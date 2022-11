Saison de la grippe : les temps d’attente aux urgences augmentent partout au Canada

Partout au Canada, les services d’urgence et les hôpitaux sont bondés, les travailleurs de la santé traitant souvent des patients dans les couloirs et voyant des poussées de maladies sans précédent.

Les experts qualifient cette saison de “multi-démie” alors que les cas de grippe, de COVID-19 et de virus respiratoire syncytial (RSV) se combinent, épuisant le personnel hospitalier.

“En 22 ans de travail, c’est probablement la période la plus difficile que nous ayons vécue”, a déclaré le Dr Rod Lim, du Children’s Hospital of Western Ontario à London, en Ontario, à l’émission Your Morning Thursday de CTV. “Nous voyons certainement tellement d’activité que notre service des urgences voit probablement environ 80% de patients de plus que ce que nous avons traditionnellement jamais vu à cette période de l’année.”

Lim dit qu’à l’hôpital, le personnel “court” pour essayer de trouver des espaces de soins et soigne souvent les gens dans les couloirs. Dans un communiqué de presse de London Health Sciences daté du 9 novembre, le temps d’attente aux urgences a dépassé 20 heures pour les soins non urgents.

Les experts pensent que la principale raison de l’augmentation des visites à l’hôpital est due aux infections virales circulant dans les communautés.

“C’est la première année depuis le début de la pandémie que nous nous dirigeons vers une saison grippale normale”, a déclaré jeudi le Dr Rose Zacharias, présidente de l’Ontario Medical Association, à l’émission Your Morning de CTV. « Couplé au virus COVID-19 toujours en circulation et au RSV, qui est un autre virus infantile courant qui survient à cette période de l’année, nous constatons cette augmentation de la pression et les services d’urgence et les équipes de soins de santé sont toujours confrontés à l’épuisement professionnel.

Dans un tel chaos, le personnel s’efforce de fournir les meilleurs soins à tous les patients du pays. Lim dit que les travailleurs de la santé font de leur mieux.

“En fin de compte, c’est notre passion, c’est ce que nous allons faire, si cela finit par être au milieu d’une salle, alors ce sera au milieu d’une salle”, a-t-il déclaré.

Un rapport de l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario a révélé que les infirmières de tout le pays avaient des problèmes de santé mentale pendant la pandémie. Selon l’étude, 75,3 % des infirmières canadiennes ont été épuisées, à la fois épuisées et désengagées au cours des dernières années, ce qui, selon le rapport, est lié à l’augmentation de la charge de travail stressante, au manque de personnel et au manque de temps pour se détendre.

“Une grande majorité des répondants (57,9%) ont déclaré que leurs organisations avaient eu recours à la limitation des vacances du personnel pour gérer la demande sur le lieu de travail”, indique l’étude.

Il note également une augmentation des postes vacants en soins infirmiers, ce qui montre que beaucoup ont complètement quitté la profession.

“Nous sommes vraiment dans un défi pluriannuel en termes d’essayer de revigorer et de reconstituer un grand nombre d’infirmières incroyables”, a déclaré Lim. “Nous devons avoir des conversations très sérieuses sur la façon dont nous recrutons, respectons (et) traitons les travailleurs de la santé qui ont donné leur cœur et leur âme pendant la pandémie, et qui n’ont vraiment pas eu ce retour à la normale que beaucoup d’autres personnes ont apprécié ces derniers mois.”

Les experts exhortent les gens à se protéger pour éviter de se retrouver dans les hôpitaux en se faisant vacciner contre le COVID-19 et la grippe, et en maintenant une bonne hygiène des mains et en se masquant si nécessaire.

“Lorsque nous nous empêchons de tomber si malades, même si nous attrapons le virus, d’atterrir à l’hôpital ou dans un service d’urgence, ou de transmettre le virus à quelqu’un d’autre, nous allégerons la pression à l’intérieur de l’hôpital”, a déclaré Zacharias.

La propagation du VRS combinée à un manque de Tylenol pour enfants dans les rayons des pharmacies inquiète de nombreux parents de jeunes enfants. Cette augmentation fait que de nombreux affluent vers les services d’urgence, où Zacharias exhorte les gens à être patients.

“Nos ressources sont limitées en ce moment, alors ils font de leur mieux”, a-t-elle déclaré. “Nous savons que les parents sont inquiets et en tenir compte nous fera du bien à tous.”