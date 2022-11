Saison de la grippe : plus de médicaments pour enfants arrivent au Canada

Un approvisionnement supplémentaire de 500 000 unités de médicaments pour enfants arrivera au Canada au cours des trois prochaines semaines par le biais d’importations étrangères, a annoncé vendredi le gouvernement fédéral, alors que l’augmentation des cas de grippe et de virus respiratoire syncytial (VRS) met à rude épreuve le système de santé et les familles. .

Un million de flacons de médicaments pour enfants sont déjà arrivés cette semaine grâce à des importations étrangères et environ 1,1 million d’unités ont été produites dans le pays jusqu’à présent en novembre, a déclaré le ministre de la Santé Jean-Yves Duclos lors d’une conférence de presse vendredi.

Ce 1,1 million est une augmentation par rapport aux 300 000 unités qui sont généralement produites à cette période de l’année, a déclaré Duclos aux journalistes.

“La production a doublé au cours des dernières semaines”, a-t-il déclaré. Le million d’unités importées qui ont été annoncées la semaine dernière arrivent actuellement et sont distribuées aux pharmacies, a-t-il déclaré, ajoutant que les 500 000 nouvelles unités comprendront des importations de différents fournisseurs dans le monde.

De plus, il y a 100 000 unités supplémentaires en provenance d’Australie pour les hôpitaux en particulier, a déclaré un porte-parole de Santé Canada à CTVNews.ca lors d’un appel téléphonique.

Le gouvernement fédéral est sous pression pour remédier rapidement à une pénurie d’analgésiques pour enfants qui dure depuis des mois et qui s’est aggravée à l’automne alors que les hôpitaux et les cliniques de soins de santé partout au Canada sont aux prises avec une « multidémie » de maladies.

La combinaison de virus circulant a conduit certaines salles d’urgence à connaître des temps d’attente de plus de 20 heures et de nombreuses unités de soins intensifs pédiatriques sont en surcapacité. Alors que les cas de VRS se sont « stabilisés », les infections resteront élevées pendant des semaines et le Canada connaît une « forte augmentation » de l’activité grippale qui affecte de manière disproportionnée les enfants et les adolescents, a déclaré la Dre Theresa Tam, la meilleure médecin du pays, à la presse. conférence.

Les critiques ont soulevé des questions sur la raison pour laquelle il a fallu attendre l’automne pour que le gouvernement fédéral redouble d’efforts pour garantir un plus grand approvisionnement en médicaments pour enfants. Début octobre, les conservateurs ont demandé au gouvernement d’autoriser l’importation de médicaments étiquetés en langue étrangère. À l’époque, Duclos a déclaré à CTVNews.ca que Santé Canada “a réitéré à tous les fabricants son ouverture à discuter des options d’atténuation et à explorer toutes les possibilités d’accélérer ou d’augmenter les approvisionnements, y compris l’examen des propositions qui pourraient nécessiter une flexibilité réglementaire ou la prise en compte de l’approvisionnement étranger”.

Avant de faire des projets de vacances, Tam recommande à tout le monde de se faire vacciner contre la grippe car cela prévient les maladies graves et aidera à empêcher la propagation de la souche grippale actuelle. Elle recommande également de porter un masque facial et de rester à la maison en cas de maladie.

Les employés de la santé font des heures supplémentaires et le gouvernement de l’Ontario a distribué mercredi une note appelant les cliniques familiales à travailler les nuits et les week-ends pour alléger la pression sur les hôpitaux. Une pénurie de travailleurs de la santé, qui, selon les experts de la santé, a été causée par l’épuisement professionnel, le manque de jours de maladie et les problèmes de salaire, a laissé les hôpitaux avec moins de ressources.

La levée des restrictions pandémiques a rendu le système immunitaire plus vulnérable et les maladies graves plus probables, en particulier pour les groupes vulnérables, ont déclaré des médecins à CTVNews.ca cette semaine.

La grippe fait partie des 10 principales causes de décès au Canada. Environ 12 200 personnes atterrissent chaque année à l’hôpital à cause du virus et environ 3 500 en meurent chaque année, selon le gouvernement fédéral.

Le rapport hebdomadaire sur la grippe au Canada indique qu’une épidémie de grippe a commencé et qu’il y a eu une « forte augmentation » des hospitalisations associées à la grippe chez les enfants. Au cours de la semaine se terminant le 12 novembre, il y a eu 186 hospitalisations liées à la grippe à travers le pays.

Dans la mise à jour de vendredi, les responsables ont également déclaré que Santé Canada travaillait avec des plateformes telles qu’Amazon pour s’assurer que les prix gonflés des médicaments pour enfants ne se produisaient pas.