre la COVID-19 dans un centre de santé CVS, le mercredi 20 septembre 2023, à Cypress, au Texas. (Melissa Phillip/Houston Chronicle via AP)

Quant au VRS, Pernica affirme qu’il ne s’agira probablement pas d’un vaccin annuel, mais le Comité consultatif national de l’immunisation du Canada recommande à toutes les personnes de 75 ans ou plus de se le faire vacciner, de préférence à l’automne, avant que les cas ne commencent à augmenter. Le VRS fait également des ravages chez les nourrissons et les jeunes enfants.

« Le VRS est le pathogène respiratoire le plus dangereux pour les enfants », a déclaré Pernica, ajoutant qu’une stratégie pour les professionnels de la santé consiste à vacciner les adultes enceintes en fin de grossesse avec le vaccin contre le VRS afin que le bébé développe une réponse immunitaire et des anticorps, de la même manière que le vaccin contre la coqueluche est parfois utilisé.

Plusieurs vaccins à la fois

Malgré les affirmations selon lesquelles il est dangereux ou moins efficace de recevoir plusieurs vaccins à la fois, Pernica affirme que cela est faux et qu’il existe parfois des raisons impérieuses de recevoir plusieurs injections le même jour.

« Le plus souvent, de nombreuses personnes ont besoin d’un vaccin contre la grippe à l’automne. De nombreuses personnes ont besoin d’un vaccin contre la COVID-19 à l’automne, et il y en a encore plus maintenant qui ont besoin d’un vaccin contre le VRS à l’automne », a-t-il déclaré. « Sur le plan pratique, il est souvent préférable de les recevoir toutes en même temps. »

Les deux Santé Canada et le Centre national américain pour l’immunisation et les maladies respiratoiresune division des Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), affirme qu’il est parfaitement acceptable de recevoir tous vos vaccins en même temps.

Hésitation face à la vaccination

Depuis le déploiement des vaccins dans le cadre de la pandémie de COVID-19, l’hésitation à se faire vacciner a augmenté rapidement au Canada.

Pour cette raison, les médecins comme Pernica peuvent avoir du mal à expliquer aux patients et aux parents de patients plus jeunes pourquoi il est essentiel pour eux de recevoir leurs vaccins mis à jour en temps voulu.

« L’hésitation à se faire vacciner est un véritable problème, car les vaccins sont les interventions médicales les moins chères et pourtant les plus efficaces qui existent », a-t-il déclaré. « La base pour essayer de faire face à ce problème est simplement de parler aux gens et d’écouter ce qu’ils ont à dire. »

Pernica ajoute que la clé pour que les gens se fassent vacciner est de s’assurer qu’ils disposent de toutes les informations dont ils ont besoin pour prendre une décision, en particulier en ce qui concerne le vaccin contre le VRS.

« Si la COVID-19 est terriblement néfaste pour les personnes âgées, le VRS l’est pour les enfants. Je tiens à souligner à tous les médecins, à toutes les familles et à tous les intervenants du secteur de la santé que le VRS est dangereux pour les nourrissons et que nous disposons désormais d’un traitement très, très efficace. »